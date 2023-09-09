Buzdokuz Şiir Teori Eleştiri Dergisinin 19. Sayısı Yayı, Dergi, Dergihaber

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Buzdokuz Şiir Teori Eleştiri Dergisinin 19. Sayısı Yayında

09.09.2023 09:00 - Dergihaber
Buzdokuz Şiir Teori Eleştiri Dergisinin 19. Sayısı Yayında

Buzdokuz Şi̇i̇r Teori̇ Eleşti̇ri̇ Dergi̇si̇ 19. Sayı Çıktı

Her yeni sayısıyla şiir-eleştiri-teori arasındaki bağı güncelleyen Buzdokuz bu kez de dijitalleşen çağın eşiğinde gelişen bir şiiri araştırıyor. Yeni medya araçlarıyla iş gören şairin verimlerine odaklanan dergi, piksellerle, kodlarla örülen imgeleme dair yeni kavramlar öneriyor.

Derginin başyazısında Atakan Yavuz, bu dijital şenlikte sözleri bir gürültüye dönüşen şairin portresini çiziyor. "Yazıdan Yazılıma Dijital Kültür Çağında Şiir" başlıklı dosya, Hakan Şarkdemir'in "Yeni Medya Şiiri" yazısıyla açılıyor. Dosyanın diğer yazarları, Mehmet Can Doğan, Oytun Akdeniz, İbrahim Demir, Ali Berkay, Suzan Sarı, Emre Söylemez ve Hayriye Ünal. Lev Manovich'in Yeni Medyanın Dili adlı eserini tartışan Alexander R. Galloway'in "Yeni Medya Nedir?" başlıklı yazısını Hasan Bozdaş Türkçeye kazandırdı. Ayrıca Ertuğrul Rast, dosya kapsamında, Başak Ağın ile "posthümanizm", "transhümanizm" ve "ekoeleştiri" kavramları etrafında bir söyleşi yaptı.

Bütün mümkünlerin kıyısında mevcut şiirin sınırlarını zorlayan ESC bölümünde bu kez Serdar Süalp, James Knight, Laura Kerr, Mert Özden, Erkut Tokman, Nergihan Yeşilyurt, Dilara Elitaş, Hakan Şarkdemir var.

CTRL+A şairleri: Zeynep Arkan + Atakan Yavuz + Ken Hunt + Muhammed Yusuf Aktekin + Leyla Arsal+ Vural Kaya + Süreyyya Evren + Denis Roche + Kemal S. Sayar + Ömer Yalçınova + Vasfettin Yağız + Ceren Avşar + Cengizhan Genç + Abdurrahman Ekinci + Ayşe Görkem Kozanoğlu + Belma Fırat +Devran Aramgah + Rıdvan Ardıç + Osman Gönül + Ümmü Kesici + Osman Erkan.

Mandana Chaffa'nın Annelyse Gelman ile "enharmonik sanat", "şiirin müzikal fenomenolojisi", "poetikuzam" ve "poetry slam" üzerine yaptığı söyleşiyi Rıdvan Temiz, CTRL+S için Türkçeye çevirdi. Pause bölümünde Hüseyin Akcan, Süreyyya Evren'in Houdini'den Sonra Ölüm kitabını inceledi.

Buzdokuz 19'da beşincisi yayımlanan Harici Bellek, Burak Ş. Çelik tarafından hazırlanıyor. Bölümün "eleştiri.net" köşesinde Çelik, Rıdvan Gecü'nün kitapları hakkında yazdı. "Şairler Sözlüğü"nde Dilara Elitaş, Coşkan Tugay Göksu ve Mustafa Melih Erdoğan maddeleri var. Çelik, "Kablosuz Mikrofon"da Ali Yoksuz ile şiire dair konuştu. Şeyma Sarı'nın Leyla Arsal ile Bakışın Serüveni'ne ve eleştiriye dair yaptığı söyleşi ise End'de okunuyor.

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 09.09.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 00:05
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