Buzdokuz Dergisinin 13. Sayısı Yayımlandı

Buzdokuz şiir-teori-eleştiri arasındaki bağı güncellemek için dosyalar düzenliyor. "Çıkarsızlık" ilkesinden yola çıkan dergi, her durağında temel bir kavramı inceledi. Buzdokuz ekibi, 13. sayısında "eskatolojiye karşı" tutumunu belirliyor.

Buzdokuz adı dünyanın sonunu getiren maddeye atıfla konmuştu, ancak Buzdokuz dergisi sanatta ve edebiyatta "son" düşüncesinin de sonundan kalkış yapıyor. "Eskatolojiye Karşı" başlıklı dosyanın yazarları Burak Ş. Çelik, Leyla Arsal, Murat Üstübal, Hasan Bozdaş. Hasan Bozdaş dosyaya özel bir otopsi raporu ile katkıda bulunurken Üstübal dosya için eskatoloji sözlüğü üretti. Buzdokuz'un Eskatoloji soruşturmasını yanıtlayan imzalar ise Charles Bernstein, Enis Akın, Osman Çakmakçı, Ali Ayçil, Anita Sezgener, Süreyyya Evren, Marjorie Perloff, Atakan Yavuz, Daniel Y. Harris, Coleman Edward Dues, Zeynep Arkan, Hakan Şarkdemir. Şu soruyu yanıtladılar: Sanatın ve edebiyatın sonuyla ilgili yazılan felaket senaryoları her eşikte bir adım daha ileri atılıyor. Picabia "Başlarımız dü­şünceler yön değiştirebilsin diye yuvarlaktır." der. Bu bağlamda avangardın/sanatın eskatoloji ile ilişkisi hakkında ne düşü­nüyorsunuz? Sanatın ve edebiyatın sonu mümkün mü? Yeni'den kurtulmayı müzeden kurtulmakla ilişkilendiren Boris Groys ise "müzenin kitchleri değil kendisine benzemeyeni bünyesine dahil ettiğini" söyler. Sanatçı bir sonu mu düşler yoksa son fikrinin yarattığı sınırlarla mı cebelleşir? Sistemin ya da düzenin poetik apokaliptik çağrılarla ilişkisi nedir?

Derginin Pause bölümü, her sayıda şiir tarihine yeni bir gözle durup bakan yazılara ayrılıyor. Bu sayıda yer alan "Şiirimizin 60 Sonrası Gelişimine İlişkin Üç Teori" başlıklı yazısında Yücel Kayıran, "Yaşantının Ölümü", "Elitist Özerklik Poetikası" ve "İstila ve İstilanın Poetikası" sorunlarını irdeliyor.

Derginin kaçış alanı olan ESC bölümünde Abdullah Enis Savaş, Muhammed Yusuf Aktekin, Burak Ş. Çelik, Elif Altıntaş, Serdar Süalp, Hakan Şarkdemir, Emrullah Şekerci, Nilgün Emre var.

CTRL+A şairleri: Yücel Kayıran, Ertuğrul Rast, Atakan Yavuz, Zeynep Arkan, Hasan Bozdaş, Elif Firuzi, Yusuf Koşal, Şura Aykan, Sena Türkmen, M. Tuğrul Çolak, Antonio Lucas, Mert Özden, Levent Karataş, Ali Berkay, Abdurrahman Ekinci, Mehmet Mümtaz Tuzcu, Leyla Arsal, Bayram Tayyip Yaslıca, Emre Söylemez, Olcay Özmen, Burak Ş. Çelik, Hayriye Ünal.

Derginin Insert bölümünde Endonezyalı somut şair Danarto tanıtılıyor.

Buzdokuz 13'te End bölümünde Ertuğrul Rast bugünlerde ilk kitabı çıkan A. Gülfem Özer ile kitabı hakkında söyleşti. End bölümünün klasiği avantgartkemikler'de ise Burak Ş. Çelik'in kazı bulgusu olan 291 dergisi var.