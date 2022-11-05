Buzdokuz Dergisinin 14. Sayısı Yayımlandı

Tahakkümün diline dönüşen bir dünyada uğruna benliğimizi hırpaladığımız gündüz düşleri, bizim değil başkasının düşleridir. Çoğu insan uyanmaz aslında, dil perdesini açmaya cesaret edemez; başkasının düşlerinde/dil dizgesinde tutuklu kalır. Şair bu yüzden perdeyi deforme eder; ancak kendi rüyasından uyananların sahici bir hayata talip olabileceğine inandığı için perdeyi, dili, mantığı ve dizgeyi bozar. Dili görünür kılar, onun aydınlığa ve özgürlüğe açılması gereken bir perde olduğunu hatırla­tır. Teorik dosyalar dışında deneysel sanata/şiire yönelik ürün ağırlıklı sayılar da hazırlayan Buzdokuz, "Asemik Yazı" ve "Gliç Sanatı"nın ardından bu sayıda "Dil Temelli Sanat"a odaklandı. Türkiye'de ve dünyada bu alanda öne çıkan çok sayıda şair ve sanatçı, farklı araçlarla ürettikleri dil temelli sanat eserleriyle Buzdokuz'da yer aldı.

Buzdokuz'un 14. sayısı Atakan Yavuz'un bir bozguncu olarak şairin portresini çizen yazısıyla açılıyor.

ESC'ye bu sayıda katılanlar: Kenneth M Cale, Stathis Dimitriadis, Astra Papachristodoulou, James Knight, Pierre Gervois, Diyar Atak, Derek Beaulieu, Nur Alan, Sasha Stiles, Rosaire Appel, Hakan Şarkdemir, Hafize Çetinkaya, Kimberly Campanello, Joe Devlin, Mert Özden, Burak Ş. Çelik, Imogen Reid, Abdullah Enis Savaş, Ayşe Kongur, Emrullah Şekerci, Luke Bradford, Muhammed Yusuf Aktekin. Ayrıca Buzdokuz'un sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan işlere ise (video, PDF) dergide yayımlanan QR kodları aracılığıyla ulaşılabiliyor. Basılı dergide olmayıp yalnızca buzdokuz.com'da yayımlanmak üzere dört dil temelli sanat kitapçığı da online olarak okuyucuya aynı dosya bağlamında sunuluyor.

INSERT bölümünde dil temelli sanata dair yazıları Buzdokuz için Derek Beaulieu, Merchant Coppola, Astra Papachristodoulou ve Hakan Şarkdemir kaleme aldı. Bölümde Liz Kotz'dan bir çeviri ve ayrıca metin temelli sanata dair Sasha Stiles, Ana Maria Caballero, Pierre Gervois, Merchant Coppola ve Christian Bök'ün katıldığı söyleşinin deşifresi yer alıyor. Dil temelli sanata dair çevirileriyle katkı sunanlar: Yusuf Koşal, Çağatay Koparal, Atakan Yavuz, Gizem Atlı, Muhammed Yusuf Aktekin, Rıdvan Temiz. CTRL+S söyleşisinin konuğu Amerikalı şair, eleştirmen Craig Dworkin. Söyleşiyi Hakan Şarkdemir gerçekleştirdi.

CTRL+A şairleri: Yücel Kayıran, Rahman Yıldız, Mert Özden, İsmail Aslan, Atakan Yavuz, Zeynep Tuğçe Karadağ, Emre Söylemez, Rıdvan Temiz, Esra Asar, Vasfettin Yağız, Dilara Elitaş, Onur Ocak, Fergun Özelli, Burak Ş. Çelik, Ertuğrul Rast.

Eleştiri odaklı CAPS LOCK, Yücel Kayıran'ın, "'İslami Şiir' Hareketi ya da Filolojik Yapıt" yazısıyla açılıyor. Ergun Tavlan, Buzdokuz'a "Vinyetler" başlığı taşıyan yazısıyla katıldı. Memduh Özdemir "ne olmak gerekir?" sorusunun ışığında umut ilkesini araştırıyor.