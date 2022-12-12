Çocuktan Öğren Aşkı; Akasyalı Meydanın Çocukları

Orda bir köy vardı uzakta ve o köy bizim köyümüzdü. Ziyaret sıklığı yılda birden birkaç yılda bire ya da on yılda bire düşen, belki de artık hiç gitmediğimiz, aile büyüklerinin hatıralarından hayal meyal görünen, her geçen gün hafızalarımızdan biraz daha silinen köyümüz. Köyümüzle bağımız hızla zayıflıyor, çoğumuz için koptu bile. Son dönemde çocukla doğa arasındaki bağı kuvvetlendirme niyeti taşıyan eserlerin çoğu dahi artık köye başvurmuyor. Köylerimizin doğallığını kaybettiğine ya da artık orada yaşayan kimsemiz kalmadığına dayanarak avunmaktayız. "Akasyalı Meydanın Çocukları" ise bize köyden naif bir yaşam öyküsüyle yaklaşıyor. Hatice Demir, köyün meydanındaki akasya ağacını merkeze alarak, onun etrafında oynaşan çocukların hayatı üzerinden Mustafa Amca'nın ömürlük aşkını hikâye ediyor.

Yirmi kısa bölümden oluşan bu yüz sayfalık kitapta kızlı oğlanlı köy çocukları, hiç konuşmayan, biraz da sert mizaçlı Mustafa Amca'nın, onu suskunluğa mahkûm eden geçmişini yavaş yavaş keşfediyorlar. Bu pek kolay bir keşif olmuyor elbette. Bir fırtına köy meydanındaki akasya ağacını yıkınca geçmişe bir kapı aralanıyor. Parçalara ayrılarak taşınacak olan ihtiyar ağacın gövdesinden bir baston çıkıyor ve böylece ancak köyün eskilerinin bildiği hikâye çocukların da ilgisini çekmeye başlıyor. Zamanında, çocukken bir kızı sevmiş Mustafa Amca. Hem de çok sevmiş. Öyle sevmiş ki utancından onun yanında bir kelime bile edememiş. Gel zaman git zaman yollar ayrılıp da kız uzaklara gidince, ona derdini anlatamayan Mustafa Amca artık kimseye dert anlatmaz olmuş. Bir daha konuştuğunu duyan olmamış.

Kitap, okuruna bu içte kalmış aşk duygusunu öyle yaşatıyor ki okumanız için elimden geleni yapmak istiyorum. Belki küçük ama çok dokunaklı bir sahneyi canlandırabilirsem bunu başarabilirim. Hayal edin şimdi; Mustafa öğreniyor ki kız okumak için teyzesinin yanına, şehre taşınacak. Küçük Mustafa ona en sevdiği çiçeklerden, akasya ağacının çiçeklerinden bir taç yapıyor, evinin önüne gidecek, tacı ona hediye edecek ve gitme diyecek. Kız bahçe kapısından görününce Mustafa telaşlanıyor, tacı arkasına saklıyor. O anda heyecandan bütün söyleyeceklerini unutuyor. Mustafa susunca kız okula kaydının yapıldığını, sabah erkenden yola çıkacaklarını söylüyor. Bakın şimdi yazarımız çocuk Mustafa'nın hâlini nasıl anlatmış.

"Mustafa tacı sımsıkı tutmuş arkasında. Öyle sıkı tutmuş ki o sayede düşmemiş."

İşte böyle bir ömür düşmemek için o taca tutunup bekliyor Mustafa. Yaşlanıyor. Aşkını bir tek o kızla birlikte iyileştirdikleri akasya ağacıyla paylaşıyor. O ağaç da Mustafa ile birlikte yaşlanıyor. Ve yıllar sonra fırtınada yıkılıyor. Ağaç yıkılıyor ama Mustafa Amca'nın aşkı ölümsüz. O da yeni bir ağaç dikiyor. Köyün çocuklarıyla birlikte. Bu sefer dedesinin bastonunu değil kendi bastonunu destek yapıyor diktiği fidana. Ve o ağacı hayalinde büyütüyor. Altına oturuyor; bu defa genç Mustafa'yı bir kez daha o kızla buluşturuyor. Diyeceğini dedirtiyor ona.

Anlayamadığımız insanlar arkalarında hep kendilerine ait bir engel saklarlar. Onları anlayamamızın asıl sebebi budur. Onları anlayamadıkça hayatın anlaşılmazlığını kendimize yük ediniriz. Bu hikâyede o yüklerden bir bir kurtuluyoruz.

Kitabın Tatlı Dili

Yukarıdaki son iki paragrafımda yazarın diline uyum sağladığımı hissettim ve eserin dili hakkında size canlı bir örnek sunmuş oldum. Metin zaman zaman çocukların konuşmalarıyla hayata dönen ama çoğu zaman tatlı, sıcak, naif anıların aktarımından oluşan mutlu-akıcı bir dile sahip. Yazar hikâyeyi bize köydeki çocuklardan biri olan Ayber'in ağzından anlatıyor. Ayber'in içinden geçirip söyleyemedikleriyle Mustafa Amca'nın suskunluğu arasında bir köprü kurduğunu hissediyoruz. Ayber de Efe'nin yanında susuyor zaman zaman. Arkadaşlarının tepkilerine, sözlerine, hareketlerine anlam veremeyen çocuklar bu eser sayesinde davranışların arka planındaki duyguları fark edecek ve bir hayli rahatlayacaklardır. Mustafa Amca'nın hayatına mal olan suskunluğu gibi, çocukken birçok davranışımız isteğimizin dışında gelişir. Bu açmazdan kurtulmanın tek yolu bazen ne pahasına olursa olsun içimizden geldiği gibi davranmak, rezil olmaktan, tepki görmekten, ayıplanmaktan korkmamaktır. Bunu tavsiye ederken çocuğun ölçüyü kaçırmasını elbette istemeyiz ancak eserimiz bu anlamda en ufak bir risk barındırmıyor. Hatta işin öğreti kısmını vazife bile edinmiyor, sadece Mustafa'nın ve Ayber'in hâllerini, diğer çocuklar arasındaki konumlarını okuruna sunuyor. Okur buradan alacağını alacak, duygularını yönetmeye ve doğru davranışlara dönüştürmeye dair ipuçlarını değerlendirecektir.

Kitabın Güler Yüzü

Eserin metni ile çizimleri arasında tam bir örtüşme var diyebiliriz. Cem Bilge'nin, bastonunu bacaklarının arasına almış sandalyesinde oturan ihtiyar çizimi rahmetli dedemi kitabın sayfalarına yerleştirivermiş. Köyün çocukları ile ihtiyarlarının bir arada olduğu sahneler hoş. Kara kalem çizimlerin her biri çok özenli ve ince işlenmiş. Her iki kapakta da yumuşak renkler tercih edilmiş. Ön kapakta köy meydanının hikâyenin başındaki hâli, arka kapakta ise sonundaki hâli resmedilmiş.

Çocuk aşkının yüceliğine, çocuk duygusunun temizliğine, insanı ayakta tutan daimi çocukluğa sıkı sıkı sarılmış bir okur olarak Hatice Demir'e özel bir teşekkür ediyorum. Maceranın, gizemin, bilimin, dil oyunlarının yanında has duyguların kıymetini ortaya koyan eserleri de gündeme almamız, günün çocuğunu belki de en çok bu temiz duygularla beslememiz gerektiğini düşünüyorum. "Akasyalı Meydanın Çocukları" ailecek okuyacağınız, okurken ortak ve yoğun duygulara dalacağınız, kısacası hayat bulacağınız bir hikâye. 9 yaş ve üstü her okur bu kitabı bitirir bitirmez evin diğer bir bireyinin eline tutuşturacaktır. Elinizde paralansın.

Akasyalı Meydanın Çocukları

Hatice Demir

Günışığı Kitaplığı

2022 Kasım

100 Sayfa