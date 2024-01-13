Buzdokuz Şiir Teori Eleştiri Dergisi 21. Sayısı Çıktı

Buzdokuz Şiir Teori Eleştiri Dergisi 21. Sayı Çıktı

Haritalar gerçeğin fotoğraflarıdır. Gliçin şiirin bilgisayar bilimini kullandığı ve teknomanipülasyonlarla realiteyisaptırması gibi Harita Şiir de kartografyayı kullanarak konum bilgisini manipüle eder. Haritacı-şair insanın onurlu birmevcudiyet olarak kendisi kalabileceği yerlerin koordinatlarını arar. Harita kavramıyla poetik aklın buluşmasınısağlayınca yeryüzünde yol bulmaya çalışan ilk atalarımızın da temel korkularını hissederiz. Harita ve sanatarakesitindeki patika yolu bu sayıyla kat edebileceğimizi umuyoruz. Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda şair vesanatçı, farklı araçlarla ürettikleri harita eserleriyle Buzdokuz'da yer aldı.

Buzdokuz'un 21. sayısı Hayriye Ünal'ın "Şiirin Geleceği ve Dijital (Sayısal) Poetika" yazısıyla açılıyor.

ESC'ye bu sayıda katılanlar: Mert Özden, Nico Vassilakis, Laura Kerr, James Knight, Kristine Snodgrass, Nilgün Yılmaz, Berk Palus, Jay Snodgrass, Ayşe Kongur, Esra Aydan, Jeff Nimp, Astra Papachristodoulo, Vilde B. Torset,Hafize Çetinkaya, Jim Leftwich, Theodoros Chiotis, Lee Mackenzie, Işık Sungurlar, Anatol Knotek, SJ Fowler, Nagihan Coşkun, Elif Altıntaş, Burak Ş. Çelik, Hayriye Ünal, Atakan Yavuz. CTRL+A kısmındaki Furkan Çirkin ve DenizSchwarzwald şiirleri de harita bağlamında yayımlanmıştır. Basılı dergide olmayıp yalnızca buzdokuz.com'dayayımlanmak üzere iki Harita Şiir kitapçığı da online olarak okuyucuya aynı dosya bağlamında sunuluyor.HOME bölümünde harita şiire dair yazılar Simge Tekiç Rahmanlar, Atakan Yavuz, D. M. Ribeiro ve S. Caquard, LisaCharlotte Muth, Burak Ş. Çelik, Mert Özden'e ait. Harita şiire dair çevirileriyle katkı sunanlar: Gizem Atlı ve Burak Ş.Çelik.

CTRL+A şairleri: Ertuğrul Rast + Enes Özel + Emre Söylemez + Rezan Çakar + Vasfettin Yağız + Handenur Dayıca +Sinan Ulakcı + Vural Kaya + M. Tuğrul Çolak + Leyla Arsal + Deniz Schwarzwald + Furkan Çirkin + Yusuf İslam Tanış +Zeynep N. Tiryaki + Melih Bera Ermiş + Ceren Avşar + Yusuf Araf + Ayşe Şafak Kanca + Kardelen Yıldırım + LeylaMenteş + Hakan R. Temiz + Hasan Bozdaş.

Insert bölümümüzde yer alan Şiir Tamamlama Projesiʼnde zemin metni Robert Creeleyinʼin "Arkadaş" şiirioluşturuyor. Şiirin ilk 10 dizesine dize ekleyerek şiiri tamamlayan imzalar Diyar Atak, Cengizhan Genç, Azimet Avcu, Afra Kutluğ ve yapay zekâ (Chatgpt 3.5).

Prt Sc bölümümüzde son dönemin dikkat çeken yazarlarından, Zaman sığınağı romanı ile 2023 Uluslararası BookerÖdülünü kazanan Georgi Gospodinov'un Buzdokuz için seçtiği 9 şiiri yer alıyor. Şiirleri Türkçeye aktaran Hasine ŞenKaradeniz, Gospodinov'un Bulgar şiirindeki yerini ve önemini incelediği bir de yazı kaleme aldı. Yeni Yayın KuruluÜyemiz Charles Bernsteinʼe ait iki yazıyı Beyza Şen Türkçeye kazandırdı.

Yusuf Koşal ve Atakan Yavuz son dönemin önde gelen edebiyat teorisyeni ve iklim aktivistlerinden Caroline Levineile Biçimler kitabı ve 2023 Ekim ayında çıkan yeni çalışması Hümanist Aktivist üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.Edebî ve toplumsal biçimler, ritim, hiyerarşi, iklim krizi ve önerdiği teorinin kusursuz bir örneği olarak analiz ettiğiThe Wire dizisi üzerine önemli şeyler söyleyen Levineʼin Türkçeye çevrilen tek kitabı Biçimler: Bütün, Ritim,Hiyerarşi, Ağ, Flavorwire tarafından 2015 yılında okunması gereken 10 akademik kitaptan birisi seçilmişti.

"Gestalt şiir" yazısında Leyla Arsal, fenomenlerin ilk elde tanılandırılamaz alanında kalan ses, biçim ve imgelere dairbilişsel anlam önerileri sunarak poetikasını yapılandırıyor.

Buzdokuz 21'de yedincisi yayımlanan Harici Bellek, Burak Ş. Çelik tarafından hazırlanıyor. "Şairler Sözlüğü"nde Abdullah Enis Savaş, Elif Karık, F. Rüzgâr, A. Gülfem Özer ve Mikâil Söylemez maddeleri var. Çelik, "KablosuzMikrofon"da Emre Söylemez ile şiire dair konuştu.Hasan Bozdaş'ın Ömer Yalçınova ile yaptığı söyleşi ise End'de okunabilir.

***

Buzdokuz 2024'e değişikliklerle giriyor. Yayın periyodu üç aya çıkan derginin raf ömrüyle birlikte sayfa sayısı da arttı. Şair, teorisyen, akademisyen, deneysel poetikanın önde gelen temsilcisi ve iyi bir dergici olan Charles Bernstein, 2024'ten itibaren Yayın Kurulu Üyesi olarak Buzdokuz kadrosunda yer alıyor, Bernstein aynı zamanda

ABDʼnin etkili şiir hareketlerinden biri olan L=A=N=G=U=A=G=E (DİL) akımının kurucularından ve uygulayıcılarından biri. Derginin kurucu şairlerinden Hakan Şarkdemir yeni dönemde Yayın Kurulu Üyesi olarak devam ediyor. Yayın Kurulu, Mert Özden'in de katılımıyla böylece Charles Bernstein, Hakan Şarkdemir, Serkan Işın ve Mert Özden'denoluşuyor.

Buzdokuz yeni bir alan olarak X platformunda ekibe yeni katılan Emre Söylemez editörlüğünde "X-Po" adı altındadoğrudan yayın yapacak. Kadrodaki görev değişiklikleri ise şöyle: Teori editörlüğünü Atakan Yavuz, eleştiri editörlüğünü Hasan Bozdaş üstlendi. Şiir editörü Zeynep Arkan, görsel şiir editörü Burak Ş. Çelik oldu. Çeviri editörlüğünü Ertuğrul Rast yapıyor. Web yönetiminde Ali Berkay, son okumada Gökçe Özder görevini sürdürüyor. Hayriye Ünal'ın Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Buzdokuz nitelikli şekilde büyüyerek yoluna devam ediyor.