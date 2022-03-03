Buzdokuz Dergisinin 10. Sayısı Yayımlandı

Şiir moda ritimler ve gerçek hayatın ritimleri arasındaki farktadır. Şiir tavizler ve ilkeler arasındaki gerilimdedir. Tarih ve doğa şiirde karşı karşıya gelir. Şiir bir iz ise Buzdokuz bir izsürücüdür denebilir.

Eleştiri ise iyi eserlerin ortaya çıkmasına katkı sunan yapıcı bir süreçtir. Böylelikle tamamlanmamışlığın ardındaki boşlukları birer birer alçılayıp inşa sürecini uzatırken nesnesiyle de kendi arasında etkileşimli bir ağ kurar. Eleştirmen eksikliğinin üreteceği büyük sorunlardan biri üstünkörü eserlerin ve harcıalem düşüncelerin boy göstermesi ise diğerleri analitik düşüncenin ve edebî zevkin zamanla kaybolması, piyasanın eş-dost edebiyatıyla dolup taşması, beşikten şairliğin türemesidir.

Buzdokuz, eleştirinin gereğine ve adaletine inanan bir dergi olarak bu sayıda eleştiriye geniş yer ayırdı. Eleştirinin yeri olan Caps Lock bölümünde Burak Ş. Çelik "Nesnel Eleştiri Dört Koldan" yazısında dört nesnel/bilimsel iddialı eleştirmeni anlattı. Semih Diri, metinlerarasılık bağlamında Ergin Günçe'nin şiirini inceledi. Hayriye Ünal, "CV şiir" kavramı bağlamında şair personanın Yücel Kayıran şiirindeki görünüşlerini yazdı. Leyla Arsal, Asuman Susam'ın şiirleri; Zeynep Arkan, Enes Özel şiirleri hakkında yazdı. Ali Galip Yener ise "Şiir, Narsisizm ve Borges" yazısıyla Caps Lock bölümündeki yerini aldı.

Şiirin sınırlarının zorlandığı ESC bölümünde Hayriye Ünal, Hasan Bozdaş, Muhammed Yusuf Aktekin, Hafize Çetinkaya, Christian Bök, Nur Alan, Hakan Şarkdemir, Vilde B. Torset, Burak Ş. Çelik, Paul Hawkins, John M. Bennett var.

CTRL+A şairleri: Clark Coolidge + Emre Söylemez + Rahman Yıldız + Burak Ş. Çelik + Ozan R. Kartal + Vasfettin Yağız + Mert Özden + Mikail Burak Özkar + Abdullah Enis Savaş + Diyar Atak + Batuhan Çağlayan + Onur Caymaz + Ümit Erdem + Atakan Yavuz + Jack Hirschman.

Buzdokuz'da ilk kez yer alan bir bölüm var: CTRL+D. Bu diyalojik bölümde Murat Üstübal ve Atakan Yavuz poetik jest üzerine tartışıyor. Şiirin baskın kültürel dayatmalarla etkileşimine yer veren Pause bölümünde ise bu kez Marjorie Perloff var: Perloff "Şiir Eşikte / Déja Vu" yazısında alt alta dizilmiş satırları şiir yapan hâkim paradigmanın yanıltıcı aygıtlarını gözlemliyor. Yazı, Rıdvan Temiz'in Türkçesiyle Buzdokuz'da.

Buzdokuz hem dil ve mecra engelini hem de özel duyusal engelleri aşmak için interaktif faaliyetleri internet mecraında yayımlıyor. Okurlar, L=A=N=G=U=A=G=E akımının kurucularından şair Charles Bernstein hakkında bugüne dek matbu dergide ve elektronik ortamda yayımlanmış işlerin bir dökümüne derginin End kısmında topluca ulaşabilir. Buzdokuz izleyicileri, 10. sayının internaktif Bernstein söyleşisine dergideki kodu okutarak veya şu bağlantı aracılığıyla erişebilir: https://tinyurl.com/5hdj2a9m

Engelsiz Buzdokuz [Buzdokuz without Barriers]kapsamında Buzdokuz'un tüm sesli içerikleri derginin YouTube kanalında dinlenebilir.