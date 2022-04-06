Can Fırtına sunar: Pardi Ne Dedi?

Çocuk edebiyatı, çocukların zihin dünyasının gelişimine katkı sağladığı gibi onların hayal dünyasını ve yaşadıkları coğrafyanın özelliklerini de belirli nüanslarla aktarır. Bunu yaparken de çocukta zihinsel gelişim ile birlikte bilgilenme sürecini de işin içerisine dâhil eder.

Bilgilenme süreci, bireyde eğitim sürecinin de adıdır. Anne karnından ölüme değin süren bu süreçte, insanlar her daim bu sürecin bir parçası olarak buna dâhil olurlar. Fakat kimi zamanlar bu artan bir ivme ile kendini gösterirken kimi zaman ise yavaş bir seyir izler. Çocukluk yılları bilgilenme sürecinin çok hızlı geliştiği, kimi bilgilerin kalıcı hale büründüğünü kimi huyların oluşmaya başladığı süreç olarak en önemli süreçlerdendir. Bu bakımdan bu dönemde çocukların bu dönemi iyi, doğru ve güzel geçirmeleri için herkese iş düşmektedir. Bu "herkes" kategorisini çok geniş tutuyorum. Anne ve baba ile başlayan süreç, akraba, yakın çevre, okul, mahalle, sokak, şehir…

Çocuklara yaklaşım tarzımız, aslında bir nevi geleceğe dair yaklaşımımızı da belirler. Bu bakımdan onlarla konuşurken yahut onlara bir şeyler aktarırken çok dikkat etmeliyiz.

Çocuk edebiyatı, bahsettiğimiz bu dikkatler üzerinden çocuklara iyilik, erdem, ahlak, kültür, manevi değerler, bilgi ve sorumluluk hisleri aşılamaya çalışan çok renkli, iyi cümlelerle örülmüş hikâyeleri içerisinde barındıran ve çocukların dikkatlerini üzerlerine çeken eserler olarak günümüzde büyük bir öneme sahiptir. Çocuk edebiyatı yahut yayıncılığı üzerine aktardığımız bu genel geçer doğru fakat ne yazık ki her yayıncının yahut her yazarın odağında olamamaktadır. Çocuk yayıncılığı kanaatime göre gönül işidir. Bir nesil için hayal kuruyorsunuz, umut besliyorsunuz ve aslında yatırım yapıyorsunuz. Mavi Uçurtma Yayınları da bu işe gönül veren ve derdi olan bir yayınevi olarak yarının dünyasına iyi işler bırakmak için çalışmalarını çocuk yayıncılığı üzerine yöneltmiş durumda. Bu güne kadar birçok esere imza atmış yayınevinin farklı yazarları da bünyesine dâhil ederek eser seçeneğini artırması çeşitliliği artırması önemli.

Mavi Uçurtma Yayınları'ndan çıkan Can Fırtına'nın "Pardi Ne Dedi?" adlı eseri, ilk olarak tasarım açısından diğer çocukları kitapları arasından ayrılmaktadır. Geniş bir broşür gibi, (akerdion kitap) her katlı sayfaya yaşanan olayın bir süreci ve görseli eklenerek ilerlemekte. Olay, ön sayfa yazısız biçimde, sadece görsellerle anlatılırken arka sayfada yazılı bir biçimde sunulmaktadır. Bu da muhtemelen, çocukların resimleri okuması için, ebeveynleri tarafından olayın/hikâyenin sunumu yapılırken etkileşimli bir kitap olması niyetiyle yapılmıştır.

Pardi Ne Dedi? Anadolu Parsı olarak da bilinen pardus'u başkarakter alarak, başından geçen tek bir olayı anlatmaktadır. Anadolu Parsı, pek bilinmeyen ve nesli tükendiği sanılan fakat 2018-2019 yılları arasında tek tük de olsa fotokapanlara görüntüleri yakalanan bir pars türü olarak anılmaktadır. Pardi Ne Dedi? Adlı eser, dil ve anlatım açısından başarılı, tasarım açısından farklılık gösteren, yerel bir unsura vurgu yapması açısından da önemli olan bir konuyu ele alması bakımından çocuk okurların dikkatini çekecektir.

Pardi Ne Dedi?

Can Fırtına

Resimleyen: Ahmet Alataş

Mavi Uçurtma Yayınları

2021, İstanbul