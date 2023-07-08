Buzdokuz Şiir Teori Eleştiri Dergisinin 18. Sayısı Yayımlandı

Teorik dosyalar dışında deneysel sanata/şiire yönelik ürün ağırlıklı sayılar da hazırlayan Buzdokuz, "asemik", "gliç", "dil temelli sanat" temalarının ardından bu kez "Buluntu Şiir"e odaklandı. Buluntu şiir, gerçekçi ve gayrişahsi bir sanat anlayışına karşılık gelir. Mesele retoriğe özgü unsurları, dilsel göstergeleri, imgeleri veya kodları saptırarak bağlamından koparmak ve şiir formuna sokmaktır. Bir prospektüs de bir kaside de buluntu şiirinin şairine eşit uzaklıktadır. Şair, ansiklopedi maddesinden, kasa fişinden, algoritmalardan, kendi düşlerinden, gösterge sistemlerinden, haber bültenlerinden, reklamlardan bir şeyler ödünç alabilir.

Buzdokuz'un 18. sayısı Buluntu Şiir dosyasının editörü Burak Ş. Çelik'in sunuş yazısıyla açılıyor. Ardından buluntu örnekleriyle ESC bölümü geliyor: James Knight + Nilgün Yılmaz + Serdar Süalp + Astra Papachristodoulou + Nur Alan + John M. Bennett + Burak Ş. Çelik + Jeff Nimp + Muhammed Yusuf Aktekin + Işık Sungurlar + Hafize Çetinkaya + Mert Özden + Ayşe Kongur + Jim Leftwich + Laura Kerr + Stathis Dimitriadis dosyamıza işleriyle katılan sanatçı ve şairler. Ayrıca Buzdokuz'un sosyal medya hesaplarından yayımlanan işlere de (video, PDF) dergideki QR kodları aracılığıyla ulaşılabilir. Basılı dergide olmayıp yalnızca buzdokuz.com'da yayımlanmak üzere iki buluntu kitapçığı da okuyucuya Buluntu Şiir dosyası bağlamında sunuluyor.

Sıra dışı bir haberi anımsayalım: 2016 yılında San Fransisco'da bir sanat galerisinde iki genç, neler olacağını gözlemlemek için yere bir gözlük bıraktı. Galeriye gelen ziyaretçiler bu gözlüğü galeride sergilenen bir sanat eseri sanıp onun fotoğrafını çekmeye başladı­lar. Bu olay bağlamı vurgular. Nesnelerin sanatsal bir bağ­lama yerleştirilmesiyle buluntu şiir/obje, hayal/gerçek, sanat/sanat dışı arasındaki çizgi bulanıklaşır, melezlik belirginleşir. İzleyiciyi objeye ya­bancılaştıran, onu sanat yapan şey, yerleştirildiği bağlam mıdır, sanatçının ona yüklediği işlev mi? Buluntu şiir, örtük sa­natın gün yüzüne çıkarılması mı­dır? Rafet Arslan, Laura Kerr, Marco Giovenale, John M. Bennett, Alper Aydın ve Jeff Nimp INSERT bölümünde işte bu soruları yanıtlıyor. Hakan Şarkdemir ise "Tren Kaçtı mı? Buluntu Şiir Üzerine" başlıklı yazısında buluntu kavramının teorik ve politik yönünü tartışıyor. Şarkdemir'in yazısı, sanatın hüküm sürdüğü alanda politiğin sınır aşımlarını işaretlerken ideolojik vurkaçların tartışmaya açık ve yanıltıcı sonuçlarını da ortaya seriyor.

CTRL+A şairleri: Atakan Yavuz + Bahaddin Tuncer + Emre Söylemez + Ali Yoksuz + Ferah Doğan + Mehmet Mümtaz Tuzcu + Yusuf İslam Tanış + İbrahim Demir + Fatih Ceyhan + Ali K. Metin + Bilgehan Tuğrul + Sümeyye Özdemir + Esra Tozak + Esra Asar + Ali Berkay + Yasin Ertaş + İsmail Aslan + Ali Tacar + Olvido Ayşe Akan + Remziye Çelik + Trilussa.

YouTube kanalımızdaki söyleşi programımız "Başlat Buzdokuz"un konuğu yazar, eleştirmen Oğuz Demiralp. Programdan bir bölüm dergi için deşifre edildi. Söyleşinin tamamını seyretmek için dergideki QR kodu okutulabilir veya doğrudan kanala gidilebilir. Moderatörlüğünü Hayriye Ünal'ın yaptığı söyleşide ayrıca sorularıyla Ertuğrul Rast ve Hasan Bozdaş yer aldı.

Eleştiri odaklı CAPS LOCK'un ilk iki yazısı, Oğuz Demiralp'e ayrıldı. Hayriye Ünal, şiir, öykü, roman eleştirileriyle 1973'ten bugüne edebiyat sahnesinde olan Demiralp'in eleştiri anlayışını incelerken Hüseyin Akcan, Demiralp'in Walter Benjamin kitabını yorumladı. Zeynep Arkan, Furkan Çalışkan'ın son şiir kitabını değerlendirirken Şeyma Sarı eleştirmen Eser Gürson'un ek yazılarla yeniden basılan Edebiyattan Yana kitabını inceledi.

Meksikalı Şair ve Aktivist Isabel Zapata'nın Bir Balina Bir Ülkedir adlı kitabının yazılış hikâyesini anlattığı ve bir ekoşiir savunması olan metnini Rümeysa Saraç çevirdi.

CTRL+S bölümünde Atakan Yavuz, uzun süredir Varlık dergisinde genç şairlerin şiirlerini değerlendiren Şeref Bilsel'le yeni şiir kitabı Kâğıdın Ölümü'nü, şiir üzerine düşüncelerini ve güncel şiiri konuştu.

Buzdokuz'da dördüncüsü yayımlanan Harici Bellek bölümünü Burak Ş. Çelik yazıp yönetiyor. Bölümün "eleştiri.net" köşesinde Çelik, Olcay Özmen şiirine dair yazdı. "Şairler Sözlüğü"nde A. Emre Cengiz, Meryem Coşkunca, Bekir Dadır, Enes Daniş ve Bayram Zıvalı maddeleri var. Çelik, "Kablosuz Mikrofon"da Furkan Çalışkan ile şiire dair konuştu. End'de Yusuf Koşal'ın, Hafize Çetinkaya ile İstanbul Artizan'daki görsel şiir sergisi hakkında yaptığı söyleşiyi okuyabilirsiniz.