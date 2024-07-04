Buzdokuz Dergisi’nin 23. Sayısı Yayımlandı (Temmuz-Eylül, 2024)

Buzdokuz, dosyaları oluştururken de atölye türü çalışmalar yaparken de poetik düşüncenin nasıl oluştuğuna kafa yoruyor. Şiire yaklaşma çalışması, kavramların ışığında yeni patikalar keşfetmekle sürüyor. Bu kez de "nesne"ye odaklanan Buzdokuz'un açılış yazısını Atakan Yavuz kaleme aldı. Nesne, şairin hayal gücünü ateşler. Pablo Neruda Şili'nin Taşları'nı yazarken taşlarla arasındaki diyaloğu bütün dünya şairlerine açtığını söyler, "onlar benimle kaba ve ıslak bir dille, bir yığın deniz çığlıkları ve ilkel uyarılarla konuşuyorlardı."

Buzdokuz "Nesne Şiir & Şiirde Nesne" başlıklı dosyada hem Batı'da daha önce sözü edilmiş olan "poetry of things"e, "object poetry"ye, "kunst-ding"e, Rainer M. Rilke'nin "Dinggedichte" kavramına hem de bundan bağımsız olarak şiirdeki nesnelere atıfta bulunuyor. Şiirde nesneyle birlikte düşünmenin sonuçlarının irdelendiği dosyada Gertrude Stein'i Charles Bernstein (Türkçesi: Hafize Kaya), Rilke'yi Funda Kızıler Emer yazdı. Dosya kapsamında Gertrude Stein'den yedi nesne şiiri Ertuğrul Rast çevirdi. Yevgeny Rein'in modern Rus şiirindeki nesne izlerini incelediği yazısını Berfin Suh Rusçadan çevirdi. Nesneyle ilişkileri bağlamında Sezai Karakoç'u Hayriye Ünal, Edip Cansever'i Zeynep Arkan, Ebubekir Eroğlu'nu Leyla Arsal yazdı. Bahaddin Tuncer Divan şiirinde nesnenin izini sürerken Oytun Akdeniz dijital nesneyi araştırdı. Hakan Şarkdemir "kelimelerden yapılmış bir nesne"yi yazdı. Soruşturmada Yüksel Pazarkaya, Oğuz Demiralp, Hayriye Ünal, Atakan Yavuz nesnelerle poetik düşünme arasındaki ilişkiye dair yanıtlarıyla yer aldılar.

Buzdokuz nesne konusunu teorik açıdan incelemekle yetinmiyor, geçmişten örnekler kadar bugün üretilmiş yepyeni örneklere de yer veriyor: ESC'de nesne görsel şiirler şu imzalara ait: Alexis Fedorjaczenko, Mert Özden, Cyrilla Mozenter, James Knight, Jorge Di Urso, Nihat Özdal, Stathis Dimitriadis, Hakan Şarkdemir, Nur Alan, Elif Ersoy Öztürk. Nesne şiir temalı dergi kapak görseli Burak Ş. Çelik imzası taşıyor.

CTRL+A bölümünde yer alan Yusuf Koşal, Reha Yünlüel ve Nergihan Yeşilyurt şiirleri dosyaya özeldir. CTRL+A'daki diğer şiirlerin şairleri ise şöyle: Yüksel Pazarkaya + Mehmet Mümtaz Tuzcu + Furkan Çalışkan + Zeynep Arkan + Enes Özel + Bahaddin Tuncer + Ayşe Nur Biçer + Burak Demirtaş + Sinan Ulakcı + Vural Kaya + Muhammed Yusuf Aktekin + Handenur Dayıca + Rıdvan Ardıç + Ali Tacar + Rıdvan Temiz + Furkan Katuç + Bayram Tayyip Yaslıca + Fatih Ceyhan + Deniz D. Sonat + Bayram Zıvalı + Ayşe Nur Kaymak + Mehmet Dağaşan + Joy Harjo. Kızılderili şair Joy Harjo'nun şiirini Gün Ayhan Utkan, Buzdokuz için çevirdi.

Buzdokuz'un yeni bölümü Yakından bundan böyle şairleri konuk edecek. Bu sayıda Yakından'ın konuğu spoken word (icra şiir) hareketinin önemli temsilcilerinden Bob Holman. Ertuğrul Rast Bob Holman'la kısa bir söyleşi gerçekleştirirken Holman'ın Buzdokuz okurlarına özel olarak seçtiği beş şiir Cemil Caca Arslan ve Ertuğrul Rast Türkçesi ve sunumuyla Buzdokuz'da.

Eleştiri odaklı CapsLock'ta Hugo Ball ile geçtiğimiz aylarda vefat eden ve yazılarıyla Buzdokuz'a sık sık konuk olan son dönemin önemli eleştirmenlerinden Marjorie Perloff konu ediliyor. Perloff'un eleştirideki çalışmalarını ve yerini anlatan Charles Bernstein yazısını Simge Tekiç Rahmanlar çevirdi. Muhammed Yusuf Aktekin de Hugo Ball'ın Türkçeye yeni kazandırılan Bütün Şiirleri'ne yakından baktı.

Bilişsel Poetika alanının önemli isimlerinden Margaret H. Freeman, Buzdokuz okurlarına özel olarak hazırladığı bir makale ile 23. sayıda yerini aldı: Freeman'ın "Bilişsel Poetikayı Savunurken: Dylan Thomas ve Üçleme Kuralı" başlıklı makalesini Gizem Atlı tercüme etti.

Buzdokuz 23'te dokuzuncusu yayımlanan Harici Bellek'te Burak Ş. Çelik genç şair dünyasının takibini yapıyor. "Şairler Sözlüğü"nde Mert Özden, Zeynep Tuğçe Karadağ, Ertuğrul Rast, Nurullah Kuzu, Harun Yakarer, Adem Maksatsız maddeleri var. Çelik, "Kablosuz Mikrofon"da Oğulcan Kütük ile konuştu. Mert Özden'in Nilgün Emre ile Orlando Art'a dair söyleşisi End'de okunabilir. End'in yeni bölümü Periskop'ta Hasan Bozdaş, şiir dünyasındaki gelişmeleri anlattı.