Çocuk Edebiyatına İçeriden Bir Bakış: Zeynep Eyüpoğlu

Sizi çocuklar için yazmaya yönelten nedir?

Psikolojik Danışmanım ve çocuklarla sürekli işim gereği bireysel danışmalar ve rehberlik yapıyorum. Birincisi çocukların kalbine dokunmak, iyileşmelerinde yardımcı olmak bana huzur veriyor. Sadece okulumdaki veya çevremdeki çocuklara değil daha fazla çocuğa ulaşmak ve yazı sayesinde hayatlarına minik dokunuşlar yapabilmek için bu sihirli alanı seçtim. İkincisi de içimdeki çocuğu yaşatmakta oldukça yararlı.:)

Çocuklar için yazmanın yetişkinler için yazmaktan daha zor olduğuna inanıyor musunuz?

İnanıyorum. Çünkü çocuklar için yazarken yazdıklarınızı hassas bir terazide ölçer gibi yazmak gerektiğini düşünüyorum. Şu iki ilkeyi iyi benimsemek gerekiyor. Çocuğa görelik ve çocuk gerçekçiliği. Bu ilkelerin göz ardı edip yazıldığı metinleri çocuk edebiyatı alanına dahil edemeyiz. Ayrıca çocukların dikkat süresi de düşük olduğu için daha konsantre bir edebiyat olması gerektiğine inanıyorum. Az ama çok, kısa ama düşündürücü gibi. Bunlara ek olarak dil süzgecimizin çocuklarda daha dar oyuklu olduğuna inanıyorum. Her kelimeyi, betimlemeyi yahut kavramı bu süzgeçten geçiremeyiz.

Çocuklara hitap eden metinlerinizde "olmazsa olmaz"ınız nedir? Sizce yazma sürecinizde bu ölçütünüz değişebilir mi?

Yazdığımız her metin tıpkı çocuklar gibi farklı farklıdır. Yaş grubu, ilgi ve ihtiyaçlar değişkenlik göstereceği için ben genel olarak kalıplara uyma tarafında değilim. Yazar kendini daima güncellemelidir diye düşünüyorum. Ancak çok sevdiğim 3M kuralı + Dil hassasiyetimin de olduğunu eklemem gerek. 3M (Merak, Mizah, Macera). Merak unsuru olmazsa çocuğu okuması için tetikte tutamayız. Mizah olmalı çünkü mizahla çocuğun hem gülümsemesini hem de kendini eksik ya da yetersiz hissettiği yer varsa orada mizah terapi ile iyileşmesini sağlayabiliriz. Maceradan kastım hikayenin güçlü bir kurmaca etrafında anlatılması. İyi bir kurmaca metni bir sarmaşık gibi sarar ve çocuğu da içine çeker diye düşünüyorum. Dil lezzetinin olmadığı metinler de tuzsuz yemekleri hatırlatıyor bana. İçi dünyanın en lezzetli besinleriyle dolu olsa dahi tuz yoksa hiçbirinin tadı kalmayabilir.

Çocuk edebiyatının ülkemizde ve dünyadaki gelişimini takip ediyor musunuz? Diğer yazarları okur musunuz? Gidişat nasıl?

Dünyada çocuk edebiyatı tarihi daha eskiye dayandığı ve eleştirel bakış yelpazesi geniş olduğu için ülkemize göre daha gelişmiş düzeyde diyebiliriz. Son zamanlarda ülkemizde daha nitelikli çocuk edebiyatı eserlerinin çıkması ve kaliteli eleştirilerin de artması sayesinde yükselişe geçtiğimizi söyleyebiliriz. Diğer yazarları okumam diyen birinin yazarlığından şüphe ediyorum.:) "Kendi sesinizi arayarak yazın ama ondan da büyük bir kararlılıkla okumayı da sürdürerek." diyordu Semih Gümüş. Kendi sesimizi bulmak için okumaya, bizden önce bu yolları adımlayanların izini sürmeye ve nihayetinde kendi yol haritamızı oluşturmaya ihtiyacımız var.

Yazarken edebî kurgu ve dile mi yoksa öğreticiliğe mi ağırlık veriyorsunuz? Sanat mı eğitim mi?

Aileler ve okullar varken öğreticilik misyonunun kitaplara yüklenmesini doğru bulmuyorum. Açıkçası bir kitabı okuduktan sonra "Evet ben artık merhametli bir çocuğum." deyiverip anında değişen bir çocuk görmedim. Mümkün de değil. Ben kitapta "duygusal bir bağ kurmaya" önem veriyorum. Yazdığım metni okuyan çocuklar kitabın kapağını kapattığında yahut sayfaları çevirirken içinde bir duygu oluşuyorsa işte sanat da bu, kurgu da bu, dil de bu diye düşünüyorum. Duygusal bağ içine tüm bu maddeleri barındıran bir çerçeve gibi. Elbette vermek istediğimiz mesajlar olacaktır ancak bu mesajı didaktik ve parmak sallayan bir üslupla değil, çocuğun kalbini pamuktan bir yastığa yaslar gibi yapmamız gerektiğine inanıyorum.

Çocuk edebiyatı hakkında genel kabul görmüş ama katılmadığınız klişeler var mı? Rahat olabilirsiniz biz bizeyiz.

Var:) Yazarın tüm kitaplarını sevmek zorunda değiliz. Yazarlar hep aynı konuda, temada yazmak istemeyebilir ve yeni türler denemek isteyebilirler. Sevmediğimiz bir kitabı için tüm kitapları kötüdür, ya da sevdiğimiz bir kitabı için o ne yazarsa okunur demek bana "okuma seçiciliği"nden yoksun olduğumuzu gösterir diye düşünüyorum.

Çocuk kitapları yayıncılığında sizce en büyük eksiğimiz nedir? Bilgisayarda açtığınız boş dosyadan kitabınız okurun eline ulaşana kadar hangi basamak sizi en çok zorlar?

Nitelikli eleştirinin yeterince olmadığını gözlemliyorum. Belli başlı isimler ve kitapları haricinde yok denecek kadar az ve bu da daha kaliteli eserler vermemizi engelliyor diye düşünüyorum. Bilgisayarı açmadan evvelki süreç beni en çok yorar. J Çünkü dosyayı açmadan tüm planı yapmış olurum ve Word dosyası açtığımda ne yazacağım, hangi olay sürecinde kaldığım vs. hepsi bellidir. Kitap Taslak Çalışma Defterlerim var. Hangi tarihlerde hangi bölümleri yazacağımı planlarım. Plan ve disiplin benim için önemli. İlham hiç beklemedim. Bu plan aşamasında da beni en çok kurmaca kısmı yorar. Vücudun iskeleti gibi kitapta kurmaca benim için. Karakterleri, zamanı, mekanı hepsini çevreliyor ve üzerinde düşünmek haftalarımı alabiliyor.

Yazdıklarınızla çocuklara erişebilmenin bir ön şartı var mıdır? Çocuk sevmek, çocuk sahibi olmak, çocuklarla iyi anlaşmak gibi.

İçindeki çocuğu yaşatabilmek çocuklara erişebilmenin ön şartı.

Çocuk kitaplarında ne görürseniz sizi rahatsız eder? Çocuk hayatının da gerçeklerinden olan olumsuzluklarla kitabınızın içeriği arasındaki dengeyi nasıl belirlersiniz?

Didaktik bir dil görmek açıkçası beni rahatsız eder. Dili oyun olan bir insana, üstten bir bakışla hitap etmenin doğru olmadığına inanıyorum. Çocuk hayatının gerçeklerini ise metinlerimi "metaforlar" diyebileceğimiz postmodern anlatılarla destekleyerek dengelemeyi tercih ediyorum.

Okuyan çocuğun daha iyi bir insan olacağına dair elimizdeki dayanak nedir?

Söz konusu bir insan olduğunda elbette yüzde yüz oran veremeyiz. Ancak yapılan araştırmalar okuyan çocukların empatik ve sosyal becerilerinin yükseldiğini, karar verme gücünün arttığını, kendini ve çevresini daha iyi tanımladığını, ayırt ettiğini, sosyal ilişkilerinde daha başarılı olduğunu gösteriyor. İyi bir insan olmanın yolu da açıkçası öncelikle bu becerilerin kazanımından geçiyor diye düşünüyorum.

Ebeveyn ve öğretmenlerin çocuk okumalarına katkısı gerekli veya yeterli mi? Çocuk bu konuda yönlendirilmeli mi, nasıl yönlendirilmeli, kitap nasıl seçilmeli ve okunmalı?

Ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocuklara kitap okuma sevgisi kazandırma konusunda aktif rol almaları gerektiğine inanıyorum. Şu an teknolojinin hüküm sürdüğü hız çağındayız. Çocukların dikkatini cezbedecek uyaran sayısı yüksek. Yoğun görsel akışa maruz kalabiliyorlar. Ailelere ve öğretmenler, hepimize aslında burada iş birliği yapmalıyız. Peki neler yapabiliriz? Çocuklara "kitap oku" demek yerine öncelikle onlara rol model olmamız gerekiyor. Psikolojinin öğrettiği en güzel bilgi de belki, çocuklar taklit yoluyla öğrenir. Psikoloji biliminin bir diğer öğretisini hemen alacağım listeme. Seçim yapmasına fırsat vermek. Otoriter bir bakışla okuması gerekeni söylemek yerine kütüphaneden dilediği kitabı seçmesine ve okumasına müsaade etmeliyiz. Ev kütüphanesi oluşturmalı ve tüm ailenin uğrak yeri olarak hazırlamalı, aynı saat dilimlerinde okumalar yapmalıyız. Nitelikli okumanın önemini anlatmak için okudukları kitaptaki karakterler yahut olaylar üzerine sokratik sorgulamalar, alternatif sonlar, "sen olsaydın?" sorularını yöneltmeli ve interaktif bir okuma yapmalarını sağlamalıyız. Okumayı yazarlık becerisiyle destekleyebiliriz, bu yüzden kitap sonunda çocuğun hissettiği duyguları, yazarı kendisi olsaydı nasıl yazacağını, kağıda dökmesini isteyebilir ve küçük yazı denemeleri yaptırabiliriz.

Okurlarınızla buluşuyorsunuzdur. Hangi çocuk sizi heyecanlandırır? Çocuklardan beklentiniz nedir?

Açıkçası söyleşilere gittiğimde beni her çocuk heyecanlandırabiliyor; neden hemen açıklayayım. Kitabı çok seven çocukların olumlu dönütleri diğer yazılarımda evet işte bunu tekrar kullanmalıyım dedirtirken, ilgisiz olan çocukların yorumlarını alıp daha iyisi için neler yapabilirim diye düşünmek. İşte bu gerçek bir heyecan. Çocuklardan beklentim onlarla her buluşmamda keşif duygularını, heyecanlarını, meraklarını, çocuk gerçekçiliğini, doğallıklarını bana daha fazla bulaştırmaları ve beni de oyunlarına, dünyalarına dahil etmeleri.

Modern pedagojiyle aranız nasıl? Geleneksel yöntemlerle modern pedagoji arasında nerede duruyorsunuz? Yazdıklarınızda hangisinin ağırlığı daha fazladır?

Modern pedagojinin günümüzde çok yol aldığını düşünmekle birlikte riskli bir alan olduğuna da inanıyorum. Sebebini şöyle açıklayabilirim. İşin uzmanı olmayan birey sayısı sosyal medyanın da etkisiyle oldukça artmış durumda. Psikoloji bilgi zehirlenmesi yaşadığımızı söyleyebilirim. Gerçek psikoloji bilimi hep aynı tezi savundu ve savunmaya devam edecek. Bu yüzden ben modern pedagojiyi nitelikli bilim insanlarımızdan dinledikçe çocuklar adına daha doğru adımlar atacağımıza inanıyorum. Yazdıklarımda da bu sebeple modern pedagojinin savlarını hissetmeniz olağan olacaktır.

Bugünün yazarları kalıcı eserler bırakabilecek mi? Sizce çağdaşlarınızdan kim yüz yıl (yüz çok olduysa elli diyelim) sonra da okunur?

Bugünün yazarı, geçmişin yazarı, yüzyıl önceki yazar kavramına pek inanmıyorum. İyi metin kötü metin olgusuna inanıyorum. Bir metin gerçekten nitelikli ise edebiyat deryasında, insanlık boyunca kendine yer bulacaktır. Çağdaşlarımdan Mustafa Ruhi Şirin, Mevlana İdris Zengin, Tuğba Coşkuner, Abdullah Harmancı, Şermin Yaşar, Feridun Oral, Melih Tuğtağ ve Özkan Öze ilk aklıma gelen usta isimler. Bu usta isimlere baktığımızda hepsinin de içindeki çocuğu yaşattığını rahatlıkla görebiliriz.

Yetişkin bir yazarın bugünkü çocuğun diline, düşüncesine sahip olması mümkün müdür, gerekli midir? Farklı kuşakların bağını koruyabilmek için dünyalararası bir köprüye mi yoksa tek dünyalaşmaya mı ihtiyaç var?

Ben evrende her canlının bir dil olduğuna inananlardanım. Çiçeklerin, ağaçların, kuşların, çocukların. Çocuk dilini bilmeyen bir yazar çocuklarla nasıl konuşabilir ki? Bir konuda yoğun bir bilgiye sahip olabilirsiniz ancak bu bilgiyi davranışla harmanlamazsanız doğruluğundan şüphe edebiliriz. Yazar metinde göz kırpmalı, gülümsemeli, çocuğun başını sıvazlamalı, yanındayım demeli, çocuk dilini konuşmalı diye düşünüyorum. Bir kuşak bağını koruyabilmemiz için dünyalararası bir köprü kavramı bana ütopik geliyor. J Sanki böyle deyiverince hiç gerçekleşme ihtimali yok gibi. Şöyle yapalım bu cümleyi yumuşatalım ve adım adım düşünelim. Her birey bir başkasıyla duygusal bağını koruduğu müddetçe dünya da kendiliğinden bir köprü oluşturacaktır diye tahmin ediyorum.

Günün şartları ve çocuk edebiyatının ticarîleşmesi sizi korkutuyor mu? Okumak bir lüks, yazarlar marka, okurlar müşteri olmaya doğru mu gidiyor? Giderse ne olur?

Beni ticarileşmesinden ziyade çocuk edebiyatına dahil edemeyeceğimiz eserlerin bu fiyat artışlarına neden olması korkutuyor diyebilirim. Bir çocuk edebiyatı eserinin taşıması gereken nitelikte olmayan ancak sadece ismi veya kitlesi sebebiyle fahiş fiyatlar verilen "kitapların ticareti" beni gerçekten endişelendiriyor.

Sosyal medyada binlerce kitap değerlendirme hesabı var. Bunlar sizce okurları doğru yönlendiriyor mu, işe yarıyor mu? Kitap incelemeleri, değerlendirmeleri, eleştirileri noktasında neredeyiz? Takip ettiğiniz, çocuk kitaplarını değerlendiren bir mecra var mı?

Aslında hep aynı noktaya geliyoruz. Kalite, nitelik. Bir değerlendirme hesabı, kitabı nitelikli bir şekilde okuyor, tahlil ediyor ve düşüncelerini paylaşıyorsa, uzun süredir de takip ettiğim, okuduğum bir mecraysa bir fikir edinmek adına sağlıklı buluyorum. İnceleme, eleştiri ve değerlendirme yapan güzel dergiler, sosyal medya hesapları ve yazarlarımız var. Okur Dergisi bu anlamda iki ayda bir çıkan ve güncel kitaplara dair tahlil yazılarının olduğu ve her sayısını ilgiyle okuduğum bir dergi. Çocuk Yazını da bu anlamda takip ettiğim, çocuk edebiyatına dair incelemelerin olduğu değerli bir sayfa. İnstagramda çok fazla kitap tahlil sayfası olsa da benim ilgiyle yazılarını okuduğum nitelikli okurlar var. Son olarak da Kitap Haber nitelikli eserlere dair güvenilir bulduğum, özenli ve kaliteli bir Kitap ve Eleştiri Dergisi.