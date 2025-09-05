Cennet Gibi Bir Ada; Skopelos

Orhan Veli Kanık'ın şu dizelerini okuyup harekete geçilmez mi;

"Heeey! Ne duruyorsun be at kendini denize

Geride bekleyenin varmış, aldırma

Görmüyor musun, her yanda hürriyet

Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol

Git gidebildiğin yere…"

Sıcak bir temmuz ayında denize, yeşile, maviye doğru açılmak istedik. Ada olmalıydı, berrak suları, sırtını dağlara vermiş ağaçları, kıyıya doğru inen beyaz iki katlı evleri olmalıydı. Ulaşımı belki bize biraz zordu ama adaya ait fotoğrafları görünce içimde bir şeyler harekete geçti, Orhan Veli'nin dediği gibi ne duruyorsun dedim kendime.

Birçok ada var bu dünyada. Her biri sizi çağırırsa gidersiniz. Yoksa ben Skopelos Adasını nereden bilebilirdim. Bence bizi bu ada çağırdı. 2019 yazıydı. İstanbul'dan Selanik'e otobüsle gittik ilk olarak. Hususi arabamız yok ki nasıl gidelim biz başka ülkelere diyorsanız bu yazıyı iyi okuyun. Bizim de o sıralar arabamız yoktu ve bir fotobüs firmasıyla Selanik'e gittik ilk olarak. Adaya gitmek için Volos şehrine gitmek gerekiyordu.

Volos otobüsü de Selanik otogarından kalkıyor ve ücreti 20 euro. İki saatte bir otobüs var neyse ki ama çokta dolu oluyor. Öğleden sonra Volos'a ulaştık ama o saatte adaya giden gemi olmadığından bir gece burada kalmak zorunda kaldık. Daha önce ayarlama yapmasak da limana yakın birçok otel var. Feribot biletini o günden alarak kendimize kalacak bir yer bularak Volos'ta gezdik o gece. Ertesi gün feribotla yolculuğumuz başladı. Üç saatin nasıl geçtiğini anlamadık, hava durgun olunca yolculuk da keyifliydi.

Feribotun yanaştığı liman Agnondas köyünde. Agnondas köyünün adı antik çağda M.Ö. 569'da Olimpiyat Oyunları'nda yarışan Agnodas'ı onurlandırmak için köyün sakinleri tarafından verilmiş. Agnondas, rüzgârlar adanın diğer limanlarına ulaşmalarını engellediğinden gemi ve feribotların demirlediği üçüncü Skopelos limanıymış. Ada içinde köylere ulaşım çok rahat. Neredeyse yarım saatte bir otobüs var. Ulaşımı bu kadar kolay yunan adası görmemiştik. Bizim gibi araba kiralamayanlar için bulunmaz bir fırsat. Dönüşte apart otelimizin ev sahibini aradık, bizi limandan alıp getirdi. Akşamüzeri ada merkezi keşfe sokaklara çıktık.

Her ada gibi bol esintili, ferah ve çarşısı ışıl. Güzel bir lokanta da taze balık yedik ve ertesi gün adanın başka bir tarafında bulunan plaja gitmek için otelimize döndük.

Kostani Beach haritada görüp merak ettiğimiz bir yerdi. Merkeze 13 km olan bu yer en popüler kıyılarından biri. Hemen yanında ki koy Milia ile birlikte adanın en güzel denizine sahip.

Limnorari Koyu yeşilliklerle çevrili küçük ve tenha bir plaj. Agnontas'a yakın bir konumda bulunuyor. Zaten otobüsler ilk önce Agnontas'a geliyor, üç dakika sonra da Limnorari durağında duruyor. Bu duraktan yalnız kıyıya doğru neredeyse 2 km yürüyorsunuz. Ama yürümeye değer. Muhteşem bir doğa, bol ağaç ve ağustos böceklerinin sesiyle masallarda gibisiniz.

Stafilos Koyu Skopelos'un güneyinde olan en popüler plajlardan biri.Yüksek kayalıklarla çevrili yemyeşil ormanın eteğindeki kıyı boyunca şezlonglar bulunuyor ve ücreti de 7 euro. Taşlarla başlayan deniz yine tertemiz ve serin.

Glysteri Koyu kristal suyu ve çakıllı kıyısıyla Skopelos'un merkezine yakın mesafede bulunan güzel bir koy.

Velanio Koyu Stafylos'un hemen yanındaki küçük bir plaj. Yürüyerek buraya Stafylos'dan geliyorsunuz ama biz biraz bakıp geri döndük çünkü çok rüzgârlı ve dalgalıydı.

Skopelos Adası Skiathos ve Alonissos arasında yer alan çok güzel bir ada bence. Harika doğası ve birbirinden güzel koyları ile özellikle aileler ve çiftler için Skopelos popüler bir tatil mekanı. Skopelos Hollywood filmi Mamma Mia'nın çekim yerlerinden biri olarak ün kazanmış. Aslında filmin düğün sahnelerinin çekildiği pitoresk ST.John Kastri kilisesi, Mamma Mia kilisesi olarak biliniyormuş. Turistler tarafından çok ziyaret edilen Mamma Mia kilisesi olarak da bilinen Saint John Kastri Şapeli. Küçük Agios Ioannis kilisesi Skopelos'un kuzeyindeki Glossa'nın yaklaşık 7 km doğusunda, Kastri bölgesinde yer almakta. Kayanın tepesinde bulunan bu sevimli kilise, Skopelos kıyılarına ve Alonissos'a muhteşem bir manzara sunmakta. Korsanlardan ve düşman işgallerinden korumak için geçmişte orada küçük bir kale olduğunu varsayılıyormuş.

Bir gününüzü adanın merkezine ayırın ve çıkın yollara. Ana liman boyunca gidince karşınıza bir kale çıkıyor ve merdivenleri görünce biraz gözünüz korkuyor ama pas geçmeyin. Yavaş yavaş çıkmaya başlayın. Denize dik kayalar üzerinde olan bu dik yokuşta dinlenmek üzere durduğunuz her nokta size harika manzaralar sunuyor. En yorulduğunuz noktada size serin içecekler sunacak bir kafeyle karşılaşıyorsunuz. Mavi ve beyazın hâkim olduğu ada sokaklarında pembe begonviller öyle güzel ki…

Bir ada, bir tatil, bir yolculuk…

Başka adalara yelken açmak üzere kurulan umutlar…

Uzak değil yakın...