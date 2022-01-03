Bütün Ağırlıklarım Yaşama Gücünün Ağırlığı Üzerine

Aile kavramının mahiyeti, tarihsel gelişimi çerçevesinde kadın olgusu, aile yapısı ve annelik algısı, tarihsel süreçte kadının dönüşümü, modernizm ile aile ve kadın olgusunda oluşan açmazlar bu alanda yapılacak her bir çalışmayı gerekli hale getirmiştir. Öykülerimiz, aileyi içeren davranış örüntülerini, ilişkileri ve etkileşim süreçlerini açıklamak açısından oldukça önemlidir. Bu öyküler ile aile yeni bir boyuttan ele alınarak kadın erkek ilişkileri, kadının aile içindeki konumu ve konumunun yeniden düzenlenmesi konularında yol gösterici bir anlatımdır. Ayrıca aile kurumunun ve kadın olgusunun değerlerinin anlaşılmasına yönelik kılavuz özelliği göstermektedir.

Çağımızda toplumsal değişmeye paralel olarak aile kurumu da hızlı bir değişime uğramıştır. Müzeyyen Çelik'in üçüncü öykü kitabı Bütün Ağırlıklarım adlı eserinde, ailenin yapı ve işlevlerinde meydana gelen değişmeler ve özellikle ailenin temel işlevi olan çocuğun sevgi ve eğitimi konusunda karşılaştığı sorunlar üzerinde durulan öyküler mevcuttur. Çok sayıda deneyim ve bilgiyi çocuğa aktaran sosyalizasyon sürecinde aile çevresinin önemi herkesçe bilinmektedir. Ancak değişen toplumda aile yapısı her zaman çok hızlı bir şekilde gelişen teknolojik yeniliklere uyum sağlayamıyor ve modern yaşamın gereklerine uygun bir yapı oluşturmakta geç kalıyor. Bu durum çeşitli sorunlar doğurmakta dolayısıyla çocuk eğitimini de etkilemektedir. Bu sorunların en önemlileri aile içi ilişkiler, iletişim ve etkileşimdeki güçlüklere Bütün Ağırlıklarım adlı eserindeki öyküler aracılığıyla dikkat çekmektedir Müzeyyen Çelik.

Doğallığıyla, hayatın sade ve içtenliğine kapılmasıyla bir nefeslik öykülere tutuluyorsunuz bu eserde. Edebi dili, güncel bir dil ile sunulmakla birlikte, anlatım biçiminin akıcı hislerinizi kovuğundan çıkarıyor. Anlatım tempolu, bezeksiz, saf ve yürekli, böylelikle anlatımın salt bir anlatım tutsaklığından kurtulup olayların akışına dahil oluveriyorsunuz. Müzeyyen Çelik, sözün özünü çıkarıyor, süzüyor, pürüzsüz samimiyetiyle çarelere odaklıyor.

Tanıklık ettiğimiz yaşamın kesitlerinden; kısa, yürekli ve açık çerçeveye çizdiği gerçekçi ve içimizden manzaralarla işlenenmiştir bu öyküler. Bununla birlikte; heyecan, tutku, aşk, acı ve çaresizliğin resmi içinde kendinizi de görebiliyorsunuz. Bireyin mutsuzluğunun topluma olan olumsuz etkilerinin sarsıcı sonuçlar doğurduğu olaylar üzerinden dersini alır okur. Konuların özü sağlıklı ilişkiler kurmak üzerine. Sağlıklı ilişkiler sonucu mutlu yuvalar kurulacağı mesajı içerir. Mutlu ailelerin oluşturduğu mahalleler ile toplumun düzeleceği umudunu her daim hazır tutar Çelik. Müzeyyen Çelik, yaşama gücünün bütün ağırlığını üzerinde hissedenler üzerinden toplumun temeli olan aile kurumu üzerinden sağlıklı ilişkilerin nasıl olması gerektiğine dair düşüncelere yöneltir okuru.

Öyküler Üzerinden İzlenimler

Şar Şar Şar, öykü karakterinin üzerinde hissettiği toplum baskısının, kirlenmiş hissi vermesiyle kendini suyla temizleyerek baskıdan arınma çabasını konu eder. Suyla hayata tutunarak hakkındaki olumsuz söylemlerle mücadele eder. Üzgünlük öyküsü, sevgiyle başlayan bir evliliğin baskı ve kabulleniş üzerinden kopan çiftin ilişkisinin yitirilen saygının yıpranış nedenlerinden yola çıkarak doğru ilişkiye mercek tutmaktadır. Yıldızlı Gök, tır şoförü babalarının veremediği sevgiyle ezik, çekingen tutuk yetişen kardeşlerin korunaklı ve temiz sığınağı çocukluğuna dair boşluklara dolacak sevgiye yöneltmektedir. Balık Pul Kılçık pahalılığın aynasında fakirliğin içine bakmanızı sağlayan berrak bir öykü. Beşinci Kat, haksızlığa uğramış, ezilmiş olmanın umutsuzluğunda, yorgunluklarını, bıkkınlıklarını içine içine konuşmalarını, hissettiği değersizliğe ruhunun dayanma gücü kalmayan bir kadının balkondan aşağı ince bir çığlığa kendini bırakmasında rolü olanların duyarsızlığını konu ederek yaşama umudunu duyarlılığını kazandırma gayreti vermektedir. Beter Yangın, öyküsünün kazanımı çok anlamlıdır. Hayatta kimseyi suçlayamayacağımızı bildirmektedir. Bırak Doktor, çocuğunun ölüm sebebi olan babanın, eline akan evladının beynini ile kalakalması, annenin yangını, doktorun kulağının taşıdığı acının çığlığı ile hayatın olağanlığına odaklanmaya yöneltmektedir. Bütün Ağırlıklarım, çocuğu için üç yıl daha yaşayıp sessizliğe gitmeye kararlı annenin maruz kaldığı onu ölüme sürükleyen okunması sarsan aşağılanmalarıyla güçsüz, sevgisiz yaşadığı hayatı sevdiği trenlerin altında son bulurken uğradığı son şiddetine gösterdiği cesareti yaşama gösteremeyecek ağırlığın öyküsüydü. Dünyanın Sesi ve Reyhan, sessiz anne babasına kalbiyle ses olan bebeğin okura katacağı anlam yüklü dünya görüşüne açılan güzel bir manzara gibi. Etek, bu öykü anneliğin çocuk bakıcılığı değil evladını sevgisinin havuzuna daldırmayı unutanlara net bir hatırlatmadır. Nalan, hislerin dili gözyaşını hayatına akıtamaz. Hislerini sevdiğini kazanamadığında keşfedince gözyaşın keşfiyle değişen bir dünyanın öyküsüdür. Öfke ve Yusuf, öyküsü yuvayı yuva yapan yegâne şey sevgi mi evlat mı? Sorgusunu okura sorgulatmaktaki niyet, sevgiyle her şeyin geleceğine görüşlerin çevrilmesini imgelemektedir.

Temiz Bir Ölüm, kasveti yaşam tarzı edinmiş bir aileden geriye kalan üç kardeşin intiharı üzerinde etkisi olan hurafelerin varacağı son noktaya işaret ederken yanlış inançlarımıza dikkat çekmektedir. Büyümek öyküsü ile fiziki görünümünden dolayı yakınlarının ve çevre baskısından nasibini alıp umursamayarak üstesinden gelme çabasına yol gösterir. Hayal Hane Sokağı, öyküsüyle yaşarken bizi sıktığını düşündüğümüz güzelliklerden uzaklaşınca anlam bulmasındaki düşünce hatamızla yüzleştirir. Özünden ayrı kalmadan, ait olduğun yerden kopmadan tadına vararak yaşamanın kıymeti üzerinedir. Ölü Palmiyeler Şehri, hayatı fark edememek ve sorumluluk alındığında fark edebilmek adına var olmuş bir öyküdür. Düzen ile aklınıza gelmeyecek bir düzenli olma durumuyla çocuk sahibi olma isteği üzerine kurulmak istenen bir yuvanın baştan yanılgıyla kurulmaması uyarısı barındırır. Kör Öfke, eğitim ile kariyer yapılır ama insan olunmaz. Hayatın dengesinin eşit ağırlık istediğine aleni bir örnek. Sello öyküsü tatlı bir çocuğun ilk orucunu tutma çabasıyla çocukluk anılarının masumiyetinin gün yüzüne vurulması güzel değerlerin güzellikleri çoğaltacağı hatırlatılmaktadır. Tekno Çelik, adlı öykü yapılanlar sonucu alınan duaların tesirini anlatmaktadır. Önce Ellerim, kafaya taktığı şeyler dururken diğerleri onu terk ediyor. Yoksa benim verdiğim isimle Yürekli Öykücü olamazdı. Güzel Olan Her Şey adlı öykü ile anlatma gayreti güzel olan her şeyin güzelleştirme gücü üzerine.

Müzeyyen Çelik, Kamu Baş Rüyacısı ve Omzumda Biri adlı başarılı üç öykü kitabına katılan Bütün Ağırlıklarım ile okuru gerçeklerle yüzleştirirken, acının nedenlerine umut oluyor. Öykülerinin etkisi, yaşamın akışında barınan dinginliğin ve fırtınanın dengesinin sırrını okuruna yeri gelir haykırır yeri gelir fısıldar. Müzeyyen Çelik, eseri Bütün Ağılıklarım, öyküler aracılığıyla sevgi öğreticisi rolüyle akılda kalıcı etkisini üzerinize sindirirken sizi iyiliğe yönelteceği etkisi yakanızı bırakmayacaktır.

Müzeyyen Çelik

Bütün Ağırlıklarım

Hece Yayınları

Temmuz 2021

95 sayfa