Buzdokuz Dergisinin 13. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

Buzdokuz Dergisinin 13. Sayısı Yayımlandı yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Buzdokuz Dergisinin 13. Sayısı Yayımlandı

02.09.2022 09:00 - Dergihaber
Buzdokuz Dergisinin 13. Sayısı Yayımlandı

Buzdokuz şiir-teori-eleştiri arasındaki bağı güncellemek için dosyalar düzenliyor. "Çıkarsızlık" ilkesinden yola çıkan dergi, her durağında temel bir kavramı inceledi. Buzdokuz ekibi, 13. sayısında "eskatolojiye karşı" tutumunu belirliyor.

Buzdokuz adı dünyanın sonunu getiren maddeye atıfla konmuştu, ancak Buzdokuz dergisi sanatta ve edebiyatta "son" düşüncesinin de sonundan kalkış yapıyor. "Eskatolojiye Karşı" başlıklı dosyanın yazarları Burak Ş. Çelik, Leyla Arsal, Murat Üstübal, Hasan Bozdaş. Hasan Bozdaş dosyaya özel bir otopsi raporu ile katkıda bulunurken Üstübal dosya için eskatoloji sözlüğü üretti. Buzdokuz'un Eskatoloji soruşturmasını yanıtlayan imzalar ise Charles Bernstein, Enis Akın, Osman Çakmakçı, Ali Ayçil, Anita Sezgener, Süreyyya Evren, Marjorie Perloff, Atakan Yavuz, Daniel Y. Harris, Coleman Edward Dues, Zeynep Arkan, Hakan Şarkdemir. Şu soruyu yanıtladılar: Sanatın ve edebiyatın sonuyla ilgili yazılan felaket senaryoları her eşikte bir adım daha ileri atılıyor. Picabia "Başlarımız dü­şünceler yön değiştirebilsin diye yuvarlaktır." der. Bu bağlamda avangardın/sanatın eskatoloji ile ilişkisi hakkında ne düşü­nüyorsunuz? Sanatın ve edebiyatın sonu mümkün mü? Yeni'den kurtulmayı müzeden kurtulmakla ilişkilendiren Boris Groys ise "müzenin kitchleri değil kendisine benzemeyeni bünyesine dahil ettiğini" söyler. Sanatçı bir sonu mu düşler yoksa son fikrinin yarattığı sınırlarla mı cebelleşir? Sistemin ya da düzenin poetik apokaliptik çağrılarla ilişkisi nedir?

Derginin Pause bölümü, her sayıda şiir tarihine yeni bir gözle durup bakan yazılara ayrılıyor. Bu sayıda yer alan "Şiirimizin 60 Sonrası Gelişimine İlişkin Üç Teori" başlıklı yazısında Yücel Kayıran, "Yaşantının Ölümü", "Elitist Özerklik Poetikası" ve "İstila ve İstilanın Poetikası" sorunlarını irdeliyor.

Derginin kaçış alanı olan ESC bölümünde Abdullah Enis Savaş, Muhammed Yusuf Aktekin, Burak Ş. Çelik, Elif Altıntaş, Serdar Süalp, Hakan Şarkdemir, Emrullah Şekerci, Nilgün Emre var.

CTRL+A şairleri: Yücel Kayıran, Ertuğrul Rast, Atakan Yavuz, Zeynep Arkan, Hasan Bozdaş, Elif Firuzi, Yusuf Koşal, Şura Aykan, Sena Türkmen, M. Tuğrul Çolak, Antonio Lucas, Mert Özden, Levent Karataş, Ali Berkay, Abdurrahman Ekinci, Mehmet Mümtaz Tuzcu, Leyla Arsal, Bayram Tayyip Yaslıca, Emre Söylemez, Olcay Özmen, Burak Ş. Çelik, Hayriye Ünal.

Derginin Insert bölümünde Endonezyalı somut şair Danarto tanıtılıyor.

Buzdokuz 13'te End bölümünde Ertuğrul Rast bugünlerde ilk kitabı çıkan A. Gülfem Özer ile kitabı hakkında söyleşti. End bölümünün klasiği avantgartkemikler'de ise Burak Ş. Çelik'in kazı bulgusu olan 291 dergisi var.

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 02.09.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 18:55
Etiketler : Dergihaber Dergi a. gülfem özer abdullah enis savaş abdurrahman ekinci ali ayçil ali berkay anita sezgener antonio lucas atakan yavuz bayram tayyip yaslıca boris groys burak ş. çelik buzdokuz dergisi charles bernstein coleman edward dues daniel y. harris dergihaber elif altıntaş elif firuzi emre söylemez emrullah şekerci enis akın ertuğrul rast hakan şarkdemir hasan bozdaş hasan bozdaş. hasan bozdaş hayriye ünal levent karataş leyla arsal m. tuğrul çolak marjorie perloff mehmet mümtaz tuzcu mert özden muhammed yusuf aktekin murat üstübal nilgün emre olcay özmen osman çakmakçı sena türkmen serdar süalp süreyyya evren yusuf koşal yücel kayıran zeynep arkan şura aykan
← Hece Dergisinin 309. Sayısı Yayımlandı (Eylül, 2022)
10

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini dergi@kitaphaber.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 730 yazı bulunmaktadır.

Dergihaber Yazarının Son Yazıları
Dergi Kategorisinden Son Yazılar
Ayın Çok Okunanları