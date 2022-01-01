Buzdokuz Şiir Teori Eleştiri Dergisi 9. Sayısı Yayımlandı

Buzdokuz 2022'nin ilk sayısı, derginin ekibindeki dokuz üyenin "Benim İçin Buzdokuz Nedir?" sorusuna verdiği yanıtlarla açılıyor.

Filozoflar arasında sıkça tartışma konusu olan hız karşısında şiirin tarafı nedir?

Buzdokuz şiir-eleştiri-teori arasındaki bağı tesis ederken hakikati bizden çalan çağdaş mitleri soymak, alegorik bir sanat olan montaj kavramını şiirin mıntıkasına çekmek, çok'u karşısına almak pahasına azınlığın yanında kalmak gibi atılımların yanına 9. sayıda hız karşısında şiirin tarafını araştırmayı ekliyor. Atakan Yavuz, Anita Sezgener, Bernard Stiegler, Yusuf Koşal, Petek Sinem Dulun, Burak Ş. Çelik, C. H. Türker, Murat Üstübal'dan oluşan Home yazarları, şiir ortamına alástor şairin özerkliğini ve tekilliğini sağlayacak kaosmotik bir hızı teklif ediyor.

CTRL+A şairleri: Zeynep Arkan, Atakan Yavuz, Hasan Bozdaş, Muhammed Yusuf Aktekin, Ertuğrul Rast, Mert Özden, Burak Ş. Çelik, Vural Kaya, Rafet Arslan, Hüseyin Akcan, Halil Ünal, Rıdvan Temiz, Leyla Arsal, Cengizhan Genç, Enes Erdem Yılmaz, Gizem Atlı, Mehmet Mümtaz Tuzcu, Harmony Holiday, Hakan Şarkdemir, Sabine Schiffner.

Çıkarsızlık artı hayranlık formülünün baştan çıkardığı şairler ESC'de "Şiir"e benzemeyen şiirler peşinde: Muhammed Yusuf Aktekin, Gregory Betts, SJ Fowler, Tommi Musturi, Yusuf Koşal, Zeynep Tuğçe Karadağ, Hakan Şarkdemir, Burak Ş. Çelik.

Buzdokuz'un söyleşi bölümünde Kanadalı deneysel şair Gregory Betts var. Betts, paragraf uzunluğundaki ilk anagramlardan oluşan If Language'ın yazarı. 2010 Vancouver Olimpiyat Oyunlarının bir parçası olan "kültür olimpiyatları" etkinliği de dahil olmak üzere çalışmaları birçok ülkede yüzlerce kez sunulan Betts ile Muhammed Yusuf Aktekin söyleşti.

Buzdokuz'da yeni açılan "Pause" bölümünün konusu: Attilâ İlhan'ın bir savaşçı olarak şiir tarihinin eğilimlerini neden ve nasıl tartıştığı. Hayriye Ünal, İlhan'ın şiir tarihi ile bakışmasını ve aldığı riskleri inceliyor.