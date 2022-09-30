Bûtimar Edebiyat Dergisi 18-19. Sonbahar-Kış 2022 Sayısıyla Yayımlandı

Bu sayıda; "Hikâye"de Mustafa Söğüt, Ahmet Ergin, Derya Kuru, Kenan Yusuf Taşkın, Mürsade Meryem Kılıç ve Melis Azizi,

"Hikâyemin Hikâyesi"nde Şeyda Başer Eroğlu var; Eve Dönmek adlı hikâyesiyle.

"İnceleme" bölümünde Hüseyin Hakan ve Cemile Evin Öztep yer alırken,

"Okuma Parçası" merhum Rasim Özdenören'den hareketle oluşturuldu. Kendisini rahmetle anıyoruz.

Bu sayının şairleri: Feyza Aras, Sakip Yücel, M. Safa Küçüköner, Zeki Altın, Mehmet Baş, Şeyma Ergöktaş, Dilanur Demir, Soner Aydın, Can Ülgen ve Merve Özen.

"Şiirlerin Hikâyesi"nde "Di'li Gelecek Zaman" şiiriyle Rümeysa Kaya'yı görüyoruz.

Bu sayının dosya konusu Edebiyat ve Müzik. Bu bağlamda dosyaya Canan Olpak Koç, Yıldız Ramazanoğlu, Kamil Eşfak Berki, Ertuğrul Aydın, Abdullah Ezik, Mustafa Uçurum, Oğuz Şenses, Dilara Öztaşkın, Betül Ünlü ve Ömer Fatih Andı katkı sağlıyor.

Bu sayının söyleşisi Sedat Anar ile tüm kitapları ve müzisyenlik serüveni üzerine. Şöyle söylüyor Anar: "Katıldığım yarışmada sokak müzisyeniyim dediğim için bana küsen annem benimle gurur duydu; çünkü o yarışmada soru oldum."

Bir başka söyleşi de Hacer Zeynep Ekemen tarafından İncesaz Grubu ile gerçekleştirildi.

"Fragman"da ise Şule Yayınları'ndan çıkan Türkan Alvan'a ait Said Paşa İmamı Hasan Rıza Efendi adlı eserden bir kısım paylaşıyoruz.

"Kültür-Sanat Ajandam"da İrem Ahıskalı yine kültür-sanatın nabzını tutuyor.

"Yedinci Sanat"ta Zeynep Sayman, Meçhul Aziz filmi üzerine yazdı.

"Vedâ Edenler" bölümü ise bu sayı Mevlânâ İdris'e ayrıldı. Naime Erkovan, Elif Sönmezışık Aydın ve Hüseyin Ahmet Çelik onun hakkında yazdılar. Buradaki çizim ise Ahmet Altay'a ait.

"Editörün Gündemi"nde Vakıfbank Kültür Yayınları'nı ağırlıyoruz.

"Yeni Kitaplar"da Ayşegül Özdoğan, Abdullah Harmancı'nın Kurmaca Kimden Yana; Hamza Eren Sarıçam, Süleyman Arif Yıldız'ın Kör Yarış; Tuba Yavuz, Ömer Ertürk'ün Sezai Karakoç'un Kutlu Millet İdeali; Zahide Aydoğdu, İbrahim Kalın'ın Perde ve Mana; Seçil Çırıkka, Çağla Çinili'nin Kendimi Doğurmadan Hemen Önce adlı eserleri; Şeyma Subaşı da, Yıldız Kulkul'un Yetişkinler Bizi Neden Anlamaz adlı çocuk kitabı üzerine yazdı.

"Bu sayıyı en az diğer sayılar kadar anlamlı bulmanız dileğiyle." diyerek sözlerine son veriyor

