Cins Dergisi 77. Sayısı Yayınlandı (Şubat, 2022)

"Nasılsa İnanmazlar Diye / Doğruyu Söyledim"

Aylık "Yalan Dünya" Cins, 2022 Şubat sayısı ile raflarda! Cins 77. sayısı ile okurlarını kapağına taşıdığı "Nasılsa İnanmazlar Diye / Doğruyu Söyledim" dizesiyle yeniden selamlıyor.

DOSYA: YALAN

Cins, yeni sayısında "Yalan"ın ve doğal olarak "Doğru"nun peşine düşüyor. Yalan'ın türlü haller ve şekillerle hayatımızı sarıp sarmaladığı şu günlere dair bir tür "anlama" yahut "anlamlandırma" kılavuzluğu teklif ediyor Cins. Yalan ve Doğru'yu anlamada ve bu iki kavrama karşı takınmamız gereken tavırda post-truth nerede duruyor, Yalan'ın günlük hayatımızda karşılığı nedir ya da edebiyat ve sinema gibi alanlarda Yalan nasıl karşılık bulup, işlenir gibi soru ve konularla genişliyor Cins'in yeni sayısı. Sadece bir kavram değil, insanlığın temel bir meselesi olan Yalan'a dair Savaş Ş. Barkçin ile yapılan kapsamlı bir söyleşiyle açılıyor Yalan dosyası. Samed Karataş, Mavi Çınar ve Can Acer de yazılarıyla anlamaya ve anlatmaya çalışıyorlar Yalan'ı.

JASON HICKEL VE İSMAİL ÖZEN SÖYLEŞİSİ

Yalan dosyası dışında Cins'in Şubat sayısında iki önemli söyleşi daha yer alıyor. Söyleşilerin ilki, geçtiğimiz haftalarda Türkçeye çevrilen Çoğu Zarar Azı Karar-Dünyayı Küçülme Kurtaracak kitabının yazarı Jason Hickel ile. Hickel, ekolojik krize az sayıdaki zengin ülkenin sebep olduğunu söylüyor. İsmail Özen'le ise, ilk romanı Karlı Bir Gece Vakti özelinde 28 Şubat sürecinin ve bu sürecin kendi yazın kronolojisine etkisini konuştuk.

ERAY SARIÇAM'IN YAZI DİZİSİ VE CİNS KAFA

Eray Sarıçam, bu ay, Cemal Süreya'nın "kasabalı Lorca" dediği, 1970 kuşağı toplumcu-gerçekçi şairlerinden Abdülkadir Bulut'u ele alıyor. Cins Kafa'nın yeni konuğu ise Drakula'nın hemşerisi ve Kızılay'ın kurucusu Abdullah Bey oldu.

YENİ BÖLÜMLER: "ŞARKIYI KES" VE "NE OLUYOR?"

Cins'in yeni bölümlerinden Ne Oluyor'da bu ay, İLEM Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Macit ile İLEM'in dününden bugününe, İLEM'in hedeflerinden faaliyetlerine kadar birçok önemli konuyu konuştuk. Abdulkadir Macit, kendi ilim ve düşünce geleneğimizden beslenme ihtiyacıyla ortaya çıktığını dile getiriyor İLEM'in. Şarkıyı Kes bölümünde ise bu ay rap müziği ele alıyor Cins. Rap müzik ilk ne zaman ve nerede ortaya çıktı, tarihi kökleri, Türkiye'deki ilk atılımlar ve rap'in şu anki durumu Şarkıyı Kes'in bu ayki gündemi.

YENİ YAZARLARIYLA CİNS ŞUBAT SAYISI KADROSU

Güven Adıgüzel, Güray Süngü, Ömer Faruk Lekesiz, Ayşegül Genç, Kaan Murat Yanık, Jason Hickel, Murat Güzel, Ali Oturaklı, Savaş Ş. Barkçin, İsmail Özen, Musa Yaşaroğlu, Muhammed Yazıcı, Serdar Bilir, Samed Karataş, Betül Durdu, Eray Sarıçam, Mustafa Çiftci, Mavi Çınar, Mücteba Enes Gün, Sadık Yemni, Ahmet Melih Karauğuz, Abdulkadir Macit, Can Acer, Burak Genç, Mustafa Uçurum, Mustafa Ulusoy Cins 'in 2022 Şubat sayısı yazarlarıdır.