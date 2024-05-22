Bütün Mümkünler Üzerine Mümkün Bir Değini

Recep AYIK yazdı...

Nadir Aşçı'nın ilk öykü kitabı Bütün Mümkünler, Hece Yayınları tarafından Ağustos 2023'te yayınlandı. Daha öncesinde şiir ve denemeleri yayınlanan Aşçı'nın öykü türündeki ilk eseri de bu kitap oldu ve öyküleri okuduğumuz kadarıyla da öykülerin devamı gelecek görünüyor.

Bütün Mümkünler, 12 hikâyeden müteşekkil. Hikâyelerin arasında kitabın adını taşıyan bir öykü yok. Kitabın adı, sanırım, öykülerin temel tavrı itibariyle seçilmiş. Çünkü Aşçı'nın öyküleri, mümkün olabilecek ya da hikâyenin meşhur tanımıyla yaşanmış veya yaşanabilecek anlatılara denk düşüyor. Sokaklar, caddeler, yollar, yolculuklar, cenazeler, aileler… Hepsi bütün mutadlığıyla öykülerde kendine yer buluyor.

Metinler arası geçişlerin çokça görüldüğü günümüz edebiyatında hem şiir hem deneme hem de öykü üzerine kalem oynatan Aşçı'nın öykülerinde öykü dışı metinlere pek yer verilmiyor. Bununla birlikte de her şairin şiirine özgü olup da kendine nefes aldıran şiir üslubu, öykülerde öykü üslubuna dönüşüyor. Birkaç türkü eşlik ediyor okuyucuya şiir olarak (Yolcu). Öykü ve şiirin karıştığı metinler kurmuyor yazar. Yer yer denemeyi andıran birkaç alıntı olsa da (Rol Çatışması, Sen de Kaldıracaksın Kaşlarını İstanbul) öyküyü yoran alıntılar değil bunlar.

Adı üstünde mümkün konular yani hayatımızın yanı başından konular seçmiş Aşçı. Ecza Dolabı'nda eşi tarafından terk edilen bir koca; Kale Arkası'nda yıllar sonra doğan bir çocuk ve ailesi; Beşi Bir Yerde'de liseden arkadaşlar; Bugün de Akşam Oldu'da evladını evlendirmeye çalışan bir ana; Kısa Marlboro'da eski, kırık bir aşk; Kürt Paltolu Maradona'da yurdundan göçüp gelmiş bir işçi; Mücella'nın Türkiyesi'nde eski, kırık bir aşk ve kız isteme merasimi; Po Ovası'nda ise sessiz sakin bir adamın kayboluşu anlatılıyor. Bu öyküler ailenin, sevginin, hayatın zorluklarının anlatıldığı öyküler.

Tipik Bir Ege Kasabası, Belediye Otobüsü, Rol Çatışması, Ben de Gittim Bir Tavşanın Avına öyküleri ise bireysel ve toplumsal sorguların anlatıldığı öyküler olarak karşımıza çıkıyor. Ege kasabalarının birinde yaşamaya karar veren yazarın kendini sorgulaması veya kendinden küçük birileri tarafından metinleri üzerinden sorgulanması; yazarın, yazarlığın durumuna dair okuyucuyu düşündürüyor. Rol Çatışması ise günümüz toplum yapısında çokça dile gelen "kutuplaşma" meselesi üzerine okunabilir nitelikte. Rol Çatışması da Belediye Otobüsü ile paralel bir konuyu işlemekle beraber göçmenleri de hikâyeye konu ediyor. Ben de Gittim Bir Tavşanın Avına ise kırsal bölgelerimizin vazgeçilmez hastalıklarından avcılık üzerine. Bütün ailesinin avcılığını sorguladığı Mevlüt'ün aniden tavşan avından vazgeçmesini işliyor.

Durum öyküsüne yakın olmakla birlikte öyküler durgun değil. Yer yer olay hikâyesine yaklaşan metinler de var kitapta. Bu açıdan teknik olarak durum ve olay hikâyesinin ortasında yer alıyor Aşçı'nın hikâyeleri.

Aşçı'nın devamı geleceğini imleyen hikâyeleri, insandan ve hayattan derlenip kitaplaşmış. Dili zorlamadan, günlük dilin çok da uzağına düşmeden bir hikâye evreni kurulmuş. Mümkün olan ne var ise Aşçı da onu hikâye etmeye başlamış. Umarız bu hikâye ediş yeni kitaplarla çıtasını daha da yükseğe taşır.

Bütün Mümkünler

Nadir Aşçı

Hece Yayınları

Ankara

2024, 90 s.