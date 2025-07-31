Cümle Dergisi'nden Ses Getiren Bir Sayı: Nurettin Topçu Özel Sayısı!

Malumunuz Maarif Modeli adıyla belli sınıflarda bir uygulama başladı geçtiğimiz sene. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM)" müfredatının, Nurettin Topçu'nun "Türkiye'nin Maarif Davası" adlı eserindeki fikirlerden önemli ölçüde etkilendiği ve alıntılar yaptığı kamuoyunda sıkça dile getirildi ve tartışıldı. Sonuçta MÎRÎ malı kime ne?

Nurettin Topçu'nun Maarif Davasının belirgin taraflarından biri, milli ve manevi değerlere yapılan güçlü vurgulardır. İnsanın zihin, beden ve ruhunun birlikte geliştirilmesini savunan, Batı taklitçiliğini eleştiren ve öğretmenin rolüne büyük önem veren bir eğitim felsefesidir. Bu yaklaşımlar, yeni Maarif Modeli'nin bazı temel prensipleriyle belirgin şekilde örtüşmektedir.

Bu iki meseleyi birbirine mezcetmemizin temel bahanesi de aşağıdadır: "İsyan ahlâktır" düşüncesinin izinde fikir, edebiyat ve kültür dünyasında adından söz ettirmeye başlayan Cümle Dergisi, dördüncü sayısını Türk düşünce hayatının zirve isimlerinden, büyük mütefekkir Nurettin Topçu'ya ayırıyor. Bu özel sayı, ahlâkın ve hakikatin sesiyle yükselen bir isyanı kaleme alan Topçu'yu, günümüz dünyasına tutulan aydınlık bir ışık olarak yeniden görüyor ve görünür kılıyor. Ama şu notu buraya iliştirmek zorundayım: "Müfredat kağıtta durduğu gibi durmuyor!" Topçunun ahlak ve maarif bakış açısından mülhem TYMM "Ona ruh veren şahsiyet olmadıkça…"??? Sonuç almak için veri girişi lazım. Müfredatı uygulayacak olanların şahsiyetli olması ve şahsiyet üretme iştiyakı olması. (Bu kısım Yunus Nadir Eraslan'ın dergideki yazısından alıntıdır.)

Cümle Dergisi'nin bu sayısı, düşünceyle duygunun, metafizikle toplumun iç içe geçtiği bir yolculuk vadediyor. Nurettin Topçu'nun derinlikli fikir dünyası, bu özel dosyada farklı yönleriyle mercek altına alınıyor. Onun ahlak felsefesi, "Maarif Davamız" eseriyle şekillenen eğitim anlayışı, köklü medeniyet tasavvuru ve Anadolu irfanına dayanan sarsılmaz duruşu, hem akademik titizlikle hem de edebi bir akıcılıkla işleniyor. Sayfalar arasında gezinirken Topçu'nun sadece bir düşünür değil, aynı zamanda ruhumuza dokunan bir rehber olduğunu hissedeceksiniz.

Bu anlamlı sayının sayfaları, Türk düşünce ve edebiyatının güçlü kalemleriyle zenginleşiyor. Editör Osman Koca. Bu sayıda yazan o değerli isimlerden bazıları: Murat Soyak, Ethem Erdoğan, Mustafa Uçurum, Nuray Alper, Ömer Hatunoğlu, Recep Garip, Selvigül Şahin, Süheyla Hanönü Karaca, Şaban Sağlık, Şakir Diclehan ve Yunus Nadir Eraslan.

Her biri kendi özgün üslubuyla Nurettin Topçu'nun mirasını yorumluyor; onun bıraktığı izleri takip ederek hem geçmişe saygı duruşunda bulunuyor hem de günümüz sorunlarına ışık tutuyor. Bu sayı; sadece bir anma değil, fikirle yoğrulmuş, okuyucuyu derin düşüncelere sevk eden bir entelektüel yolculuk vadediyor.

Cümle Dergisi 4. Sayısı, Nurettin Topçu'ya bir saygı duruşu niteliğinde olmanın çok ötesinde. Onun izini süren, sözün ve düşüncenin hakkını veren, ahlak ve hakikat arayışında olan herkes için özel bir başucu kaynağı. Bu sayıda, sadece bir düşünürün hayatına değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel ve fikri serüvenine yakından tanıklık edeceksiniz.