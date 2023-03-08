Buzdokuz Şiir Teori Eleştiri Dergisinin 16. Sayısı Yayı, Dergi, Dergihaber

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Buzdokuz Şiir Teori Eleştiri Dergisinin 16. Sayısı Yayımlandı

08.03.2023 09:00 - Dergihaber
Buzdokuz Şiir Teori Eleştiri Dergisinin 16. Sayısı Yayımlandı

Buzdokuz "6 Şubat 2023, 7.7 & 7.6" sayfalarıyla açılıyor.

Depremle birlikte günlük dilimizi sekteye uğratan büyük bir acıyla sarsıldık. Böyle zamanlarda güzel ve etkili söz söyleme sanatı olarak edebiyat bir işe yaramaz. Bize "bir artı bir ölünün iki olduğunu" (Canetti) telkin eden rasyonel akıl da işe yaramaz. Güncel siyaset kurumunun slogana meyyal dili hiç işe yaramaz.

Dostlarımızın birçoğu yitip gitti. Üç nesil aileler silindi yeryüzünden. Onları anacak kişilerle birlikte.

Yüzyıllık yalnızlık vuku buldu.

Onların dijital anıtlarını da yapabilsek. Sayı değil ad olarak kalsalar akıllarda.

Buzdokuz ekibimizin, şairlerimizin, okurlarımızın bir kısmı halen sahada yardım faaliyeti içindeler. Bitmiş bir yasın ardından değil başlayan uzun bir yasın içinde olduğumuzu bilerek çıkıyoruz. Bu konunun haftalık, aylık, yıllık bir mesele değil bir varoluş meselesi olduğunun ve geleceğimizi bu bilinçle inşa etmenin öneminin farkındayız. Kültürel alanla eylem alanı bizim için baştan beri ayrı değildi, yine olmayacak. Buradayız ve oradayız.

Eleştiri Buzdokuz'un her zaman gündeminde oldu. Caps Lock bölümü (Atakan Yavuz çevirisiyle) Roland Barthes'ın önemli makalesi "Üçüncü Anlam" ile başlayıp Hayriye Ünal'ın "Kavramlarla Akif Kurtuluş'un Dünyası" yazısı ile devam ediyor. Emrullah Şekerci "Biçim-bozumun Üç İşlemi" ile, Leyla Arsal, Atakan Yavuz'un yeni şiir kitabına dair yazısı ile, Şeyma Sarı, Ertuğrul Rast'ın şiir kitabı üzerine yazısı ile, Yusuf Koşal ise "Anti-Epoke Bir Yaklaşım Olarak Gökçenur Ç. Şiiri" yazısı ile Caps Lock'ta yer alıyor.

ESCAPE bölümünde Kevser Gün, Nur Alan, Nico Vassilakis, Mert Özden, Vilde B. Torset, Serse Luigetti, Elif Altıntaş, Cem Kurtuluş - Efe Murad'ın eserleri yer alıyor.

CTRL+A şairleri: Hayriye Ünal + Ertuğrul Rast + Hasan Bozdaş + ChatGPT (Süreyyya Evren'in notuyla) + Rıdvan Ardıç + Furkan Güney + Stefan Gerhardt + Eren Burhan + Ali Tacar + Sümeyye Betül + Süleyman Sabri Genç + Duygu Güles K. + Ali Berkay + Alişan Demirci + Mehmet Mümtaz Tuzcu + Vasfettin Yağız + Neslihan Magunacı + Zeynep Arkan + Hakan Şarkdemir.

Şiir tarihine yönelik yazıların yer aldığı Pause bölümünde bu sayıda Marjorie Perloff'tan "Duygunun Gerçek Sesi Kazara İlham Verir" başlıklı yazı var. Rıdvan Temiz Buzdokuz için Türkçeye çevirdi.

Buzdokuz Space'te şiirimizde açılım sağlayacak bir manifesto var. Burak Ş. Çelik poetik görüşlerini ve deneyimlerini "Diyalektik Şiir Manifestosu" adı altında 25 maddede ilan ediyor.

"Başlat Buzdokuz", YouTube kanalımızda açılan yeni söyleşi programımızın adı. İlk konuğu şair Akif Kurtuluş olan programdan bir bölüm dergi için deşifre edildi. Söyleşinin tamamını izlemek için dergideki QR kodu okutulabilir. Moderatörlüğünü Hayriye Ünal'ın yaptığı söyleşide sorularıyla Murat Üstübal, Zeynep Tuğçe Karadağ, Mehmet Parlak, Memduh Özdemir, Hakan Şarkdemir yer aldı.

Buzdokuz'da yeni hayata geçen Harici Bellek bölümünü Burak Ş. Çelik yazıp yönetiyor. Bölümün "eleştiri.net" köşesinde Çelik, Rahman Yıldız şiirine kelime, telmih, ölüm ve delikanlı eda kavramlarıyla yaklaştı. "Şairler Sözlüğü"nde Gizem Aktan, Can Acer, Işık Sungurlar, Alptuğ Topaktaş, Özgür Asan ve Mihrap Aydın maddeleri var. Çelik, "Kablosuz Mikrofon"da Efe Murad ile şiire dair konuştu.

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 08.03.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 02:42
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