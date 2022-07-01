Buzdokuz Dergisinin 12. Sayısı Yayımlandı

Teorik dosyalar dışında deneysel sanata/şiire yönelik ürün ağırlıklı sayılar da hazırlayan Buzdokuz, asemik yazının ardından bu kez de Gliç Sanatına odaklandı. Gliç (glitch), ortamdaki gürültü (noise), veri akışındaki aksaklık, makinenin ürettiği hata ya da makineye yaptırılan hata. Gliç artık, günümüzde yeni bir sanatsal imkân. Gliç sanatçısı, kültürel alandan seçerek aldığı metinleri, görüntüleri ve sesleri dönüştürerek yeni bir okumaya açıyor, böylece metni/nesneyi kendine malediyor (appropriation). Bu yönüyle gliç, izleyicisine orijinal kavramını da sorgulatıyor. Türkiye'de ve dünyada bu alanda öne çıkan çok sayıda şair ve sanatçı, farklı araçlarla ürettikleri gliç eserleriyle Buzdokuz'da yer aldı.

Buzdokuz'un 12. sayısı Burak Ş. Çelik'in gliçin poetik imkânlarını sorguladığı sunuş yazısıyla açılıyor. Ardından Gliç Sanatının önemli teorisyeni Rosa Menkman'ın "gliç manifestosu" geliyor.

ESC'ye bu sayıda katılanlar: Laura Kerr, Rosa Menkman, Cansu Aybaş, Eric Zboya, Amanda Earl, Mert Özden, Serkan Işın, Hakan Şarkdemir, Ivona Tau, Ant Scott, Hafize Çetinkaya, James Knight, Kenneth M. Cale, Jim Leftwich, Burak Ş. Çelik, Marco Giovenale, Hayriye Ünal, Paul Woodford, Emrullah Şekerci, Ayşe Kongur, Jeff Nimp, Ali Berkay, Theodoros Chiotis, Christine Snodgrass, Ana Maria Caballero, Diyar Atak, Muhammed Yusuf Aktekin, Tim Gaze, Ali Yoksuz, Sasha Stiles ve Pierre Gervois. Ayrıca Buzdokuz'un sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan işlere ise (ses, video, PDF) dergide yayımlanan QR kodları aracılığıyla ulaşılabiliyor. Basılı dergide olmayıp yalnızca buzdokuz.com'da yayımlanmak üzere on gliç kitapçığı da online olarak okuyucuya Gliç/Arıza dosyası bağlamında sunuluyor.

Hakan Şarkdemir, INSERT bölümünde yer alan "Gliçi İlginç Kılan" başlıklı yazısıyla gliç kavramının teorik ve politik yönünü tartıştı. Rafet Arslan ise yeni medya sanatçısı Uğur Engin Deniz ile gliç üzerine poetik bağlamda konuştu. CTRL+S söyleşisinin konuğu Laura Kerr. Gliç konulu söyleşiyi Hakan Şarkdemir ve Burak Ş. Çelik gerçekleştirdi.

CTRL+A şairleri: Murat Üstübal + Ertuğrul Rast + Atakan Yavuz + Rahman Yıldız + Hasan Bozdaş + A. Gülfem Özer + Hakan Unutmaz + Vasfettin Yağız + Asuman Susam + Şakir Özüdoğru + Süreyya Altunkara + Eren Burhan + Osman Erkan + Osman Gönül + Cengizhan Genç + Nergihan Yeşilyurt.

Eleştiri odaklı CAPS LOCK, Yücel Kayıran'ın modern Türk şiirinin Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'le başlatılması gerektiği anlayışının dayandığı temelleri sorguladığı önemli ve iddialı yazısıyla açılıyor. Hayriye Ünal, dizeli ve görsel şiirleriyle son yirmi yıla damga vuranlar arasında yer alan Serkan Işın'ın kitaplarını dört evrede inceledi. Bu yazı ayrıca, 2000 sonrası şiir dünyasına da ışık tutuyor. Leyla Arsal, "Metaverse Düzlemde Online Üç Persona" adlı yazısıyla üç şairin (Ertuğrul Rast, Defne Sandalcı ve Rahman Yıldız) üç şiirinden yola çıkarak şiire yeni bir bakış getiriyor. Ali Berkay, yeni nesil bilgisayarların sanat üretimine sağladığı katkıları değerlendiren yazısında sanatçıyı açık fikirli olmaya çağırıyor.

Buzdokuz, Cengizhan Genç ile son kitabı üzerine konuşan Yusuf Koşal'ın vatsap söyleşisinin ve Serkan Işın ile Hayriye Ünal'ın online şiir sohbetinin yer aldığı END bölümüyle sona eriyor.