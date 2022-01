Cins Dergisi 76. Sayısı Yayımlandı: Aşk Gitti, Başka Kaleler Kaldı Geriye

"Aşk Gitti / Başka Kaleler Kaldı Geriye"

Aylık "Kalp Kararı" Cins, 2022 Ocak sayısı ile raflarda! Cins 76. sayısı ile okurlarını kapağına taşıdığı "Aşk Gitti / Başka Kaleler Kaldı Geriye" dizesiyle yeniden selamlıyor.

DOSYA: AŞK

Bu sayımızda dünyanın yaratılışından bugüne; evleri, ülkeleri, gençleri, ihtiyarları herkesi ve her nesneyi kapsama alanına alan aşkı okurlarımızla buluşturuyoruz. "Aşk"ın tarifi yapılamayan o halini en yalın ve bizi ilgilendiren haliyle ele aldığımız dosyada, "Aşk" kavramına dair Doğu ve Batı medeniyetlerinin farklı yaklaşımları da yer alınıyor. Aşkın popüler bir sonucu olan acı kavramı, Mustafa Ulusoy söyleşisiyle sarih ve sahih bir alanda konuşuluyor. Dosyamıza yazılarıyla; Dursun Ali Tökel, Erol Göka, Can Acer ve Samed Karataş katkı sağladılar.

DOSYA: KOMPLO TEORİLERİ VE ÖMER KEMAL BUHARİ SÖYLEŞİSİ

Cins, uzun bir süredir içinde Türkiye'nin de olduğu ve çok sayıda ülkenin gündemini meşgul eden komplo teorileri dosyasıyla yeni yıla giriyor. İslam-Batı İlişkileri, bilim felsefesi, dinler tarihi ve teopolitika gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla tanınan, Komplo Teorileri kitabının yazarı Ömer Kemal Buhari ile komplo kavramını, algılanış ve muhalefet ediliş şekillerini Cins için konuştuk. Yazı ve söyleşileriyle dosyamıza; Serdar Bilir ve Mücteba Enes Gün katkı sağladılar.

BİR NEFES SÖYLEŞİ: AHMET MURAT SÖYLEŞİSİ

Yakın zamanda yayımladığı Kuşlarla Sohbetin Şartları ve Avarelik Görgüsü kitaplarından sonra geçtiğimiz günlerde Şarkıyı Kes isimli şiir kitabıyla tekrardan okuyucusuyla buluşan Şair Ahmet Murat ile son kitabını, günümüz şiirini ve şiirde hikmeti Cins için konuştuk.

ŞAİR NEYE YARAR HATIRLAMAZSA ve CİNS KAFA

"Şair Neye Yarar Hatırlamazsa" bölümünün bu ayki şairi, Behçet Necatigil'in "Deli Tugay"ı ve bütün bir İzmir'in "en fazla vergi veren işsizi" şair Turgay Gönenç oldu. Cins Kafalar'ın bu ayki muteber kişisi ise geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Türk düşüncesinin kıymetli isimlerinden Teoman Duralı...

CİNS'İN SEVİLEN KÖŞESİ

Zeynep Kantarcı, hazırladığı "Dünya Kadar" adlı köşe ile dünya kültür ve edebiyat gündemine dair geniş bir pencere açıyor. Kantarcı bu ay; The New Yorker, Harper's, The Poetry Magazine, Vırgınıa Quarterly Review, The Georgia Review, New England Review dergilerini takip edip gündemlerini gündeminize taşıdı.

YENİ YAZARLARIYLA CİNS OCAK SAYISI KADROSU

Güven Adıgüzel, Dursun Ali Tökel, Erol Göka, Rıdvan Tulum, Ömer Faruk Lekesiz, Savaş Ş. Barkçin, Arslan Karadayı, Muhammed Yazıcı, Serdar Bilir, Samed Karataş, Betül Durdu, Eray Sarıçam, Şahkurt Emirdağlı, Mustafa Çiftci, Mavi Çınar, Mücteba Enes Gün, Ahmet Melih Karauğuz, Can Acer, Burak Genç, Selvigül Kandoğmuş Şahin, Mustafa Uçurum ve Zeynep Kantarcı Cins'in 2022 Ocak sayısı yazarlarıdır.