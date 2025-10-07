Buzdokuz Şiir Teori Eleştiri Dergisiʼnin 28. Sayısı Yayımlandı (Ekim-Kasım-Aralık, 2025)

Buzdokuz'un Ekim-Kasım-Aralık 2025 tarihli 28. sayısı "İz İmza Özne" dosyası ile çıktı. İmza, insanın dünyada bıraktığı en küçük ama en güçlü izlerden biri. Bazen devletin otoritesini mühürleyen soğuk bir işaret, bazen bir şairin üslubunu belirleyen görünmez bir mühür, bazen de bireyin kişisel hafızasında yer eden sıcak bir dokunuş. Buzdokuz'un bu sayısında imza, yalnızca hukuki ve teknik bir araç olarak değil, tarihten sanata, müzikten futbola uzanan geniş bir alanda, çok katmanlı bir mesele olarak tartışılıyor.

Dosyanın temel bağlamını "Eleştirel Bütünleştirmede İmzanın/Öznenin Yeri" başlıklı derginin başyazısı kuruyor. Hayriye Ünal imzalı yazı, şairi/sanatçıyı insanın yaratıcılık, oyun ve merak dürtülerini dikkate alarak yeniden bir anlam mimarı olmaya davet ediyor. Dosyanın editörlüğünü üstlenen Furkan Katuç'un "İmzanın Tarihsel Serüveni ve Geçirdiği Değişimler" yazısı, açık beyandan mühürlere, ıslak imzadan e-imzaya kadar uzanan geniş tarihsel aralıkta imzanın otoriteden bireyliğe nasıl bir işlev gördüğünü ortaya seriyor.

Dijital imza - veri kümesi gerilimini ve NFT'nin sanat nesnesiyle kurduğu ilişkiyi anlatan Georg Eckmayr'ın yazısı (Özge Altan çevirisiyle) ve insan sanatçının müdahalesine gerek duymadan özgün ve sahici yapıtlar üreten otonom/özerk sistemleri anlatan Paul Brown'un yazısı (Barış Tahtakesen çevirisiyle); endüstri 5.0'a giden yolda sanat bağlamında sahiplik, eserin metalaşması, kopya, modülerlik, özerklik gibi konulara yeni bakış açıları getiriyor. Dosyadaki diğer yazılar ise şöyle: Serdar Odacı, "Özne ve İmza"; Leyla Arsal, "İmzanın Ölümü: Metin, Metinsellik ve Okurun doğumu"; Gülnaz Çetinkaya, "Sözlü Gelenekte Adın Unutulması: Anonimleşme Süreci"; Aytuğ Kargı, "Adını Haykırarak Var Eden Ses: Blues'ta Mahlası İmzası"; Ertuğrul Rast, "Kurgu Şairin İki Örneği: Ern Malley ve Reşit İmrahor"; Koray Üstün, "Başkan Bu Transfer Bizi Şahlandıracak!"; Mehmet Aslan, "İmzalı Kitaplarım". Kurgu şair Ern Malley'in bir şiiri ve Mert Özden ile Hakan Şarkdemir'in imza konulu görsel şiirleri de dosya kapsamında Buzdokuz'da. Dergideki diğer görsel şiirler ise Emre Söylemez ve Muhammet Çelik'e ait.

Space bölümünde Kâmil Yeşil'in İsmet Özel'in şimdiye dek Latinize edilmemiş ve hakkında hiç yazılmamış şiirlerine dair bir şerhini sunuyor Buzdokuz. Yazı, aynı zamanda bu şiirlerin varlığından haberdar ediyor okuru. Osmanlıca bilmeyen okurlar için şiirlerden tadımlık alıntılar İsmet Özel'in izniyle Kâmil Yeşil tarafından Latinize edildi.

Buzdokuz'un kapak söyleşi alanı olan CTRL+S bölümünde Ertuğrul Rast'ın hazırladığı, Filistin'in önemli şairlerinden İbrahim Nasrallah ile yapılmış kapsamlı bir söyleşi bulunuyor. Söyleşi, Nasrallah'ın Filistin direnişi ve şiirine dair değerlendirmelerini içeriyor. Söyleşiyi Arapçadan Furkan Katuç çevirdi.

CTRL+A şairleri: Furkan Katuç + Muhammed Yusuf Aktekin + Zeynep Arkan + Anıl İbrahim Bakırcı + Gülperi Kıral + Mehmet Mümtaz Tuzcu + Leyla Arsal + Ayşe Nur Biçer + Ali Berkay + Cengizhan Genç + Şakir Özüdoğru + Ayşe Sevim + Abdurrahman Ekinci + M. Tuğrul Çolak + Mehmet Dağaşan + Bilgehan Tuğrul + Mehmet Öner + Zemzem Gül + Baha Tuncer + Gülsen Kıraç + Gülnur Aşçı + İlke İmer + Can Ülgen + İçim Özdemir + Osman Gönül + Muhammed Hikmet + Elif Yıldız + Emra Göndüz.

Bu sayıda Insert sayfalarında Hayriye Ünal, Tiflis'te gerçekleşen Türk-Gürcü Şairler Buluşmasının değerlendirmesini yapıyor. Buluşmadaki atölyenin çıktıları da dergide: Irma Beridze'nin şiiri Gürcüceden Makvala Kharebava'nın çevirisi ve Ömer Erdem'in satır çalışmasıyla, Vakhtang Vakhtangadze'nin şiirleri ise yine Kharebava'nın çevirisi ve Ünal'ın düzenlemesiyle okura sunuluyor. Insert'te ayrıca Yusuf Araf'ın Cevat Çapan'ın "Şiir Atlası" adlı emek ürünü eserini gündeme getiren bir keşif çalışması var.

CapsLock'ta iki güncel şiir kitabı gündemde: Ayşegül Sözen Dağ, Vural Kaya'nın Bütün Seslerden Sonra kitabını; Furkan Katuç, Nihat Özdal'ın Bu ve Dans kitaplarını yazdı. Caps Lock'ta diğer yazılar Emre Söylemez ve Ömer Yalçınova'ya ait. Daha önce de Türk şiirine dair polemik/tartışma yazıları yayımlayan Buzdokuz bu sayıda da cevap hakkı doğuran yazılar yayımlıyor. Buzdokuz gelebilecek cevapları da tarafsızca yayımlayarak tartışmaya katkı sunmayı diler.

Buzdokuz End'de Bir+Bir köşesinde Yusuf Koşal, sürüngen poetikasına dair teorik çalışmasını ve bir şair eleştirisini sürdürüyor. Bu sayıda Cuma Duymaz'ın şiirlerini yazdı. Mert Özden'in e-dergiler #radar'ına X-Po, Vispo-Kritik ve beyazmanto takıldı. Şiir dünyasından haberleri Periskop ile Hasan Bozdaş veriyor. Periskop'ta ayrıca Leyla Arsal'ın "Poetik Biliş Gündemi" var. End bölümünde yeni şiir kitapları dolayısıyla Vural Kaya ile Ertuğrul Rast, Zeynep Karaca ile Berat Korkmaz söyleşti. Rıdvan Ardıç'ın planladığı #shift sayfasının konuğu Mervan Ari Sunca oldu.