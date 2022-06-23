Çıtır Çıtır Felsefe Serisi Üzerine Görüşümüz

Sosyal medya gündemine taşındığından beri Günışığı Kitaplığı'nın yayımladığı "Çıtır Çıtır Felsefe" serisindeki iki kitapta yer alan malum ifadeleri sektörden ilgili kişiler ve çocuk edebiyatı ilgilileriyle tartışmaktayız. Geçen yıl da benzer bir tartışma başka bir yazar üzerinden olmuştu. Biz de tekrar gündeme gelen olguyu, ortaya gelen şikâyeti ve yayıncının açıklamasını ele aldıktan sonra konuya yaklaşımımızı beyan etmek istedik.

Son dönemde Günışığı Kitaplığı'nın bazı kitaplarını okuduk, değerlendirme yazılarını yazdık. Bu yazılarımızın bir kısmını yayımladık, bir kısmı da yayın sırasına alındı. Gördük ki kitapların düzeltme, düzenleme, son okuma aşamalarından geçtiği şüphesiz. Dolayısıyla yayımda bir hata veya ihmal söz konusu değil. Yayımcının da belirttiği gibi Brigitte Labbe'nin eserlerinin yayımı bilinçli bir tercih. Bu bilinçli tercihi farklı pedagojik yaklaşımlarla doğru bulanlar kadar bulmayanlar da olmuştur, olacaktır da.

Kanımızca bu tür öğretileri ulu orta veren bir toplum değiliz. Böyle bir usulümüz olmamasını da bir eksiklik olarak görmüyoruz. Bu eğitimin aile içinde, uygun zaman ve dil gözetilerek anne-baba tarafından verilmesini doğru buluyoruz. Mahremiyet konusunun işlenmesinde mahremiyet gözetilmemesi eğitimin odağındaki durumları da mahrem olmaktan çıkarmaktadır.

Diğer yandan konunun siyasî bir paylaşımla gündeme gelmiş olması, henüz sükûnet ve itidal içerisinde bir muhakeme düzeyine ulaşmamış "okur adaylarının" doldurduğu kutuplaşma ortamında konunun selim bir akılla ele alınmasına imkân vermemiş, ebeveynin çocuğuna okuyacağı bir kitap üzerine tercihini ideolojik bir tercihe dönüştürmüştür . Belki de çocuğuna kitap okuma deneyimi veya niyeti hiç olmayan ama bu konuyu tartışmaktan keyif alan gruplara yeni bir çatışma malzemesi vermiştir. Bu bakımdan özellikle çocuk yayıncılığı konusunda gerek Aile Bakanlığı gerekse de Kültür Bakanlığı tarafından bir komisyon kurularak, uzmanlarca incelenip değerlendirilen bir kuruluşun olması faydalı olacaktır.

Kitaphaber; kuruluş gayesi ve yayın ilkesi gereği, milli ve manevi değerlerine saygılı her türden eserin değerlendirilmesine ve eleştirmesine yer verirken bunun nesnel ölçütlerle yapılarak kültür havuzumuza su taşıyacağı gerçekliğiyle hareket etmektedir. Bu bakımdan söz konusu eserin/eserleri tasvip etmediğimizi açıkça beyan ederiz.

Kamuoyuna ve ilgili okurlara, belirtilen eser üzerine yaptığımız değerlendirme bu şekildedir.