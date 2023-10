Çocuk Edebiyatına İçeriden Bir Bakış: Tuğba Kişmir

Sizi çocuklar için yazmaya yönelten nedir?

Çocuklar Allah'ın insanlara gönderdiği saf iyilik ve bozulmamış fıtratın görünür halidir. Ben çocuklara özlerini anlatmak istiyorum. Bu özün tanınması, açılması için yazıyorum. Ayrıca üç küçük çocuğum var, onların okuduğu kitaplara bakıyorum, bazen "Bu da ne? Şimdi burada ne anlatmış?" dediğim, Türkçesi ve anlatımı zayıf metinler görüyorum. O zaman insanın "Dur, bir de ben yazayım" diyesi geliyor ki zaten yazdım.

Çocuklar için yazmanın yetişkinler için yazmaktan daha zor olduğuna inanıyor musunuz?

Evet, hacime bakınca çocuk kitapları -özellikle okul öncesi kitaplar- on altı sayfa, otuz iki sayfa, nasılsa çoğu resim denilerek geçiştiriliyor. Orada az kelime kullanarak anlatacağın şeyi görünür kılmak, büyüklere çok kelime kullanarak yazmaktan daha zor. Sadece çocuğun hayal dünyasına değil, gönül dünyasına da hitap etmek lazım. Kitaplarla karakter inşa edildiğini bilerek cümle kurmak gerekiyor.

Çocuklara hitap eden metinlerinizde "olmazsa olmaz"ınız nedir? Sizce yazma sürecinizde bu ölçütünüz değişebilir mi?

Değerler ve bireysel farkındalık. Çocuk, kitabı okurken kim olduğunu, yeterliliklerini, yapabileceklerini, ilahi iradenin kendi üzerindeki yaratıcı etkisini görmeli. Kitap bittiğinde çocuğa ahlaki bir artı daha katılmış olmalı. Salt hayal gücünü beslemek için yazacağımı zannetmiyorum.

Çocuk edebiyatının ülkemizde ve dünyadaki gelişimini takip ediyor musunuz? Diğer yazarları okur musunuz? Gidişat nasıl?

Bahanelere sığınmak istemem, fakat mesleğim gereği büyüklere yönelik daha fazla okuma yapıyorum. Çocuk kitaplarını özellikle çocuklarım için okuyorum. Onların karakterlerine olumlu etki edecek, ruh dünyalarını besleyecek, çevrelerine, dünyaya, hayata karşı sorumluluklarını hatırlatacak eserleri okumalarını sağlamak için önce kendim okuyorum. Mesela oğlumla "Levent ve Tayfası" serisinin her kitabını okuduk. Neredeyse Levent benim dördüncü çocuğum oldu. Bu seri için Mustafa Orakçı'ya teşekkür ederim. Şimdi Çaylak ile Filozof serisini okuyoruz. Özkan Öze'nin her iki ismiyle de yazdığı eserleri çok seviyoruz.

Son yıllarda pek çok çocuk yazarı çıktı. Bunun artısı da var eksisi de. Çocuk kitapları iyi bir piyasa gibi duruyor, tabii kitabı meta olarak düşünen için bu. Benim o taraklarda bezim yok. Maddi olarak zaten hamdolsun gayet güzel bir işim var. Ben fıtrat sevdalısı olarak, bozulmayan o özü taşıyan çocuklara kendilerini tanıtmak istiyorum.

Yazarken edebî kurgu ve dile mi yoksa öğreticiliğe mi ağırlık veriyorsunuz? Sanat mı eğitim mi?

Hayal dili besler, dil hayali canlı tutar. Ne anlattığın kadar nasıl anlattığın da önemlidir. Hepsinden önemli niçin anlattığındır. Yazma noktasında bir amacı olmalı kişinin. Sadece çocuğun hayal gücünü beslesin diye büyücüler, ejderhalar, uzaylılar ile ilgili yazmak bana göre değil. Uzun yıllar terastan uzaylılara seslenmiş biri olarak bu tür konula bana aşırı hayal geliyor. Ben daha çok yere basan daha doğrusu ruha bakan konularda yazmayı tercih ediyorum.

Çocuk edebiyatı hakkında genel kabul görmüş ama katılmadığınız klişeler var mı? Rahat olabilirsiniz biz bizeyiz.

Çok tanıdık yazarların yazdıkları her eserde aynı veya bir üst başarıyı yakalayacaklarının düşünülmesi katılmadığım bir fikirdir. İşin öyle reklam boyutu var ki televizyonda bile senaryosu çok abes dizilerin tuttuğunu görüyoruz. Bu biraz da sunum, reklam ve pazarlama ile alakalı bir konudur. Ayrıca her yazarın her konuda yazabilir olması da bana abes geliyor. Her konuda yazmak bir kabiliyet değildir, boş sözün çok demektir.

Çocuk kitapları yayıncılığında sizce en büyük eksiğimiz nedir? Bilgisayarda açtığınız boş dosyadan kitabınız okurun eline ulaşana kadar hangi basamak sizi en çok zorlar?

Yazmak Allah vergisi güzel bir özellik. Siz kalemi elinize aldığınızda -ben önce kalemle yazarım sonra bilgisayara geçerim çünkü- besmele çekip düşünmeye başladığınızda Allah size kelimelerin kapısını açıyor. Bu bazen on dakika olur, bazen yarım saat olur. Bazen birkaç cümleyi birden yazarsın bazen boş boş kağıda bakarsın. Yazmanın "bazeni" bitmez. Yazmak, en güzel kısım bence. Sonra eserine güvenli bir yer arar insan. Ben yayınevlerini daha duygusal düşünürdüm. Sanki her yayınevinin kendisine gönderilen dosyaya kıymetli bir emanet gibi baktığını, ciddi ciddi ehil insanlara incelettiğini, eser hakkında yazar ile istişare edeceklerini zannederdim. Kendi eserlerimin çıktığı yayınevi bu konuda gayet başarılı ve işlerini ciddiye alıyorlar. Başka yayınevlerine de eserler gönderdim, geri dönüş yapanlara çok teşekkür ederim. Ama bazılarında tık yok, sanırsın eserler uzaya gitti. Bari ulaşıp ulaşmadığına dair varlık mesajı at. İşte bu süreç beni en fazla yıpratan süreç.

Yazdıklarınızla çocuklara erişebilmenin bir ön şartı var mıdır? Çocuk sevmek, çocuk sahibi olmak, çocuklarla iyi anlaşmak gibi.

Ortaokul yaşlarında bir kızken apartmanın çocuklarını bizde toplar onlara masallar anlatırdım. Büyük bir terasımız vardı. Orada onlarla oyunlar oynardım. Genelde ormanda kaybolmuş bir grup çocuğu canlandırırdık. Balkon camından odalara geçer, kurtlardan saklanır, evin içinde canavarlardan kaçardık. Lise çağlarında "Zamanlar Arası Dedektifçilik" diye bir oyun bulmuştum. Yine çocuklarla oynardım. Çağlar arasında gidip gelirdim. Üniversite okurken Kore filimlerini izlerdim. Eski krallar, prensesler, kılıçlar, uçarak bir yerden bir yere gitmeler, artistik savaş hareketleri....Hayal gücümü hep yüksek tuttum, çocuklarla iletişimi asla kesmedim. Evlendim, aralarında üç yaş fark olan üç çocuğum oldu. O dönemde izleğim çizgi film sayısı ezbere bildiğim sûre sayısından fazlaydı. Bütün bunlar beni yazmaya itti. Çocuklar için yazmak isteyen biri çocukları iyi tanımalı, çocukları sevmeli ve mümkünse çocuk sahibi olmalı.

Çocuk kitaplarında ne görürseniz sizi rahatsız eder? Çocuk hayatının da gerçeklerinden olan olumsuzluklarla kitabınızın içeriği arasındaki dengeyi nasıl belirlersiniz?

Kitaplarda kullanılan edebi dil benim için çok önemli. Öyle abartılı cümleleri kast etmiyorum, ama argo ifadeler ya da sokak ağzı kitaplarda olmamalı. Kitaplarım hep olumlu mesaj verir ve mutlu sonla biter. Sorun tellallığı yapmadığım gibi umut tacirliği de yapmıyorum. Ben iyi olanı, faydalı olanı, değerli ve ahlaki olanı çocuğun anlayacağı bir dilde anlatmak istiyorum.

Okuyan çocuğun daha iyi bir insan olacağına dair elimizdeki dayanak nedir?

Ben. Ben de bir zamanlar çocuktum, şimdi kırk yaşıma geldiğime bakmayın, ruhumun çocuk yanı hep çocuk kaldı. Zaten bu parçam sayesinde hâlâ çocuklar için yazılan eserlerden hoşlanıyorum ve bu eserler bana bir şeyler katıyor. Kendimi bildim bileli okurum. İlkokul dördüncü sınıftan bu yana da yazarım. Şimdi oğluma bakıyorum, o da yazıyor, çünkü okuyor. Okudukça sorular soruyor, araştırmak istiyor. Onu görünce "Doğru yoldayım" diyorum.

Ebeveyn ve öğretmenlerin çocuk okumalarına katkısı gerekli veya yeterli mi? Çocuk bu konuda yönlendirilmeli mi, nasıl yönlendirilmeli, kitap nasıl seçilmeli ve okunmalı?

İmam Hatip Lisesi okurken edebiyat öğretmenimiz bize dünya klasiklerinin tamamını okutmuştu. O zamanlar bu kadar yoğun dersin arasında neden çok fazla kitap okuyoruz diye itiraz eden arkadaşlarım vardı. Şimdi "iyi ki de okutmuş" diyorum, çünkü üniversiteye geçince klasik okumaya fırsatımız kalmadı. Ayrıca yeni kitaplarla tanıştığımız için klasikler çok klasik kaldı.:)

Özelde öğretmenler genelde ebeveynler iyi birer kitap avcısı olmalı. Evlatlarına faydalı olacaklarına inandıkları eserleri bir yöntemini bulup okutmalı. Beraber mi okurlar, kırda, bayırda, çayırda mı okurlar, okuyana ödül mü verirler, kitapçıya mı giderler, fuarlar mı gezerler bilmem ben. Bir yolunu bulup çocuğu okumaya alıştırmaları lazım. Fakat şunu da gözden kaçırmamaları gerek, çocuğa onun da istediği kitaplar okutulmalı. Mesela ben şöyle bir hata yaptım. Kızıma Levent serisini okutmak istedim, ters tepki yaptı. Çünkü Levent erkek karakter. Bunu dikkate almamışım. Sonra kız karakter bulduk, onu okutuyorum.

Okurlarınızla buluşuyorsunuzdur. Hangi çocuk sizi heyecanlandırır? Çocuklardan beklentiniz nedir?

Kitap hakkında soru soran çocuğu severim, "bence şöyle olmalıydı" diyen çocuğu daha çok severim. Günümüzde kitaplar gerçekten pahalı, ailenin dar ekonomik durumuna rağmen bir baba çocuğuna kitap okuması için para veriyorsa bu çocukta bilinç olarak karşılık bulmalı.

Modern pedagojiyle aranız nasıl? Geleneksel yöntemlerle modern pedagoji arasında nerede duruyorsunuz? Yazdıklarınızda hangisinin ağırlığı daha fazladır?

Modern pedogoji garabet bilgilerin toplandığı, yeniden insan inşa etme sanatı. Ortaya çıkan varlık insan değil mahluk. Ben fıtrat eksenli, sünnet merkezli, manevi duygularla bezeli, özüyle bağlantılı bir psikoloji ve pedagojiye inanıyorum. Kendimi ve çocuğu tanımak için batı kaynaklı bilgilere ihtiyacım yok. Gönül isterdi ki çocuğu anlayacak ve anlatacak Fıtrat Pedegogları, psikologları olsun. Batının dünya merkezli bilgisi benim mihenk taşım değildir. Ben cennet kokusunu çocukta gizlemiş olanın çocuğa yüklediği kodları çözerek çocuğu anlamaya, anlamlandırmaya çalışırım.

Bugünün yazarları kalıcı eserler bırakabilecek mi? Sizce çağdaşlarınızdan kim yüz yıl (yüz çok olduysa elli diyelim) sonra da okunur?

Bizim ülkemizde herkes öldükten sonra değer görür. Bu sebeple şimdi yaşayan ve yüzyıl sonra kesin ölmüş olacak her yazarın kalıcı olma şansı vardır.:)

Yetişkin bir yazarın bugünkü çocuğun diline, düşüncesine sahip olması mümkün müdür, gerekli midir? Farklı kuşakların bağını koruyabilmek için dünyalararası bir köprüye mi yoksa tek dünyalaşmaya mı ihtiyaç var?

Bugünkü çocuk acaba kimin çocuğu? Kim yetiştirmiş kim tanımlamış? Önce bir bakmak lazım bugünkü çocuğu bize tanıtan kim? Birileri kalkıp çocuklar şöyledir, çocuklar böyledir diye bize anlatıyor. Üçü tutuyorsa beşi tutmuyor. Çocukları ne yazık ki yanlış tanımlamalar sebebiyle fotokopi makinasından çıkmış gibi algılıyoruz. Evet, çocukların ortak özellikleri vardır, fakat bu özellikler çocukları aynı yapmaz. Genelleme üzerinden çocukları anlamaktan vazgeçmek gerekir. Çocuk yazarı aynı zamanda iyi bir çocuk gözlemcisi de olmalı, öğrendiği+gözlediği+yaşadığı+içinde yaşattığı çocukların toplamına hitap edecek bir dil geliştirmeli. Onların seviyesine çıkmalı, üst düzey empati kurmalı. Alıcıları açık gezmeli.

Günün şartları ve çocuk edebiyatının ticarîleşmesi sizi korkutuyor mu? Okumak bir lüks, yazarlar marka, okurlar müşteri olmaya doğru mu gidiyor? Giderse ne olur?

Evet, ne yazık ki gidişat bunu gösteriyor. Fikirlerden ziyade satılabilirlik ön planda. İyi yazmak mı iyi satmak mı diye sorsanız bir yayınevi sahibine sizce ne der? Onun fikri, bir eserin doğmasına veya ölmesine sebep olabiliyor. Ne yapmak lazım? Alternatifler üretmek gerekir. Mesela çocuk dergiciliği çok daha güçlenmeli. Yazarlar kitap çıkarma kaygısına düşmeden yazabilmeli, popülerliğini kaybetmek idealini kaybetmekten daha önemli sayılmamalı. Tiraj denen şey "iyi bir yazar" olmanın göstergesi olmamalı.

Sosyal medyada binlerce kitap değerlendirme hesabı var. Bunlar sizce okurları doğru yönlendiriyor mu, işe yarıyor mu? Kitap incelemeleri, değerlendirmeleri, eleştirileri noktasında neredeyiz? Takip ettiğiniz, çocuk kitaplarını değerlendiren bir mecra var mı?

Kitap eleştirmeni olmak kitap yazarı olmaktan daha zor ve önemli. Bu ciddi bir iş. Çok iyi bir okur olman iyi bir eleştirmen olabileceğin manasına gelmiyor. İyi okuyan, okuduğunu iyi tanıtan kişiler çok olur, fakat okuduğunu iyi tahlil eden kişiler genelde azdır. İyi bir eleştirmenin dil ve anlatım bilgisine ek olarak kitabın hitap ettiği yaş aralığının pedagojik ve psikolojik özelliklerini de bilmesi gerekir. Hatta sadece metinleri değil kitabın resimlerini de tahlil edebilmeli. Kitap eleştirmeni olarak özellikle takip ettiğim kimse yok. Ben daha çok, sınıf öğretmeni, edebiyat öğretmeni ve din kültürü öğretmeni olarak görev yapan arkadaşlarımın tavsiye ettikleri eserlere bakıyorum.