Buzdokuz Şiir Teori Eleştiri Dergisinin 17. Sayısı Yayımlandı

Hayat büyük bir gürültü ile akıyor; şiir ise sözlü kültürden (folklor) İnternet slang'e, modernden postmoderne, yazıdan yazılıma, analogdan dijitale, prodüksiyondan postprodüksiyona, manifestolardan manifestinglere, epik modellerden "herhangi biri"ne, büyük şair mitinden "homunculus"a giden seyirde kendini hep hayatta tutuyor. Bu değişme ve sürecin yakından takipçisi olarak öncelik sonralık ilişkilerini kavramak ve ortaya koyabilmek için Buzdokuz'da şiir ve teori ilişkisini dosyalarımızda işlemeyi sürdürüyoruz.

İlk olarak "çıkarsızlık" ilkesinden yola çıkan dergi, her durağında temel bir kavramı inceledi. Bugün okuyucularımız 17. sayıya merhaba derken Buzdokuz ekibi, "kriz ve kritik" konusundaki tutumunu belirliyor. "Sürekli Kriz Hep Eleştiri" başlıklı dosyanın yazarları İbrahim Demir, Leyla Arsal, Thomas Claviez. Dosyada Hafize Çetinkaya'nın kolajı ve Paul Hawkins'in asemik yazısı yer aldı. Buzdokuz'un "Kriz ve Kritik" soruşturmasında Erhan Altan, Aslan Erdem, Didem Gülçin Erdem, Ömer Erdem, Musa Günerigök, Selçuk Orhan, Hakan Şarkdemir, M. Fatih Uslu ve Atakan Yavuz'un yanıtları yer aldı.

Derginin Pause bölümü, her sayıda şiir tarihine yeni bir gözle durup bakan yazılara ayrılıyor. Bu sayıda yer alan söyleşi yapay zekâ ile gerçekleştirildi. Muhammed Yusuf Aktekin, ChatGPT'yi sıkı bir sorguya çekerek tarihin tam bu noktasında teknolojinin şiirle buluştuğu konumu işaretliyor. Derginin kaçış alanı olan ESC bölümünde iç kapaklarda renkli sayfalarda Duygu Güles K. ve Emrullah Şekerci'nin işleri var. Şekerci'nin işi Buzdokuz WEB'de 10 Mayıs'ta okurla buluşacak olan görsel e-kitaba giden QR kodunu içeriyor.

CTRL+A şairleri: Hakan Şarkdemir + Atakan Yavuz + Ertuğrul Rast + Yusuf Koşal + Oğuzhan Kayacan + Muhammed Yusuf Aktekin + Ahmet B. Tamu + Yiğit Bağcı + Emre Söylemez + Anıl Cihan + Cengizhan Genç + Ömer Yalçınova + M. Tuğrul Çolak + Mert Özden + Osman Gönül + Ayşe Nur Biçer + Zeynep Tuğçe Karadağ + Deniz Schwarzwald + Fergun Özelli + Yahya Çerkez + Oytun Akdeniz + İlke Kıratlı + Diyar Atak + Leyla Arsal + Seyhan Arslan + Burak Demirtaş + Şura Aykan + Ümit Erdem.

"Başlat Buzdokuz", YouTube kanalımızda açılan yeni söyleşi programımızın adı. İkinci konuğu akademisyen, düşünce adamı Kurtuluş Kayalı olan programdan bir bölüm dergi için deşifre edildi. Söyleşinin tamamını seyretmek için dergideki QR kodu okutulabilir. Moderatörlüğünü Zeynep Tuğçe Karadağ'ın yaptığı söyleşide ayrıca sorularıyla Hayriye Ünal, Ali K. Metin, Mücahit Gündoğdu, Hakan Şarkdemir yer aldı.

CTRL+S bölümünde Osman Özbahçe mit yıkıcı kitabı Zarifoğlu Efsane ve Şiir hakkında Atakan Yavuz'un sorularını yanıtladı.

Buzdokuz'da üçüncüsü yayımlanan Harici Bellek bölümünü Burak Ş. Çelik yazıp yönetiyor. Bölümün "eleştiri.net" köşesinde Çelik, İsmail Aslan şiirine dair yazdı. "Şairler Sözlüğü"nde Onur Bayrak, Abdüssamet Bilgili, Abdulkadir Akdemir, Süleyman Sabri Genç, M. Burak Çelik ve Emrah Tahiroğlu maddeleri var. Çelik, "Kablosuz Mikrofon"da Nur Alan ile şiire dair konuştu. Harici Bellek'te Vasfettin Yağız, Ceren Biber ile bir söyleşi yaparak bölüme konuk oldu.