Cahit Zarifoğlu Dosyası: Motorlu Kuş ve Zarifoğluʼnun Çocuk Edebiyatı

ZARİFOĞLU'NUN ÇOCUK EDEBİYATI

Cahit Zarifoğlu deyince ilk aklımıza gelen "Yedi Güzel Adam"dan biri oluyor. Şiirleriyle tanıdığımız, sadece şairlik yönünü bildiğimiz bir güzel adam. Ancak Zarifoğlu yazarlık hayatını sadece şiir üzerine kurmamış birçok farklı türde metinler kaleme almıştır. Öyküler, senaryolar, günlükler ve söyleşiler. Hatta roman… Hâkim olan babası vesilesiyle şehir şehir gezmiş. Edebiyata lise yıllarında şiir ve kompozisyon yazarak başlamış. Okurken aynı zamanda çalışmak zorunda olan Zarifoğlu çeşitli gazete ve dergilerde sayfa sekreterliği yapmış. İş alanı sadece dergiler ya da gazetelerle sınırlı kalmamış farklı alanlarda da sürmüş. Vazgeçmediği ve düzenli olan tek şey ise yazma tutkusuymuş. İyi ki de yazmış ve bizlere onun eserlerini okumak, eserlerinden istifade etmek nasip olmuş.

Cahit Zarifoğlu çeşitli türlerde eserler ortaya koydu demiştim. Öyküleri şiirleri hepimizi tarafından daha çok bilinse de onun bir de çocuk edebiyatı yazarlığı var. Çocuklar için masallar, şiirler kaleme almış. Çoğumuz bu yönünü pek bilmesek de farklı yayınevleri tarafından yayınlanmış çocuk edebiyatı eserlerini de okumak mümkün. Bu metinde o eserlerinden biri olan Motorlu Kuş'u ele alacağız.

Motorlu Kuş ayrı ayrı beş masaldan oluşan bir kitap. Benim okuduğum Beyan Yayınları tarafından Gülücük Çocuk Kitapları serisinin yedinci kitabı olarak Ağustos 2020'de yayınlanmış. Motorlu Kuş kitapta ilk yer alan ve kitaba da adını veren masal. Sonrasında Dünyanın En Vahşi Hayvanı, Tilki ile Aslan, Kırmızı Gözlü Kara Yılan, Çın Çın Yılancıklar masalları yer alıyor.

Motorlu Kuş kötülere inanıp kendisine motor taktıran bir kuşun hikâyesi. Motorla daha hızlı hareket edeceğini işlerini daha kısa sürede bitireceğini düşündüğü için diğer kötü kuşların motoru takmalarına izin veriyor. Sonrasında ise hiç beklemediği durumlarla karşılaşıyor. Zamanı kullanmanın önemine değinen bir masal. İçinde yaşadığımız hız çağını, yetiştirmeye çalıştığımız işleri düşününce hayali motorlar mı taşıyoruz diye düşünmeden edemiyor insan. Sürekli bir şeyleri yetiştirme çabasıyla kendimize nasıl zarar verdiğimizin farkında olmadığımızı düşündüren bir hikâye. En beğendiğim kısmı motorlu kuş herkese motor takılmasını meclise önerdiğinde meclisin hemen kabul etmek yerine motorlu kuşun altı ay tecrübe etmesini ve bunun sonucuna göre karar vereceklerini söylemeleri oldu. Hızlıca karar verip sonunu düşünmeden, nasıl etki edeceğini göremeden yola çıkmaktansa aklıselim davranıp sonucuna bakarak karar vermenin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor bize. Günümüzdeki birçok duruma uyarlanabilecek bu unsur hızlanıp bir şeyleri geride bırakırken nasıl bir iz kaldığının farkına varmadığımızın ve yavaşlayıp üzerine düşünmezsek neleri kaybedebileceğimizin kanıtı.

Bir sonraki masal Dünyanın en Vahşi Hayvanı ise insanın yaratılmışların en kötüsü olduğuna vurgu yapan bir kurgu. Yine hayvanlarla ilgili unsurların yer aldığı kurgu hayvanat bahçesinde geçiyor. Dokuz çocuğuyla hayvanat bahçesini ziyaret eden ebeveynlerin dünyanın en vahşi hayvanı yazılı tabelayla karşılaşmasını ve bunun üzerine çocuklarıyla yaptıkları sohbetleri ele alıyor. Zalimlik üzerine konuşulabilecek, düşündüren bir kurgu. Hatta sosyal medyada gezinirken karşınıza bir balina ve insanın yan yana olan fotoğrafının üzerinde "İşte dünyanın en vahşi hayvanı. Yanındaki de dünyanın en büyük balığı," benzeri bir yazıyla karşılaşmışsınızdır. İşte bunun kurgu versiyonunu Zarifoğlu yıllar önce kaleme almış.

Tilki ile Aslan kitabın üçüncü masalı. Ormanlar kralı aslan o kadar rahat ki asla tahtından kalkmıyor. Nasıl olsa seçildi ve krallığını devam ettiriyor kimse ona bir şey söylemiyor, karşı gelmiyor o da tahtından hiç kalkmayıp yağ bağlamaya devam ediyor. Ta ki boynunu dahi kımıldatamayacak duruma gelip yaptığı hatanın farkına varana kadar. Yardımcısı ve yalakası tilki ile bir yolculuğa çıkıp hatalarını telafi etmenin yollarını arayan aslan hikâye sonunda ne durumda oluyor söylemem uygun olmayacağı için okumanızı rica edeceğim. Ancak yöneticilik, liderlik üzerine düşündüren ve çocuklarla bu konuları konuşmakta kullanabileceğiniz bir metin.

Kitabın dördüncü masalı Kırmızı Gözlü Kara Yılan. Yine yöneticilik ve liderlik üzerine ele alınmış bir kurguya benzese de asıl amacı bencillik ve zalimliği anlatmak diye düşünüyorum. Kara yılan hayvanları zorla topraklarından kovarak vatanlarına el koyuyor. Gücü ve zalimliğiyle onları korkutup çoğunu hiç acımadan öldürerek kendisine karşı çıkmalarını engelliyor. Kendisine ihtişamlı bir saray yaptırıp gücünü tüm dünyaya göstermek istiyor. Saray konusunda ya da onun hükümdarlığı konusunda en ufak bir sorgulamaya girenin sonu da ısırılmak ve öldürülmek oluyor. Okurken aklıma gelen İsrail ile kara yılanın benzerliği oldu. Umarım sonları da birbirine benzer.

Kitabın son masalı Çın Çın Yılancıklar. İnsan ırkını hiç görmediği ya da bir etkileşime girmediği hâlde onlardan çok korkan ve onun tam tersine insanları çok merak eden bir yavruya sahip olan bir yılan ve yavrusunun hikâyesi. Anne yılan ömrü boyunca insanlardan uzak durmuş. Kendisi sadece birkaç kez karşılaşıp herhangi olumsuz bir tecrübe yaşamasa da atalarının anlattığı hikâyeler uzak durması gerektiğini söylüyor anne yılan da bunu uyguluyormuş. Ancak yavrusu annesinin tam tersine olumsuz bir şey yaşamadığı hâlde neden korktuğunu anlayamıyor ve mutlaka insanları görmek istiyormuş. Bu vesileyle çıktıkları yolculuk onlara insanlara ve hayata dair çeşitli tecrübeler kazandırıyor. Bazen etrafımızdaki insanların neden kötü olduğunu ya da kötülüğü nasıl yaptığını anlamadığımız durumlar olur. Yavru yılan da tam olarak bunu yaşıyor. Yaşadıklarına, olanlara bir türlü anlam veremiyor. Büyüklerimiz tarafından bize dayatılan düşünceleri sorgulamadan kabul mu etmeliyiz yoksa kendi tecrübelerimizle o düşünceleri şekillendirmeli miyiz? Bu sorular üzerine düşündürecek bir hikâye.

Cahit Zarifoğlu bu beş hikâyede hayvanlar dünyasıyla insan dünyasını birleştirerek, hayvanları bir insanmışçasına düşündürüp, konuşturup hareket ettirerek kendi dünyamız üzerine düşünmemizi salık veriyor. Genel anlamda kurguları ve amaçları güzel hikâyeler olsa da okurken aklıma takılan bir nokta oldu. Bu, hikâyeler içinde geçen şiddet ve argo içeren kelimeler. Kitabın genel hatlarına ve kelime sayısına baktığımızda 7-8 yaşından sonra okunabileceğini düşünürsek içinde yer alan bu kelimelerin çocuklara uygun olup olmadığı konusunda karar verip ona göre hareket etmemiz gerekir. Sürekli tekrarlana "kan" kelimesi, "gözlerini oymak, salak, esrarkeş, morfinman, doğramak" gibi kelimelerin varlığı beni düşündürdü. "Çocuklar haberlerde dahi çok daha fazlasına maruz kalıyorlar ne var ki bunlarda?" diyebiliriz. "Ben çocuğuma haber izletmiyorum günlük hayatında da bu tarz kelimeler duymuyor ve bu yaşında duymasını da istemiyorum," da diyebiliriz. Burada kimin haklı kimin haksız olduğu değil kimin hayata nasıl baktığı ve nasıl çocuk yetiştirdiği devreye giriyor. Sizler de kendi bakış açınıza göre duruma karar verebilirsiniz bana düşen sizi bu konuda bilgilendirmek. Karar siz kıymetli okuyucunun.

Motorlu Kuş

Cahit Zarifoğlu

Beyan Yayınları

96 Sayfa