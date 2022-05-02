Buzdokuz Dergisinin 11. Sayısı Yayımlandı

Buzdokuz her sayısıyla şiir-eleştiri-teori arasındaki bağı güncelliyor. İlk sayısında "çıkarsızlık" ilkesiyle yola çıkan dergi, bugüne dek Home bölümünde hakikati bizden çalan çağdaş "mitler"in yanı sıra, "montaj", "azınlığın şiiri" ve hız konularını işledi. Her durakta temel bir kavrama uğrayan Buzdokuz ekibi, 11. sayısında "orijinallik" paradigmasını soruşturdu.

Orijinalin karşısında yer alan şey, kopya mıdır yoksa sahte mi? Orijinal orijinal midir? Bir şey, mesela bir şiir bütünüyle orijinal olabilir mi? Yeni mi, yine mi? Orijinallik hilebazlığın öteki formu olabilir mi? Dijital çağda sanat eserinin biricikliği ile herkese ait olanın birliktelik olasılığı tümden kaybedilmiş midir? "Orijinal ≠ Orijinal" başlıklı dosyanın yazarları Murat Üstübal, Rosalind Krauss, Hakan Şarkdemir, Efe Murad, Musa Günerigök, Muhammed Yusuf Aktekin, Kenneth Goldsmith.

Pause bölümü, şiir tarihine yeni bir gözle durup bakmanın yeri. Bu sayıda, Yücel Kayıran ve Burak Ş. Çelik, İkinci Yeni'nin ilk eleştirmeni Muzaffer İlhan Erdost'u konu ediniyor. Kayıran, "Ataç'tan Sonra Erdost" başlıklı yazısında, Erdost'la ilgili yanlış algıları irdeleyip onun eleştiri içindeki yerini tartışıyor.

Eleştiri alanında Atakan Yavuz, Murat Üstübal'ın yeni şiir kitabı İmge Kası'nı inceledi.

Şiirin sınırlarının zorlandığı ESC bölümünde bu kez Işık Sungurlar, Daniel Y. Harris, Murat Üstübal, Serkan Işın, Nejdet Ardıç, Ayça Erdura, Muhammed Yusuf Aktekin, Yunus Emre Altuntaş ve Burak Ş. Çelik var. Ertuğrul Rast, İnsansonrası Serisi'yle Harold Bloom, Marjorie Perloff gibi eleştirmenlerden çarpıcı yorumlar alan Daniel Y. Harris'e bir soru yöneltti. Harris'in yanıtı İnsansonrası'ndan örnek bir şiiriyle birlikte ESC'de yer alıyor.

CTRL+A şairleri: Yücel Kayıran, Mehmet Mümtaz Tuzcu, Ertuğrul Rast, Emrullah Şekerci, Ayşe Nur Biçer, Mert Özden, A. Emre Cengiz, Esra Asar, Ahmet B. Tamu, Yasin Ertaş, Leyla Arsal, Vedat Barga, Azimet Avcu, Burak Ş. Çelik, Makki Al Hammami.

Buzdokuz 11 iki önemli konuğu ağırlıyor: Hayriye Ünal, Necmiye Alpay ile dil, şiir ve eleştiri serüveni etrafında söyleşti. Yusuf Koşal ise dijital çağın sanat teorisyeni Boris Groys ile konuştu.

Ertuğrul Rast "merak böceği" tabirinin şiir dünyasındaki izini sürdü. Rast'ın bulguları End bölümünde yer alıyor.