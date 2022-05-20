Çocuk Dediğin

Çocuk kelimesinin anlamı TDK'de "küçük yaştaki erkek veya kız", "büyüklere yakışmayacak, daha çok küçüklerin yapabileceği gibi davranan kimse", "belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse" şeklinde yer alıyor. İlki hariç diğer tanımlar sadece biz yetişkinlerden fiziksel olarak ve yaşça küçükler diye onlara bakış açımızın nasıl olduğunu ortaya koyuyor. Eski çağlarda çocuğun herhangi bir kıymeti yokken, onu ehlileştirilmesi gereken, yola getirilmesi gereken bir canlı oalrak görürken içinde yaşadığımız çağda bu bakış açısı değişmeye başladı. Ancak bu tanımlamalar hâlâ yeteri kadar kıymet verilmediğini göstermekte.

Bakış açımızı değişitrebilmek, en aızndan farkındalık kazanmamıza yardımcı olabilmek, için çeşitli çalışmalar yürüten onlarca akademisyen, yazar, sosyolog, psikolog, eğitimci var. Ziya Selçuk onlardan birisi. Ziya Selçuk'un hayatını biraz araştırdığınızda ömrünü eğitime adamış biri olduğunu görebilirsiniz. Psikolojik danışmanlık okumuş ve yıllarca okullarda çalışmış son olarak da Milli Eğitim Bakanı olarak görevini yerine getirmiş birisi olarak Ziya Bey, çocukları yakından izleme ve onları tanıma fırsatını yakalamış bir eğitimci. Bu konuda dertlenmiş, nihayetinde de bu yolda yapılabilecek en güzel katkılardan birini yaparak Kırk Kere Söyledim kitabını kaleme almıştır.

Kronik Yayınlarından 2022'de yayınlanmış olan bu kitap dilimize yerleşmiş bazı cümle yapılarının, deyimilerin, atasözlerinin irdelenmesi ve ne söylediğimizin tam olarak farkına varmamızı sağlamak için yazılmış. Ziya Selçuk kitabın yazılma amacını, "Bu kitabın tamamında kullanımından rahatsızlık duyduğum 'çocuk karşıtı dil'in aslında çocukta neleri tetiklediğini, neleri büyüttüğünü, neleri yok edip tükettiğini, neleri uyandırdığını anlamaya ve analtmaya çalışacağım," diyerek belirtmiştir. Çocuklarımıza, öğrencilerimize farkında olarak ya da olmayarak söylediğimiz birçok cümlenin aslında onalrda çok farklı etkiler bırakabileceğini anlatan yazar kelimelerin de ekmek gibi, su gibi bir çocuğu beslediğini dile getiriyor. Nasıl ki çocuklarımızın yediklerine, içtiklerine dikkat ediyorsak kullandığımız kelimelere de bir o kadar dikkat etmeli, fiziksel sağlığını etkilemekten korktupumuz kadar psikoloijik ve zihinsel sağlığını bozmaktan da korkmalı ve ona göre davranmalıyız. Bir çocuğun dinlediği her şey onun kişilik gelişimini etkiler. Anne babasından, öğretmeninden, çevresindeki yetişkinlerden duyduğu her söz zihninde yeni bir pencere açar ve kişiliğinin oluşmasında katkı sağlar. Olumlu ya da olumsuz. Kitapta yer alan şu cümle bunu tam anlamıyla yansıtıyor: "Hastalığa yol açan bir virüs, uygulanan tedaviden sonra insan vücudundan çıkabilir ancak dille giren patolojiler parazitleşir, yaşam boyu beyinde varlığını sürdürür. Dil sevginin de düşmanlığın da, yapmanın da yıkmanın da temel aracı."

Okuduğumuz birçok ebeveynlik kitabında çocuğa bakış açımızı değiştirmemiz gerektiği, onlara birer birey olarak saygı duymamız gerektiği, onalrı koşulsuz sevmemiz gerektiği salık verilir. Her biri güzel, olması gereken, kendmizi geliştirmemize yardımcı olacak yaklaşımlar. Ancak ebeveynlik kitabı deyince birçok insanın uzaklaşmasına sebep olan bir yapı çıkıyor karşımıza. Herkesin ilgisini çekmeyen, herkesin severek okumadığı kitaplar olarak düşünülüyor. Ancak bu kitap tüm ebeveynlik kitaplarının odak noktasını bünyesinde topluyor, üstelik bunu herkesin keyifle okuyabileceği bir yaklaşımla ele alıyor ve kısa kısa bölümlerle sıkılmadan okuyabileceğiniz bir deneyim sunuyor. Ayrıca, bu durum rahatsız edici olsa da, ebeveynlik konusunda yazılmış çoğu kitabın çeviri olması da insanların uzaklaşmasına sebep olabiliyor. Kitapta yer alan kültür farklılıkları okuyucularda olumsuz bir etki bırakabiliyor. Kırk Kere Söyledim kitabı ise isminden başlayarak içinde yer alan tüm dil kalıplarıyla, anlatılan olaylarla, verilen örneklerle tamamen bizden olan, bizim kültürümüzü yansıtan bir kitap. Bu şekilde karşılaştırma yapılması kitabı sadece bir eveveynlik kitabı olarak düşünmenize sebep olmasın. Bu kitap çocukla muhatap olan herkesin okuması gereken bir kitap, sadece ebeveynlere özgü değil. "Bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir," sözünü esas alarak çocuklarımızın her açıdan sağlıklı bireyler olabilmeleri için toplumca elimizi taşın altına koymamız ve çocuğa bakış açımızı değiştirmemiz gerekir. Bu konuda farkındalık kazanabilmek için de elinizin altında mutlaka olması gereken bir kitap, Kırk Kere Söyledim. Bir kere okuyup kaldırabileceğiniz değil, baş ucu kitabınız olabilecek nitelikte. Doğduğu andan itibaren bir yetişkin oluncaya kadar çocuklara nasıl yaklaşmamız gerektiği, sadece konuşmalarımızda değil davranışlarımızda da değişikliğe gitmemiz gerektiği, çocukların da bir birey olduğu ve sadece bir birey olarak yaratıldığı için saygı duyulmayı hak ettiği, onlarla konuşmanın yanı sıra dinlemenin de ne kadar önemli olduğu, içinde yaşadığımız çağa ayak uydurmaya çalışırken çocuklarımızın durumunu da göz önünde bulundurmamız gerektiği kitapta vurgulanan noktalardan sadece birkaçı. Kırk Kere Söyledim, etrafınızdaki tüm yetişkinlere gönül rahatlığıyla önerebileceğiniz kaynak niteliğinde bir kitap. Kitapla kalın.

Kırk Kere Söyledim

Ziya Selçuk

Kronik Kitap

2022