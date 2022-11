Çocuk Edebiyatına İçeriden Bir Bakış: Özgür Aras Tüfek

Sizi çocuklar için yazmaya yönelten nedir?

Küçük bir kız çocuğuyken kardeşlerine hikayeler anlatan bir ablaydım. İzmir'deki evimizin bahçesinde kardeşlerime ve onların arkadaşlarına zaman zaman okuduğum hikayeleri, bazen de uydurduğum hikayeleri, dedemden dinlediğim masalları anlatırdım. Sonra ortaokul yıllarında Türkçe öğretmenimin teşvikiyle hikayeler yazmamaya başladım. Lisede ve üniversite yıllarımda da hikayeler, denemeler yazmaya devam ettim. Yazdığım hikayeler daha çok yetişkin karakterlerden oluşuyordu.

Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken tez konumu Ali Şir Nevayi olarak belirledik. Çağatayca yazılmış gazelleri günümüz Türkçesine çevirip minik bir sözlük hazırlıyordum. Bu arada o zamanlar iki çocuk annesi olarak derslere çocuklarımı da götürmek durumundaydım. Onlar da derslerde bize eşlik ediyordu. Bana devamlı Ali Şir Nevayi'yi soruyorlardı. Tezimi tamamladığımda tez danışmanım Prof. Dr. Mustafa KAÇALİN Ali Şir Nevayi'yi çocuklara anlatmam konusunda yönlendirmede bulundu. Tezim biter bitmez Türk dilbilimcilerin hayat hikayelerinin kurguyla anlatıldığı Türkçenin Muhafızları serisinin ilk kitabı olan ve Ali Şir Nevayi'yi anlattığım Simurg'a Yolculuk kitabını çocuklar için yazmaya başladım. Böylelikle yıllar yıllar sonra kardeşlerine hikâyeler anlatan ablayla tekrar buluşmuş olduk.

Çocuklar için yazmanın yetişkinler için yazmaktan daha zor olduğuna inanıyor musunuz?

Böyle bir kıyaslama benim için yok. Samimi bir niyetle, sıcak bir coşkuyla yazıya oturulduğunda yazı benim için akar gider. Öbür türlüsü de zaten mümkün olmuyor. Bir ödev gibi bir görev gibi yazının başına geçemiyorum. Bununla birlikte çocuklar için yazmanın başka sorumlulukları da var. Çocuğa ulaşacak metnin hassas noktaları elbette var. Metin bittikten sonra tekrar çocuğa görelik bakımından gözden geçirilmeli.

Çocuklara hitap eden metinlerinizde "olmazsa olmaz"ınız nedir? Sizce yazma sürecinizde bu ölçütünüz değişebilir mi?

Çocuklar için yazdığım metinlerde elbette en başta bir derdim var. Anlatmak istediğim bir meselem var. Bazen de öğrendiğim bir şeyi paylaşma heyecanı… Ama bunu yaparken kuru bir didaktiklikten uzak durmaya, daha sıcak, onunla yukarıdan bir yerden değil de aynı noktada bir hizada durarak yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu da hassas olduğum bir nokta. Çünkü sadece çocuğa bir şey öğretmek maksadıyla yazılan yazıların ya da bu kaygının öne çıktığı metinlerin çocuğun edebi metinlerden alacağı hazzın önüne geçmemesi gerektiğini düşünüyorum.

Çocuk edebiyatının ülkemizde ve dünyadaki gelişimini takip ediyor musunuz? Diğer yazarları okur musunuz? Gidişat nasıl?

Elimden geldiğince, vakit ve imkân buldukça takip etmeye çalışıyorum. Genel olarak çocuk edebiyatında niceliksel olarak ciddi bir zenginleşmenin olduğunu söylemeye gerek var mı bilmiyorum. On beş, yirmi yıl evveline kadar çocuk yayıncılığı bugünkü kadar gündemde değildi ülkemizde. Günümüzde ise çocuk edebiyatı adeta keşfedildi. Bu alanda yazmak daha cazip hale geldi de diyebiliriz. Nicelikle birlikte niteliksel olarak topyekün bir ilerleme var mı derseniz cevabım; maalesef olacaktır. Bu da olağan bir durumdur. Çocuğa ulaşan metinler konusunda ciddi sıkıntılı durumlarla hem kendi okumalarımızda karşılaşıyor hem de farklı mecralardaki paylaşımlardan haberdar oluyoruz. Bunlar üzücü… Bir yandan da nitelikli yayınevleri her geçen gün alana çok nadide eserler de kazandırıyor. Bunları da sevinçle takip ediyorum.

Yazarken edebî kurgu ve dile mi yoksa öğreticiliğe mi ağırlık veriyorsunuz? Sanat mı eğitim mi?

Gerçekten hepsinden öte doğaçlamaya çok inanıyorum. Akışa… Sanatçının içini titreten heyecanı takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kurguyu, dili veya öğretmek istediği meseleyi düşünüp kalemini kaygıyla oynatmak yerine büyük bir ormanda, maceralı bir keşif yolculuğunda, sezgilerini takip eden bir çocuğa eşlik eder gibi yazabilmeyi önemsiyorum.

Çocuk edebiyatı hakkında genel kabul görmüş ama katılmadığınız klişeler var mı? Rahat olabilirsiniz biz bizeyiz.

Aklıma ilk gelenler şunlar: Belki velilere yardımcı olsun diye son dönemde daha çok rastladığımız kitapların kapağında yer alan yaş aralığı ifadeleri. 3-6 yaş, 7 -10 yaş, 10-14 yaş, 15… vs gibi ifadeler bence klişedir. Zira her çocuk hatta her birey adı üstünce biriciktir. 14 yaşındaki bir çocuk iyi yazılmış bir 7 yaş kitabından çok keyif alıp çok şey de öğrenebilir. Yine 10-11 yaşındaki bir çocuk bir edebiyat klasiğini severek okuyabilir.

Bir klişe de değerler eğitimi meselesi… Bu konuda da çok can sıkıcı bulduğum durumlar var. Kitabın başında hangi değerin vurgulandığını belirten ifadeler oluyor. Saygı, Dürüstlük, Adalet vs gibi. Daha çok okul öncesi kitaplarında rastladığımız bu örnekler bana çok itici geliyor. Sanki o kitap bir hapmış veya sihirli bir değnekmiş de okunduğu anda belirtilen değer kazanılacakmış gibi bir algı oluşuyor veya oluşturulmak isteniyor. Bu bence çocuğa yapılan bir haksızlık. Değerlerin öyle kafaya vura vura öğretilmeye çalışıldığı kitaplar bence çocuğa ulaşmıyor.

Bilgisayarda açtığınız boş dosyadan kitabınız okurun eline ulaşana kadar hangi basamak sizi en çok zorlar?

Benim için en zoru o dosyayı açıp başlamadan önceki kısım. Dosyayı açıp hemen aklımdaki hikayeye başlayamıyorum. O heyecanın, hevesin beni gerçekten masaya oturtacak kadar yoğunlaşmasını bekliyorum. Hikaye bir dosyadan evvel uzun zaman benim aklımda, kalbimde demleniyor. Bu da bazen uzun zaman alıyor. Hikayemi, kahramanları kendimle her yere taşıyorum. Başladığım zaman zaten vakti gelmiş olduğu için akıp gidiyor.

Yazdıklarınızla çocuklara erişebilmenin bir ön şartı var mıdır? Çocuk sevmek, çocuk sahibi olmak, çocuklarla iyi anlaşmak gibi.

Elbette çocuk sahibi olmak, çocuklarla iyi anlaşmak, çocuklarla çok zaman geçiriyor olmak işimizi kolaylaştıran etkenler. Ancak şart değil… Birçok önemli çocuk edebiyatı yazarının bu özellikleri olmadığını görüyoruz. Ancak çocuğu sevmek, kendi çocuk halleriyle barışık olmak çocuk için yazmaya iten en mühim sebeptir diyebilirim.

Çocuk kitaplarında ne görürseniz sizi rahatsız eder? Çocuk hayatının da gerçeklerinden olan olumsuzluklarla kitabınızın içeriği arasındaki dengeyi nasıl belirlersiniz?

Evet tatsız bir konu… Maalesef çocuğun psikolojik, pedagojik gelişimine zarar verecek içeriklere denk gelebiliyoruz. Çocuğun gelişimini olumsuz etkileyecek şiddet, uygunsuz örnek, cinsellik vs beni rahatsız eder. Bunun yanında çocuğu bir robot gibi gören ve yükleme yapılmak için yazılan aşırı didaktik metinler de rahatsız edici…

Okuyan çocuğun daha iyi bir insan olacağına dair elimizdeki dayanak nedir?

Aslında sadece çocuk veya sadece kitap için bunu söylemek yetersiz diyebiliriz. İyi hikayeler okuyan, iyi masallar dinleyen, iyi bir müzik eseri dinleyen, iyi bir resme, iyi bir manzaraya bakan, iyi bir insanla sohbet eden herkesin içinde iyiliğe dair bir tohum düşer. Bundan sonra mesele kişinin o tohumu nasıl sakladığı, suladığı ve yeşerttiğiyle ilgili...

Ebeveyn ve öğretmenlerin çocuk okumalarına katkısı gerekli veya yeterli mi? Çocuk bu konuda yönlendirilmeli mi, nasıl yönlendirilmeli, kitap nasıl seçilmeli ve okunmalı?

Bence özellikle çocuk yaşlarda çevremizdeki modelleri örneklediğimiz için ebeveynlere ve öğretmenlere düşen en büyük görev bu konuda örnek olmak. Kendisi kitap okumayan bir ebeveynin çocuğuna her gün kitap okumayla ilgili nasihat etmesi havanda su dövmekten farksız. Çocuğa uygun kitapları belirlemekte ise okul öncesi dönemlerde elbette ebeveynin kararı öne çıkıyor. Çocuğun okur yazarlığı ilerledikçe yavaş yavaş bu kontrol ve yönlendirme azalacaktır. Çocukluktan yetişkinliğe akan bu zamanda çocuklarla birlikte keyifle okunacak kitapları seçme sürecini yaşayabilmek en doğrusu. Öğretmenler, okullar da okuma kültürü konusunda etkin rol alıyor bu da dayatma şeklinde değil yönlendirme ve titizlikle, ilgiyle yapıldığında çok verimli oluyor.

Okurlarınızla buluşuyorsunuzdur. Hangi çocuk sizi heyecanlandırır? Çocuklardan beklentiniz nedir?

Okurlarla buluşmak gerçekten işin en lezzetli tarafı. Işıl ışıl gözlerle size bakan ve duygularınızı, hikayenizi paylaştığınız çocuklar. Onlarca şehirde, on binlerce çocuğumuzla buluştum ve inanın her biri benim için büyüleyiciydi. Özellikle köy okullarında, kitapları iyi okumuş çocuklarla buluşmak benim için çok kıymetli. Bu buluşmalarda özellikle soru cevap kısmı beni çok heyecanlandırıyor.

Bugünün yazarları kalıcı eserler bırakabilecek mi? Sizce çağdaşlarınızdan kim yüz yıl (yüz çok olduysa elli diyelim) sonra da okunur?

Bu soruya cevap vermek gerçekten çok zor. Sanıyorum bir yazar ya da başka bir sanatçı için en büyük hayal yüz yıl sonra da kendisinin ölümünden sonra bile eserinin yaşamasıdır. Kim kalır kim okunur bilmem ama ben bunu gönülden isterim.:)

Günün şartları ve çocuk edebiyatının ticarileşmesi sizi korkutuyor mu? Okumak bir lüks, yazarlar marka, okurlar müşteri olmaya doğru mu gidiyor? Giderse ne olur?

Esasen bu gidişat zaten epeydir var. Çocuk kitabı maalesef bazıları için bir tüketim aracının ötesine geçemiyor. Elbette yayınevlerinin ayakta durması, giderlerini karşılaması, sektörde çalışanların, emek verenlerin kazanması mühim… Ancak öyle örnekler görüyoruz ki dehşete kapılıyoruz. Bu da olmamalı diyorsunuz. Sadece kapağının ışıltısına, yazarın adına, yayınevine bakarak kitap alınmamalı. Bu derin bir mesele… Bütün bunlara rağmen ben çok da umutsuz değilim gidişattan. Çünkü masallarda olduğu gibi her şartta ve durumda iyiler hep kazanır.