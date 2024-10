Buzdokuz Şiir Teori Eleştiri Dergisi 24. Sayı Çıktı

Buzdokuz 5. yılına girdi. Şiirin yaşadığına dair inancı gündelik hayatın sürdüğü her yerde, kahvede, sosyal medyada, trende, parklarda test edebilirsiniz. Poetik ve düşünsel gücünü ise ancak bir yüzeyde/mecrada yazıya/kayda geçtiğinde, tekrar tekrar okurun karşısına çıktığında ve defalarca sınandığında anlayabilirsiniz. Bu sınamada şiir tarihi ve şiirin başka üretken alanlarla temas noktalarını kavramak, bütün bir zaman içindeki kendi kesitimizi, bir başka deyişle canlı konumumuzu idrak etmek önemlidir. Hayriye Ünal'ın açılış yazısında Buzdokuz canlı bir uğrak olarak dile geliyor.

Buzdokuz'un temel çabası bir atölye ortamı yaratmak ve bu atölyede şiirin düşüncede doğduğu yeri tetiklemek, poetik zekânın en geniş alanda yeni bilgi üretmesini sağlamak, çağdaş hurafeleri bu yeni bilgiyle geçersiz kılmak yönünde oldu. Buzdokuz'un atölye dosyalarından biri de bu sayıda yer alan "absürt şiir". Editörlüğünü ve çeviri şiir bölümünün tercümelerini Ertuğrul Rast yaptı. Absürt şiirin sıra dışı evrenini kendi şiir dünyalarında yorumlayıp dosyaya şiirleriyle katılan şairler: Hayriye Ünal, Gökçe Özder, Emre Söylemez, Yusuf Koşal, Yusuf Araf, Sena Türkmen, Kadir Tepe, Utku'can Yazıcı, Mert Özden ve Ertuğrul Rast oldu. Ayrıca William Makepeace Thackeray, Bert Leston Taylor, Hilaire Belloc, Robert J. Burdette, Charles E. Carryl, Don Marquis, Tom Hood, Jr., H. Cholmondeley-Pennell, W. B. Rands, George Ade ve Nixon Waterman'den toplam 12 absürt şiir var. Dosya kapsamında Ertuğrul Rast absürt şiirin özelliklerini ve modern Türk şiirindeki yerini araştırırken Yusuf Koşal analiz yazısında absürt kavramının tiyatro ve şiir ile ilişkisine dair yeni ufuklar açtı. Cemil Caca Arslan absürt mizahın özellikle milenyal nesil üzerindeki etkisini inceleyen Megan Hoins'in "Yeni-Dadacılık: Absürt Mizah ve Milenyal Nesil" başlıklı makalesinin çevirisiyle dosyaya etkin bir katkıda bulundu.

CTRL+A şairleri: Mehmet Can Doğan + Süreyyya Evren + Mehmet Öztek + Zeynep Arkan + Furkan Katuç + Mehmet Dağaşan + Uğur Özdemir + Dilara Elitaş + Zemzem Gül + Mert Tutucu + Mervan Ari Sunca + Cengizhan Genç + Abdurrahman Ekinci + Remziye Çelik + Osman Gönül + Enes Malikoğlu + Kadir Korkut + Ersin Kartal + Leyla Menteş + Mustafa Yılmaz. İç kapak görsel şiirleri ise Hakan Şarkdemir ve James Knight'a ait.

Bu sayıda Yakından'ın konuğu L=A=N=G=U=A=G=E şiir hareketinin önemli temsilcilerinden ve aynı zamanda Buzdokuz yayın kurulu üyesi olan şair Charles Bernstein. Atakan Yavuz, Charles Bernstein'le detaylı bir söyleşi gerçekleştirdi (Muhammed Yusuf Aktekin çevirisiyle). Bernstein'in çalışmaları üzerine eğitilmiş yapay sinir ağlarına yazdırılan şiirleri içeren Davide Balula - Bernstein ortak projesi olan Poetry Has No Future Unless It Comes To An End (Sona Ermediği Sürece Şiirin Geleceği Yoktur) kitabından üç şiir (Ertuğrul Rast çevirisiyle), bu kitap üzerine Johanna Drucker'ın değerlendirme yazısı (Beyza Şen çevirisiyle), Bernstein'in iki yazısı (Barış Tahtakesen çevirisiyle) ve Bernstein'in ilk kez yayımlanan 5 şiiri (Fahri Alpyürür çevirisiyle) Buzdokuz sayfalarında.

Şiir tarihine yeni bir bakış getiren yazıların yer aldığı Pause'da bu sayı Hayriye Ünal'ın dişil yazın bağlamında Türk şiiri araştırması var: Yazı, Şükûfe Nihal'den Sennur Sezer'e, Nilgün Marmara'dan bugüne tarih aralığını yorumluyor. Eleştiri odaklı CapsLock'ta Osman Özbahçe İkinci Yeni'yi, Cengizhan Genç, Iska Şansı İçin Taviz'i, Furkan Katuç Sorma Şeker'i inceliyor.

Buzdokuz End'de yeni bir bölüm var: #radar. Mert Özden bu bölümde online fanzinleri, e-dergileri, yeni şiir formatlarını ve şiire yataklık eden uygulamaları izleyip kaydedecek. Periskop'ta Hasan Bozdaş, şiir dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor.

Buzdokuz 24'te onuncusu yayımlanan Harici Bellek, Burak Ş. Çelik tarafından hazırlanıyor. "Şairler Sözlüğü"nde Mert Mevlüt Gökçe, Veysel Oğulcan, Caner Ocak, Dolunay Aker, Kadir Yanaç maddeleri var. Çelik, "Kablosuz Mikrofon"da Nihat Özdal ile şairin Yük kitabına dair söyleşti. Mert Özden'in Özgür Ballı ile, A. Samet Atılgan'ın M. Tuğrul Çolak ile söyleşileri End'de okunabilir.