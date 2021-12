Cins Dergisi 75. Sayısı Yayımlandı: Garipten Yepyeni Bir Sesin Vardı

Aylık "Saygı Duruşu" Cins, 2021 Aralık sayısı ile raflarda! Cins 75. sayısı ile okurlarını kapağına taşıdığı "Gariptin yepyeni bir sesin vardı" dizesiyle yeniden selamlıyor.

"BİZE KARŞI BİZE RAĞMEN BİZDEN: SEZAİ KARAKOÇ"

Bu sayımızda Türk şiirinin sadece yaşadığımız çağ içerisinde değil, bütüncül tarihi içerisinde yazdığı şiirleri, poetik, siyasi ve ahlaki tutumuyla bir kahraman şair olan Sezai Karakoç'u andık. İçerisinde bulunduğu her alanı kendi bütünlüğü içerisinde şekillendiren, bununla birlikte kalitesiyle birlikte mecburi anlamda gelenek oluşturan Sezai Karakoç'u; birbirine ters düşmeyen büyük bütünlüğünü göstermeye çalıştık. Şairin biyografik hikayesinin detaylı bir şekilde anlatıldığı dosyada, Saadettin Acar ile Sezai Karakoç' dair şahitliğini konuşurken, Şaban Abak, Yusuf Genç, Ahmet Edip Başaran, Zafer Acar ve Güven Adıgüzel ise yazılarıyla dosyamıza katkı sağladı.

DOSYA: 2021 YILI KÜLTÜR SANAT SORUŞTURMASI

Bu dosyamızda, Türkiye'nin 2021 yılı kültür – sanat verimlerini, minör bir biçimde farklı alanlarda yetkin isimlerin cevaplarıyla görmeye ve anlamlandırmaya çalıştık. 2021 yılı; yoksunluğun, somut endişenin ve hayatta kalmanın öne çıkmasıyla yaşadığımız son on yıldan farklı olarak, modern musibetler çağı olarak tarihe geçti. Salgın günleri, kıtlık, ekonomik krizler arasında kültür-sanata olan ilgiyi ve değişimi görmek bağlamında ilgilileri için istifade edilebilecek bir soruşturma oldu. Bunun yanında Şahkurt Emirdağlı, 2021 senesinin çeşitli müzik türlerinden ve sanatçılarından yaptığı seçkiyle, "2021 Yılı Müzik Panoraması "ve Mesut Bostan ise son dönemde hayatımızda daha da fazla yer işgal etmeye başlayan dijital platformları, diziler ve Türk sineması bağlamında incelediği "Dijital Diziler, Nitelik Meselesi ve Türk Sineması" yazılarıyla dosyamıza katkı sağladılar.

YENİ DÜNYA VE SİYASİ YÖNETİMLER: SRECKO HORVAT SÖYLEŞİSİ

Henüz genç bir yaşta olmasına rağmen yayınladığı Gelecekten Gelen Şiir ve Slavoj Žižek ile çıkardığı Avrupa Ne İstiyor? kitaplarıyla, Avrupa ve dünya basınında dikkatleri üzerine çeken aktivist- filozof Srecko Horvat ile Avrupa'yı, "Yeni Dünya"yı ve küresel sistemin işleticisi bağlamında siyasi yönetimleri Cins için konuştuk.

ŞAİR NEYE YARAR HATIRLAMAZSA ve CİNS KAFA

"Şair Neye Yarar Hatırlamazsa" bölümünün bu ayki şairi, Cemal Süreya'dan Ahmet Kutsi Tecer'e kadar birçok şair, eleştirmen ve akademisyenin "büyük umutlar beslediği" Ayhan Kırdar oldu.

Cins Kafalar'ın bu ayki muteber kişisi ise hem kendi ismiyle hem de müstear ismiyle "Goncourt" ödülünü iki kez alan, kendine karşı mesafeli ünlü romancı Romain Gary oldu.

CİNS'İN SEVİLEN KÖŞESİ

Zeynep Kantarcı, hazırladığı "Dünya Kadar" adlı köşe ile dünya kültür ve edebiyat gündemine dair geniş bir pencere açıyor. Kantarcı bu ay; The New Yorker, Harper's, The Poetry Magazine, Kenyon Review, New England Review The Common dergilerini takip edip gündemlerini gündeminize taşıdı.

YENİ YAZARLARIYLA CİNS ARALIK SAYISI KADROSU

Güven Adıgüzel, Yusuf Genç, Ayşegül Genç, Mesut Bostan, Ömer Faruk Lekesiz, Savaş Ş. Barkçin, Zafer Acar, Muhammed Yazıcı, Serdar Bilir, Samed Karataş, Ahmet Edip Başaran, Eray Sarıçam, Şahkurt Emirdağlı, Mustafa Çiftci, Şaban Abak, Hüdanur Akkuzu, Murat Güzel, Harun Tan, Handan İnci, Cemal Toy, Yücel Arzen, Hayriye Ünal, Ömer Lekesiz, Adnan Özer ve Zeynep Kantarcı Cins 'in 2021 Aralık sayısı yazarlarıdır.