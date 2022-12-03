Bu videoda Rob Eastaway ile Mike Askew'un yazdığı, Hakan Tunç'un çevirisini yaptığı Çılgın Matematik kitabının tanıtımını yaptım. Kitabın çocuğunuzun matematiğine olumlu katkı yapacağını düşünüyorum. Kitabı aşağıdaki yayınevi linkinden kendiniz de inceleyebilirsiniz.

Kitap linki: https://www.penayayinlari.com/cilgin-matematik-1

Matematiği nasıl eğlenceli hale getirebileceğinizle ilgili fikir, aktivite ve oyunlarla dolu olan bu kitap, çocukların matematiği günlük hayatın bir parçası olarak sevmesini sağlar. Nasıl mı? İşin sırrı matematiği eğlenceli hale getirmek.

Toplamadan çıkartmaya, çarpmadan bölmeye çocuklarla beraber uygulayabileceğiniz 101 pratik yöntem. Matematiği nasıl eğlenceli hale getirebileceğinizle ilgili fikirler, aktiviteler ve oyunlarla dolu olan bu kitap, çocukların matematiği günlük hayatın bir parçası olarak görmesini sağlar. Evde, yolculukta, alışverişte, yemek yerken yani her yerde oynanabilecek oyunlarla eğlenceli vakit geçirirken çocuklarınızın öğrenirken keyifli vakit geçirmesini sağlayacak. (Tanıtım Bülteninden)

Çılgın Matematik

Rob Eastaway, Mike Askew

Çev: Hakan Tunç

Pena Yayınları