Cimriliğin ve Müsrifliğin Matematiği

Veli Alper Döndaş: Bu videoda cimriliğin ve müsrifliğin matematiğini anlattım. Harcama davranışlarımızı etkileyen faktörleri, çiftlerin para harcama konusunda yaşadıkları çatışmaları aktarmaya çalıştım. Scott Rick'in yazdığı Tightwads and Spendthrifts kitabının da kısa bir tanıtımı oldu. Kitabın Amazon linki aşağıda, iyi seyirler...

Tightwads and Spendthrifts: Navigating the Money Minefield in Real Relationships

Scott Rick

240 Sayfa

Dil: İngilizce

St. Martin's Press

Yayın Tarihi: Ocak, 2024

Kitabı satın almak için: amazon.com

Kitabı satın almak için alternatif: amazon.com.tr

Anketi indirmek için: google drive

Gerçek ilişkilerin finansal yönlerini yönlendirmek için devrim niteliğinde bir rehber

Hiç kendinize "Ya ben cimriysem ve sevgilim de müsrifse?" ya da tam tersi diye sordunuz mu? Michigan Üniversitesi Ross İşletme Okulu'nda davranış bilimci olan Scott Rick, birçok insanın böyle düşündüğünü biliyor. Rick ayrıca, çiftler aralarındaki tüm finansal konuları tartışmadan ilişkilerini yürütmeye çalışırlarsa, özellikle de bu iki kişinin harcama konusunda farklı yaklaşımları varsa, yakın bir ilişkinin finansal yönlerinin bir para mayın tarlasına dönüşebileceğini de biliyor.

Tightwads and Spendthrifts, hem kendi başımıza hem de ilişkilerimizde parayı nasıl yönettiğimizi anlamak ve dönüştürmek için bilime dayalı bir rehberdir. Yazarın özgün araştırmalarına dayanan ve disiplinler arası geniş bir çalışma yelpazesini inceleyen Cimriler ve Savurganlar, kendi finansal psikolojinizi ve bunun ilişkilerinize nasıl yansıdığını anlamanıza yardımcı olacak. Cimriler ve savurganlar birlikte uyum içinde yaşayabilir mi? Rick "evet" diyor, ama önce finansal bir karar verirken kimin fikrinin daha önemli olduğuna dair zor sorular sormadan değil. Tüm sorunlar ortaya konduktan sonra, okuyuculara hem Cimrilerin hem de Harcamacıların birlikte mutlu bir yaşam için güvenebilecekleri bir finansal karar verme oyun planını nasıl oluşturacaklarını anlatıyor.

