Çocukların Şafağı: Kuşluk Dergisi

"Çocukların Sabahı" sloganıyla yayın hayatına merhaba diyen Kuşluk Dergi, bu alanda önemli bir boşluğu doldurma hedefiyle yola çıkıyor. Derginin hem editörlüğünü hem yazı işleri sorumluluğunu üstlenen Abdurrahman Ekin, selamlama yazısında, çocuklar için nitelikli edebiyat ürünleri yayınlamayı özellikle vurguluyor.

Her yaştan çocuğa ulaşmayı ve kapak konusu belirlemeden yazıların değerlendirildiğini gördüğümüz Kuşluk, Tulu Kitap'ın bir alt markası olarak neredeyse herkesin ilgisini çekmiş durumda. Derginin Genel Yayın Yönetmenliğinde Enes Celep; Yayın Kurulunda ise Ahmet Melih Karauğuz, Ayşegül Sözen Dağ, Esma Ateş, Hatice Kübra Kısa ve Kevser Şenel Yılmaz gibi önemli isimler yer almakta. Yayın Kurulunun görüşlerini önemseyen ve belli oradan hakemli dergi gibi çalışan Kuşluk, ilk sayısında önemli isimleri dergide buluşturuyor.

Kuşluk, dergi editörünün ifade ettiği kadarıyla adını Sezai Karakoç'un şiirlerinden alıyor. Bu, derginin aynı zamanda bir geleneğe yaslanma arzusunu da işaret ediyor. Değerleri önemseyen ve dergicilik geleneğinin temel ilkeleriyle hareket etme arzusuyla hareket eden Kuşluk, adından anlaşılacağı gibi bir zamanı imliyor. Fonetik olarak hoş bir söyleyişe de sahip bu isimle bir mekân göndermesi de yapılıyor.

Çocukların yüksek bir edebî zevkle buluşması, hayatın hakikat bilinciyle anlatılabilmesi ise derginin önemli amaçları arasında. Niteliği belirleyen iki önemli unsuru metinlerdeki ironiye ve duygusal yoğunluğa bağlayan derginin ilk sayısında şu isimlerle karşılaşıyoruz: Gökhan Özcan Bir Başparmağın İsyanı adlı hikâyesiyle çocuklara sesleniyor. Mizahi unsurun güçlü şekilde hissedildiği bu metin, çocukların hayatta neye önem vermesi gerektiğiyle ilgili bir anlatım sunuyor. Abdullah Harmancı ise yine çocukların hayret duygusunu işleyen bir hikâye ile karşımıza çıkıyor. Çocuk edebiyatının önemli isimlerinden Erol Erdoğan, çocukların keyifle okuyacağı uzun bir metinle Kuşluk'ta yer alıyor. Öyküleriyle tanıdığımız Ali Necip Erdoğan, Horoz Efe adlı süreğen bir hikâyenin ilk bölümüyle çocuklarla buluşuyor. Ümit Yaşar Özkan ve Elif Konar Özkan çifti ise bir bilimkurgu hikâye ile çocukların heyecanını körüklüyor. Kuşluk'ta yayınlanan hikâye türünden eserlerin diğer yazarları ise şöyle: Elif Erdemir "Her Şey Çok Sıkıcı", Kevser Şenel Yılmaz "Şey", Sümeyra Turanalp "Dünyanın Sonundaki Kiler", Havva Müslime Aktaş "Doğum".

Şiirleriyle Ayşegül Sözen Dağ, Ayşe Altıntaş, Hasan Enes Gündüz, Şeyma Göksay ve Maurice CARÊME'den çevirisi ile Gamze Özdemir çocuk edebiyatına katkıda bulunmaya devam ediyorlar. Geleneksel metinlerin modern anlayışla sunulduğu yeni eserlerle de karşılaşıyoruz Kuşluk'ta. Manzum hikâyeleri ile Fatıma Zehra Aydemir, Ezgi Alkan Tuzcu ve Gülhan Türkalp okurken keyif alacağınız ve çocukça duyarlığa dokunacak eserleriyle okuyucularla buluşuyor.

"İyi İnsanlar Haritası" adlı eseriyle Abdurrahman Ekin, çizgi roman meraklılarının ilgiyle takip edeceği bir türle dergide yer alıyor. Ayrıca Hatice Kübra Kısa'nın çocuklar ve kendini çocuk hisseden herkes için hazırladığı kitap köşesi okurların ilgisini çekecek önemli bir çalışma.

Çocuk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Melih Karauğuz yapay zeka kuramını işlediği yazısı ile, Yunus Meşe ise enstrümanların tarihini ele aldığı keyifli eseriyle deneme türünün önemli örneklerini okuyucuyla buluşturuyor. Vildan Sert ise aile sıcaklığını hatırlayacağımız güzel bir denemeyle dergide yer alıyor. "Işığın Ustası Claude Monet"i ele alan Esra Karaman da çocukların resim sanatına olan ilgisini desteklemeye çalıyor. Ayrıca Zehra Yıldırım'ın Yunus Emre'yi işleyen biyografi türünde eserinin de çocuklar tarafından ilgiyle okunacağını düşünüyoruz.

Çocuklar için masallar ise Kuşluk'ta unutulmamış: Hilal Uluğ, Ummuhan Öztürk, Betül Topçakan çocuklar için masal yazmış.

Derginin çizer kadrosuna ve grafik tasarımına da özellikle değinmek gerekiyor. Kapak görselleriyle farklılık yaratan Kuşluk; ferah tasarımı, çizerlerin titiz işçiliği ile keyifle okunacak bir dergi olduğunu ilan ediyor. Derginin çizerleri arasında Zeynep Macit, Sibel Büyük, Ayşe Özgül Altıntaş, Esma Ateş, Eyüp Can Çağlar, Zeynep Güneş Başar, Nida Yiğitler Özer, Sena Aydoğan, Sevgi İçigen, Sezen Şengül gibi önemli isimler yer alıyor.