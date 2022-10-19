Çocuk Edebiyatına İçeriden Bir Bakış: Ilgıt Burak

Sizi çocuklar için yazmaya yönelten nedir?

Hepimiz masallarla büyüdük. O eşsiz güzellikteki masalları oluşturan kelimelerin hep sihirli olduğuna inanırdım küçüklüğümde. O kelimeler ki üzüntüleri gideren, olmazları olduran, yenilmezleri yendiren bir güce sahipti. Kelimelerin güzelliğine, gücüne hayran olan çocuklarla, çcukluğumla bağlarımı koparmak istemeyişimden sanırım.

Çocuklar için yazmanın yetişkinler için yazmaktan daha zor olduğuna inanıyor musunuz?

Eğer içimizde var olan şımarık, meraklı, heyecanlı çocuğu yok etmemişsek zor değil diye düşünüyorum. Akranınızla sohbet ediyormuşsunuz gibi, birlikte oyun oynayıp hayaller kuruyormuşsunuz gibi. Paha biçilemez bir keyif bence.

Çocuklara hitap eden metinlerinizde "olmazsa olmaz"ınız nedir? Sizce yazma sürecinizde bu ölçütünüz değişebilir mi?

Çocuklara hitap eden metinlerde olmazsa olmazımız "çocuğa göreliktir ve değişmez. Çocuk gibi bakmak, çocuk gibi düşünmek ve çocuk gibi görmek.

Çocuk edebiyatının ülkemizde ve dünyadaki gelişimini takip ediyor musunuz? Diğer yazarları okur musunuz? Gidişat nasıl?

Takip ediyorum. Çocuk edebiyatında eserler vermeye ülke olarak geç başlasak da gelişmeler umut vadediyor kesinlikle. Muhakkak okunmalı, okuyorum. Çocuk edebiyatı eserleri okumak çocuklarla temas etmek, konuşmak demektir. Ne kadar çok sohbet o kadar çok çocuk kalabilmek, o kadar iyi yazabilmek bence.

Yazarken edebî kurgu ve dile mi yoksa öğreticiliğe mi ağırlık veriyorsunuz? Sanat mı eğitim mi?

Öğretici, eğitici yanı olmalı muhakkak. Ama bu öğreticilik kısmı çayın içindeki şeker gibi olmalı, erimeli içinde. Dolaylı olmalı. Çocuk dilini güzelleştirirken eğlenmeli, merakını zirvede tutarak öğrenmeli.

Çocuk edebiyatı hakkında genel kabul görmüş ama katılmadığınız klişeler var mı? Rahat olabilirsiniz biz bizeyiz.

Çocuklar, çocuk edebiyatı eserlerine ebeveynleri vasıtasıyla ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla yazarken ebeveynlerin de bu eser hakkında olumlu fikirler geliştirebileceği düşüncesi aklımızın bir köşesinde beklerken yazıyoruz. Bu katılıp katılmadığım bir durum mu bilemiyorum. Klişe olarak göreceğimiz şeyler bence çocuk edebiyatı eserlerinde olmaz. Olsa olsa çocuk kitaplarında olur ki onları da pek tavsiye etmiyoruz zaten.

Çocuk kitapları yayıncılığında sizce en büyük eksiğimiz nedir? Bilgisayarda açtığınız boş dosyadan kitabınız okurun eline ulaşana kadar hangi basamak sizi en çok zorlar?

Bence en büyük eksik demeyelim de sorun, bir çok kuruluş için ticari kaygıların faydalılık kavramının önünde olması. Son dönemlerdeki kitap fiyatlarındaki artış da cabası.

Yazdıklarınızla çocuklara erişebilmenin bir ön şartı var mıdır? Çocuk sevmek, çocuk sahibi olmak, çocuklarla iyi anlaşmak gibi.

Bir ön şart var mıdır bilemiyorum ama eğer varsa, çocuk gibi düşünebilmek, çocuk gibi hayal etmek…

Çocuk kitaplarında ne görürseniz sizi rahatsız eder? Çocuk hayatının da gerçeklerinden olan olumsuzluklarla kitabınızın içeriği arasındaki dengeyi nasıl belirlersiniz?

Çocuk kitaplarında didaktik bir dil kullanmak, çocuklarla kitap arasına mesafe koyar. Çocuğa görelilik dediğimiz konuya riayet edilirse o olmaması gerekenler olmaz zaten diye düşünüyorum.

Okuyan çocuğun daha iyi bir insan olacağına dair elimizdeki dayanak nedir?

Okuyan çocuğun daha iyi bir insan olup olmayacağı neler okuduğuna da bağlıdır. Eğer çocuklukta iyi eserlerle temasta ise mutlaka iyiye doğru evrilecektir diye düşünüyorum. Ama kitaplar sihirli değnek değil. Çocuk yetiştirme işini de külliyen kitaplara yüklememeliyiz. İyi kitaplar iyi yetiştirilmeye çalışılan çocuklara destek olur, katkı sağlar.

Ebeveyn ve öğretmenlerin çocuk okumalarına katkısı gerekli veya yeterli mi? Çocuk bu konuda yönlendirilmeli mi, nasıl yönlendirilmeli, kitap nasıl seçilmeli ve okunmalı?

Çocuk okurken kitapla baş başadır zaten. O nedenle bir mahalde yalnız bıraktığımız çocuğa seçilecek eser muhakkak ebeveyn rehberliğinde olmalı. Çocuğun seçme hakkı ebeveynin çoklu seçiminin içinden olmalı.

Okurlarınızla buluşuyorsunuzdur. Hangi çocuk sizi heyecanlandırır? Çocuklardan beklentiniz nedir?

Çocuklardan beklentim merak ve heyecanlarını kaybetmemeleri, oyunlardan masallardan hiç kopmamaları. Her yaşta çok kıymetli buluyorum bunları.

Modern pedagojiyle aranız nasıl? Geleneksel yöntemlerle modern pedagoji arasında nerede duruyorsunuz? Yazdıklarınızda hangisinin ağırlığı daha fazladır?

Bu bahsi geçen konular bir biriyle kolkola olan olması gereken bir konu bence, birini diğerinden ayıramayız. Ben ikisinin tam da ortasındayım.

Bugünün yazarları kalıcı eserler bırakabilecek mi? Sizce çağdaşlarınızdan kim yüz yıl (yüz çok olduysa elli diyelim) sonra da okunur?

Elbette kalacaktır, elbette elli, yüz, yüzlerce yıl sonrasına kalacak nitelikte eserler yazılıyordur. Ancak bunların ortaya çıkması, geniş kitlelerce duyulması ulaşılması nasıl olur bilemem. Bazı sanat eserlerinin kıymeti, sahibi dünyasını değiştirince biliniyor. Temennimiz güzelin kadri vaktinde bilinsin. Aklımda birkaç isim var ama dediğim gibi bunu zaman gösterecek.

Yetişkin bir yazarın bugünkü çocuğun diline, düşüncesine sahip olması mümkün müdür, gerekli midir? Farklı kuşakların bağını koruyabilmek için dünyalararası bir köprüye mi yoksa tek dünyalaşmaya mı ihtiyaç var?

Muhatabımız çocuklar, onların kullandığı dili konuşmazsak sesimizi duyuramayız. Kendi dilimizi tamamen terk etmeden birbiri içine geçirerek yapmalı bunu. Fakat dili yozlaştırmadan, güzelliğinden faydalanarak zenginleştirmeli.

Günün şartları ve çocuk edebiyatının ticarîleşmesi sizi korkutuyor mu? Okumak bir lüks, yazarlar marka, okurlar müşteri olmaya doğru mu gidiyor? Giderse ne olur?

Evet, amaç sadece ticaret olunca nitelik düşüyor. Sürekli sayı artırılıp reklamlarla parlatılan eserler kolayca ulaşabiliyor hedef kitlesine. Bu da çocukların iyi esere temas etmesini zorlaştırabiliyor. Sadece çocuk değil, diğer okurlar için de ayı şey söz konusu. İyi eserle karşılaşmanın zorluğu okuma sevgisini ve oranını azaltır. Ama ben okurun zekasına güveniyorum. Bir gün mutlaka kendini müşteri olarak görenleri fark edecek, iyiyi kötüyü ayıracaktır.

Sosyal medyada binlerce kitap değerlendirme hesabı var. Bunlar sizce okurları doğru yönlendiriyor mu, işe yarıyor mu? Kitap incelemeleri, değerlendirmeleri, eleştirileri noktasında neredeyiz? Takip ettiğiniz, çocuk kitaplarını değerlendiren bir mecra var mı?

Sosyal medyada o kadar çok ki, içinde muhakkak nitelikli değerlendirmeler vardır fakat ayıklamak zor. Sanat eserlerinde ticari kaygı öne geçince nitelik azalıyor bence. Ama bilmediğimiz bir eser hakkında da bilgi sahibi olmak için fikrine güvendiğimiz sayfalar tabii ki faydalı. Benim sayfalarına bakarak okuma listeme katkı sağladığım hesaplar var. Zaten geçmiş gönderilerine ve açıklamalara bakmak o hesabın ticari mi içten mi olduğu hakkında fikir veriyor.