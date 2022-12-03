Çılgın Matematik - Rob Eastaway, Mike Askew, Edebiyat, Alıntı

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Çılgın Matematik - Rob Eastaway, Mike Askew

03.12.2022 09:00 - Alıntı

Bu videoda Rob Eastaway ile Mike Askew'un yazdığı, Hakan Tunç'un çevirisini yaptığı Çılgın Matematik kitabının tanıtımını yaptım. Kitabın çocuğunuzun matematiğine olumlu katkı yapacağını düşünüyorum. Kitabı aşağıdaki yayınevi linkinden kendiniz de inceleyebilirsiniz.

Kitap linki: https://www.penayayinlari.com/cilgin-matematik-1

Matematiği nasıl eğlenceli hale getirebileceğinizle ilgili fikir, aktivite ve oyunlarla dolu olan bu kitap, çocukların matematiği günlük hayatın bir parçası olarak sevmesini sağlar. Nasıl mı? İşin sırrı matematiği eğlenceli hale getirmek.

Toplamadan çıkartmaya, çarpmadan bölmeye çocuklarla beraber uygulayabileceğiniz 101 pratik yöntem. Matematiği nasıl eğlenceli hale getirebileceğinizle ilgili fikirler, aktiviteler ve oyunlarla dolu olan bu kitap, çocukların matematiği günlük hayatın bir parçası olarak görmesini sağlar. Evde, yolculukta, alışverişte, yemek yerken yani her yerde oynanabilecek oyunlarla eğlenceli vakit geçirirken çocuklarınızın öğrenirken keyifli vakit geçirmesini sağlayacak. (Tanıtım Bülteninden)

Çılgın Matematik
Rob Eastaway, Mike Askew
Çev: Hakan Tunç
Pena Yayınları

Yazar: Alıntı - Yayın Tarihi: 03.12.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 19:09
Etiketler : Alıntı Edebiyat Çocuk alıntı hakan tunç malumath matematik mike askew pena yayınları rob eastaway veli alper döndaş çılgın matematik
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