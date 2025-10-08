Çin’in Küresel Stratejisinde Ortadoğu

Çin ve Ortadoğu

Ortadoğu dünyanın en verimli topraklarını ve yer altı zenginliklerini barındıran, doğu ile batı arasında köprü olan, Hint okyanusu ile Akdeniz'i birbirine bağlayan bir coğrafyadır. Tanımını bir coğrafi konum olmaktan daha çok politik kaygılarla alan Ortadoğu; sıcak bir iklime sahip, verimli tarım arazilerinin olduğu ve kıymetli yer altı madenleri noktasında da zengin bir yapıya sahiptir. Böylesine önemli bir bölge olan Ortadoğu'nun isimlendirilmesi de bir o kadar farklı bir süreç sonunda olmuştur.

Batının kendine göre konumlandırıp isimlendirdiği bir yerleşim yeri olan Ortadoğu tanımlaması, birtakım iddialara göre ilk olarak İkinci Dünya Savaşı sonrası İngilizlerin tanımlamasına, kimi iddialar da ise Birinci Dünya Savaşı sırasında yine İngiltere'nin Ortadoğu Departmanı şeklinde bir isimlendirmede bulunması nedeniyle 1900'lü yılların başlarına konumlandırır. 1 Hatta bunu daha geriye konumlandırıldığını ifade eden Kübra Yüce Yönlü, Ortadoğu Kavramına Giriş adlı makalesinde şunları aktarmaktadır: "Literatürde Ortadoğu terimini ilk kullanan kişinin Amerikalı deniz tarihçisi Kaptan Alfred Thayer Mahan olduğu belirtilse de, Davison ve arkadaşlarının yaptığı araştırmalar sonucunda Ortadoğu teriminin ilk kez İngiliz Diplomat ve asker General Thomas Edward Gordon'un 1899 tarihli bir makalesinde geçtiği tespit edilmiştir."2

Aynı zamanda Çin Devletini tanımlarken Uzakdoğu kavramının kullanılması, aynı coğrafyada olmasa da batıya göre konumunda doğunun paydaşı olan toplulukların isimlendirme üzerinden bile olsa ortak noktalara sahip olduğunu göstermektedir. Sadece isimlendirme de değil, her iki bölge de en eski medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. İpek yolu ile ticaret binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Bu ticaret sadece mal ticareti değil, kültür ve din alış-verişine de zemin hazırlamıştır.

Çin ve Ortadoğu'daki Emelleri

Günümüzde Çin devleti Ortadoğu'da söz sahibi olmak isterken, bir taraf tutmaktan çok denge politikası ve pragmatizm üzerine stratejisini oluşturmuştur. Bugün dünyanın en büyük enerji tüketen ülkesi konumundaki Çin, Ortadoğu'daki enerji kaynakları için talepkâr tutumunu korumak ve bu bölgelerde istikrarı sağlamak durumunda kalmaktadır. Yine ticaret ağının bütün aşamalarının planlanmasında önemli bir yer tutan güvenlik boyutunu düşünmesi ve paydaşlarla bu büyük projeyi yönetmesi gerekmektedir.

Biraz gözden uzak, biraz yakın durmasıyla tam arada bir pozisyonda uzaktan dünyaya mektuplar yollayan Çin'in, Ortadoğu stratejisi hakkında Zeynep Çalışkan'ın kaleme aldığı eser, geçmişten günümüze Çin'in devlet anlayışı ve Ortadoğu ile ilişkilerini resmetmesi açısından oldukça önemli bir eserdir. Hacmi bulunduğu hacimden çokça fazla olması gereken, ama konuya ilgi duyanlar için de bir girizgah tadında olan eser, detaylı araştırma yapanlar için bir yol ve yöntem de sunmaktadır.

Yüz yirmi üç sayfadan müteşekkil eser, beş bölümde okuyucuya takdim edilmektedir. Eser "karşılıklı bağımlılık teorisi" üzerine oluşturulurken, Çin'in Ortadoğu ile ilişkisi de bu teori üzerinden kurulmaktadır: "Karşılıklı bağımlılık bir durum olduğu için iyi-kötü ya da çatışma-iş birliği kaynağı olarak nitelendirilemez. Bu nedenle karşılıklı bağımlılığın faydaları sıfır toplamlı, pozitif toplamlı veya negatif toplamlı olarak ifade edilmiştir. Devletler güçleri ile orantılı bir şekilde çıkarlarını takip ederlerse sıfır toplamlı sonuçlar, ortak bir çıkar elde etmek için iş birliği yaparlarsa pozitif toplamlı sonuçlar, çıkarları üzerinde ortaklaşma yaratmadan çatışırlarsa negatif toplamlı sonuçlar doğmasına neden olabilirler. (S.17)"

Karşılıklı çıkar bağlamında Ortadoğu ile ilişkisini ticaret ve enerji üzerinde gören yazar Çalışkan, Çin Devleti'nin bütün gücünü bu çıkar ilişkilerini korumak üzerine planladığını aktarır. Beş bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Çin Devleti'nin imparatorluk sonrası sancılı geçiş dönemini 1949 yılında kurulan Çin Halk Cumhuriyeti döneminde tecrübe eder. Özellikle ikinci dünya savaşı sonrası Mao Zedong yönetimindeki Çin izole bir politika izleyerek sosyalist bir dönüşümü başlattı. Ancak her dönüşümün zorlukları bu dönemde de derin izlerin oluşmasına zemin hazırladı. Bir yandan tarım ve sanayi hamleleri gelirken öte yandan toplum baskıyla bu yeni rejime ayak uydurmalı diyerek büyük yıkımların ortaya çıkması sağlanmış oldu. Bu yönüyle 1976'dan sonra Deng Şiaoping ile yeni bir kırılma yaşayan devlet, dışa açılma ve hızlı büyüyen ekonomisi ile küresel ölçekte aktör olma yoluna doğru adımlayan bir profil ortaya koymaya başladı.

Ortadoğu'nun Çin ile İmtihanı

Ortadoğu kendi içinde bir türlü istikrarı yakalayamamış, yer altı zenginlikleri ve toprağının verimliliği ile öne çıkmış, ticaretin kavşak noktasında yer alması ile de dünyanın göz bebeği konumuna gelmiştir. Göz bebeği normalde sakınılır, ama bu Ortadoğu için geçerli bir durum değildir. Ortadoğu da görmeyen, duymayan ve konuşmayan daha çok benimsenir. Batılı devletler kendilerine ve planlarına uyumlu liderlerle çalışmaya devam ederken, muhalif olan liderleri veya toplulukları ise siyasi dezenformasyon, manipülasyon ve dejenerasyon yöntemleriyle susturmayı ilke edinmişlerdir.

Eser Çin'in Ortadoğu ile ilişkisini Çin merkezli değerlendirirken, Ortadoğu coğrafyasındaki kırılımların müsebbibi olan Amerika merkezli bir bakış açısıyla iki devleti karşı karşıya getirmektedir. Ortadoğu üzerinde emelleri olan bu devletlere katılan Rusya ve Avrupa ile birlikte bu bölge üzerindeki bütün amaçlar ancak karşılıklı denge üzerine kurulabilir bir noktaya itilmiştir. Eser bunu detaylıca işlemez ama buradaki çıkar döngüsünün baş aktörlerini ve planlarını da okurlara aktarmayı ihmal etmemektedir: "Bölgedeki siyasi istikrarsızlığın nedenlerinden biri de sömürgecilik zamanından beri bölgede varlığını sürdüren otoriter rejimlerdir. Bölgede sömürgecilik sona ererken batılı güçler bölgeyi, parçalı halde tutmak ve daha kolay kontrol edebileceklerini düşündükleri aşiret ya da elitlerin eline bırakmıştır. (S.74) "

Çin'in Ortadoğu ile ilişkisinde petrol önemli bir yer tutmaktadır. Eser özellikle Çin'deki sanayileşme ile birlikte petrolün her alanda kullanılması üzerine, ihtiyacını en yakın yerden karşılama isteği Çin'i Ortadoğu'daki devletler için bir vazgeçilmez müşteri rolüne sokar. Bu ilişki elbette Çin devletinin sömürgeci bir bakış açısından ziyade ticari bir zeminde Ortadoğu ile temas kurmasından kaynaklanmaktadır. Bu noktada Çin devletini sıkıntıya sokan hususlar ise öncelikle savaş ve istikrarsızlık, terör örgütlerinin saldırıları, nükleer çalışmaları nedeniyle İran'a uygulanan ambargo ve oluşan belirsizliktir. Bu ve buna benzer sebepler Çin devletini başka kaynaklar aramaya itse de kısa vadede Ortadoğu'dan vazgeçmenin mümkün olmadığının onlar da farkındalar.

Çin için Ortadoğu sadece bir enerji temin merkezi olarak değerlendirilmemektedir. Ayrıca ikili ticari ilişkiler bu bölgedeki devletler açısından da önemli bir noktadadır. Özellikle aldığı enerji karşılığında eserde de belirtildiği üzere elektrikli makine ve cihazlar, bunların yedek parçaları, giyim, demir yolu ve inşaat alanındaki bazı kalemler Ortadoğu devletlerinin ihtiyaçlarını da giderecek bir ticaret sahasıdır. Bu yüzden son yıllarda ticari denge Çin lehine gelişmiş görünmektedir.

Sonuç

Zeynep Çalışkan Çin ve Ortadoğu ilişkisinde daha çok zahire odaklanır ve eserini yaşananlar üzerine kurar. Aynı zamanda bir tez olan bu eser, detaylı bir Çin Devleti analizi yerine başlıklar ve kısa açıklamalar ile derli toplu bir Çin-Ortadoğu ilişkisi için daha önce de ifade ettiğimiz üzere ancak girizgah eseri olarak değerlendirilebilir. Okurların eserin hacminden de anlayacağı üzere, kategorileştirilen dört bölüm üzerinden, kendi içinde giriş-gelişme-sonuç aşamalarının oluşturulduğu bir analiz deneyimi sunulmaktadır.

2020 tarihinde basılan eserin güncellenmesi ve hacminin genişletilmesi bulunduğumuz süreci de göz önüne aldığımızda gerekli görülmektedir. Hem 2023 süreci üzerindeki tahminler hem de gelecek Çin-Ortadoğu ilişkileri eksenindeki ön görülerin geleceğe taşınması eseri daha kıymetli bir noktaya taşıyacaktır. Eserin yapısı, dili ve bilgi birikimi devam edilmeye yatkın bir yapısı bulunduğunu bizlere göstermektedir.

Çin'in Küresel Stratejisinde Ortadoğu

Zeynep Çalışkan

İyi Düşün Yayınları

123 Sayfa