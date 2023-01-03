Buzdokuz Şiir Teori Eleştiri Dergisinin 15. Sayısı Yayımlandı

İnsanın merkezîleşmesiyle diğer tüm seslerin kapı dışarı edildiği o büyük eve geri dönüyoruz. Yaşayan bütün öznelerin sesleriyle, varlıklarıyla çok sesliliği, çok boyutluluğu ye­niden duyumsamak en büyük arzumuz. Uygarlıkla başlayan bölünme ve hiyerarşide diğer sesleri duymayı ihmal eden insan; iklim değişikliği, göç, aşırı tüketim, çöp üretimi, fosil yakıtlara bağımlılık, nüfus artışı, toprak kaybı, kaynak israfı, karbon gazı emisyonu gibi sorunlarla uğraşırken kendi bünyesinde de ekolojik kaygı, doğadan yoksunluk, anlam kaybı gibi yepyeni psikolojik sorunlarla tanıştı.

Buzdokuz, Petek Sinem Dulun'un editörlüğünde Antroposen Çağında Şiir dosyası ile şiirde diğer doğa öznelerinin izini sürüyor. Dosya; insan her alanda katılaşırken, yeni psikolojik sorunlarla tanışırken şiir, yeşil daya­nışma ve ferahlatıcı direnişin kalkış yerlerinden biri olabilir mi, sorusunun yanıtını arıyor. Dosyanın yazarları: Asuman Susam, Nilay Özer, Zeynep Arkan, Işık Sungurlar, A. Barış Ağır, Anita Sezgener, Hayriye Ünal, Ertuğrul Rast, A. Emre Cengiz çevirisiyle Strother B. Purdy, Petek Sinem Dulun ve Gökhan Arslan.

Dosyayı tamamlayan bir diğer çalışma da sayının söyleşisi: CTRL+S kısmında Antroposen kavramı odağında sanatçı Hüseyin Arıcı ile Petek Sinem Dulun ve Hayriye Ünal konuştu. Buzdokuz'da ayrıca Arıcı'nın dosyayı anlamlı şekilde bütünleyen resim ve yerleştirmeleri yer alıyor.

Buzdokuz'un 15. sayısının başyazısı Murat Üstübal'a ait. ESC'de Mert Özden ve Hakan Şarkdemir var.

CTRL+A şairleri: Hasan Bozdaş, Muhammed Yusuf Aktekin, Serdar Süalp, Ozan R. Kartal, Emrullah Şekerci, Cengizhan Genç, Ayşe Nur Biçer, Bahaddin Tuncer, Yasin Ertaş, Utku'can Yazıcı, Süleyman Karaca, Sena Türkmen, İbrahim Demir, Leyla Arsal, Esra Tozak, Ayşe Şafak Kanca, Doğu Kaşka, Ali Berkay, Trilussa, Mehmet Mümtaz Tuzcu.

Buzdokuz'da bundan böyle eleştiri alanında yeni bir bölüm var: Harici Bellek. Burak Ş. Çelik'in yazıp yönettiği bölümde "eleştiri.net", "Şairler Sözlüğü" ve "Kablosuz Mikrofon" adlı kısımlar güncel eleştirinin nabzını tutuyor. Çelik, bu ay "eleştiri.net"te Liman Mehmetcihat şiirine alay, eleştirel tespit ve şaşırtma kavramlarıyla yaklaştı. "Şairler Sözlüğü"nde Rıdvan Ardıç, Alihan Çetiner, Tuba Bozkurt, Yasin Ertaş, Muhammed Enis Özel ve Murat Sözer maddeleri var. Çelik, "Kablosuz Mikrofon"da Davut Yücel ile şiire dair konuştu.