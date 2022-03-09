Cins Dergisi 78. Sayısı Yayınlandı (Mart, 2022)

"Süslenmiş / Demek ki Güzel Değil" dizesiyle 78. sayısı yayımlanan Cins, mart ayıyla birlikte yepyeni bir döneme merhaba diyor!

2022 ile beraber 7. yılına giren Cins, bu 7 yıl boyunca pek çok defa tazelendi ve her seferinde yeniden başladı. Her yıl kadrosunu ve içeriğin güncelledi, geliştirdi, genişletti. Ancak Cins yeni dönemine çok daha "gürültülü" bir şekilde giriyor. Yeni sayımızla birlikte boyumuz değişti, kapağımız değişti, editöryel içeriklerimiz değişti. Artık elimizde yepyeni bir Cins var!

Cins'in bu sayıya kadar süren 7 yılı; 77 sayı, 377 yazar, 137 yerli söyleşi, 57 yabancı söyleşi ve 47 çeviri eserle geçti. "Evladım Onlar Put" diyerek yola çıktığımız bu hikâyede şimdiki durağımız ise Fihi Mâ Fih oldu: "Süslenmiş / Demek ki Güzel Değil"

Yeni dönemimizle birlikte aramıza "düzenli yazılarıyla" pek çok değerli isim de katıldı. Adnan Özer, Ömer Erdem, Güray Süngü, Turgay Anar gibi. "Başlama Vuruşu", "Akla Karşı Tezler", "Şiir Gezileri", "Başka Dünya Öyküleri", "Başıbozuk Kurmaca Sözlüğü" ise yepyeni bölümlerimiz!

DOSYA: GERÇEK

Cins hem bugünü hem de geleceği anlayabilmek için titizlikle hazırladığı dosyalarına yeni döneminde de devam ediyor. Yeni dönemimizin ilk dosyası ise "Gerçek." İçinde bulunduğumuz yüzyıl, "Gerçek" algılarımızı kelimenin tüm olumlu ve olumsuz anlamlarıyla derinden sarstı ve bir daha "Gerçek" bahsinde eskisi gibi düşünemeyeceğimizi gösterdi. Peki, değişen ve değiştikçe karmaşık bir hal alan; sadece teknolojik ve felsefi değil, siyasi bir boyut da kazanan Gerçek kavramı, bugünün Türkiye'sinde ne anlama geliyor ne ifade ediyor ve nerede konumlandırıyor kendisini. "Kendisini" diyoruz, çünkü artık avuçlarımızdan kayıp gitmeye başladı adına "Gerçek" dediğimiz ne varsa! İşte Cins tam bu noktada, sadece gündemine taşımakla kalmıyor, "Gerçek"in avuçlarımızdan kaymaması için reçeteler de sunuyor. "Gerçek" dosyamıza Samed Karataş ve Can Acer yazılarıyla destek verirken; Selahattin Yusuf ve Oktay Taftalı ile yapılan söyleşiler ise "Gerçek"i hem edebi hem felsefi hem de siyasi olarak kavrayabilmemizi sağlıyor.

Sahi, Leyla gerçekten yaşamış mıydı?

İSMAİL COŞKUN VE ADEM İNCE SÖYLEŞİLERİ

"Gerçek" dosyası dışında Cins'in mart sayısında iki önemli söyleşi daha yer alıyor. Bu söyleşilerin ilki, Prof. Dr. İsmail Coşkun ile. Değerli hocamız İsmail Coşkun'dan Cins okurları için "mutlaka okunmalı" notuyla 10 kitaplık bir liste istedik ve bu 10 kitaplık liste üzerinden kapsamlı bir söyleşi yaptık. Kemal Tahir, Tarık Buğra, Oğuz Atay gibi isimleri de söyleşimizde misafir ettik. Bir diğer söyleşimizi ise yine bir sosyolog olan Adem İnce ile yaptık. Adem İnce, bugün belki hemen herkesin bir çırpıda "reddedeceği" düşünceleriyle karşılıyor Cins okurlarını: "Kadim bilgelikte eğitim zorunlu değildi!"

"BAŞIBOZUK KURMACA SÖZLÜĞÜ" VE "ŞİİR GEZİLERİ"

Doç. Dr. Turgay Anar "Başıbozuk Kurmaca Sözlüğü"nün ilk yazısında Türk ve dünya edebiyatındaki "palto" sembolünü/imgesini ele alıyor. Hepimiz Gogol'ün paltosundan çıktık, el-hak doğru. Ya Mehmet Akif'in paltosu? Yeni bölümlerimizden "Şiir Gezileri"nde ise usta şair Adnan Özer'in yolu Madrid'e düşüyor ve Ruben Dario'dan küçük ve sımsıkı şiir okuyor bizlere: "Hüzünle Derin Hüzünle"

"BAŞLAMA VURUŞU VE "HAYATI KARIŞIKLAR İÇİN 5 FİLM"

Cins, yeni bölümü Başlama Vuruşu'nda, şiir üzerine söylenmiş tüm büyük ve cesur savların belki de en meşhuru, Valery'nin, "ilk dize tanrıdandır" sözünden hareketle günümüz şiirinin ustalarını "başlama vuruşu"na davet ediyor ve şiirde ilk dizenin öneminden bir şiirin nasıl kurulacağına kadar şiirin temel meselelerine cevap arıyor. Başlama Vuruşu'nun ilk konuğu ise Arif Ay... "5 Film" serisinin ikinci yazısında ise hayatı karışık okur için 5 film seçtik ve "hayatımızı daha ne kadar karıştırabiliriz"in cevabını aradık. Fakat cevap aslında çok açık değil mi sevgili okur: "İnsan ki çok zor toplanır, fakat kolayca dağılıverir!"

YENİ DÖNEMİNDE CİNS'İN MART SAYISI KADROSU

Güven Adıgüzel, Ömer Erdem, Adnan Özer, Oktay Taftalı, Arif Ay Selahattin Yusuf, İsmail Coşkun, Turgay Anar, Güray Süngü, Adem İnce, Ömer Faruk Lekesiz, Kadir Daniş, Berkan Karpat, Savaş Ş. Barkçin, Muhammed Yazıcı, Serdar Bilir, Samed Karataş, Betül Durdu, Eray Sarıçam, Mustafa Çiftci, Sadık Yemni, Ahmet Melih Karauğuz, Can Acer, Hasan Aycın, Mustafa Ulusoy Cins 'in 2022 Mart sayısı yazarları.