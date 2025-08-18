Çürüyen Sadece Su muydu?

Anlatıp Durdum bir ömre sığdıramadım acılarımı, aşklarımı, ayrılıklarımı ve yalnızlığımı. Dinleyen olmadı ya da ne benim anlatmaya yetecek bir dilim vardı ne de onların dinlemeye zamanı. Yasaklıydım her şeyimle, sürgün ve uzak. Acısına gömülmüş baykuş yüreği. Onların daha mühim işleri vardı her defasında. Benimse ömrümün yapı taşları işgal ediliyordu gün ortasında, gece karanlığında. Dökülüyordu düşlerim.

Hafızasını yitirmiş bir göçebeydim yeryüzünde, ayakları kırılmış gezgin, yolunu yitirmiş aylak. Çingenelere sormuyordum bilincimi ve yazgımı. Ellerimdeki çizgiler silinmişti çoktan. Yerini sahipsiz ve kimsesiz masalcılar almıştı.

Yol adamıydım her keslerin uzağında. Yazıyordum ve siliyordum Yolculuk Notları'mı. Ne de çoktular kimseye dokunmayan, beni yaralayan yolculuk anılarım. Her yol bitiminde elimi kolumu bağlayan, yarına umutsuz bırakan.

Yurdum acılara teslim olmuştu, şehrim yangınlara, ben yine tutsaktım her yol ayrımında. Yüreğim dilimin ucunda koptu kopacak bir fırtına, düştü düşecek bir meteor taşı, gitti gidecek bir gemi.

Şair değildim ama şairler gibi acı çekiyordum, düşüyordum düşlerimden, kalkıyordum kabuslarımdan. Şairlerin yazgısını yaşıyordum. Yazıyordum ve dipsiz kıyılara bırakıyordum gececi çığlıklarımı. Yazıyordum ve Lehte'ye emanet ediyordum gizli serüvenlerimi. Yazıyordum ve bir başıma ağlıyordum başım ellerimin mengenesinde.

Soluk Soluğa kalıyordum her yolculukta. Soluk Soluğa yaşayıp ve ölmek, buydu tek dileğim Tanrı'dan. İki kelimeydi bütün bir hayatım: Yanılmak ve yenilmek. Yanılıyordum bir başıma, yeniliyordum kendimi. Onlar yoktu. Sadece hiç kimseye dokunamayan hükümsüz gölgeleri vardı.

Yangınları toplamakla geçti ömrüm. Bu yüzden hep yalnızdım. Kırlangıç ellerimle yangınlarımı toplayıp büyüsünü yitirmiş topraklara gömüyordum. Sen yoktun. Hiç olmamıştın. Annem yaşlı bir çınar ağacıydı. Yolculuğum seni aramakla ve kendime yenilmekle geçecekti, biliyordum ve susuyordum.

Geride kalsa da ilk yanılgılarım, peşimi bırakmadı geç kalmışlıklarım, imkansız pişmanlıklarım. Ayrılıyordum anılarımdan ve üşüyordum. Üstümü örtecek kimseler yoktu. Annem yaşlı bir çınar ağacıydı yüzünün yaprakları soyulmuş, gövdesi oyulmuş.

Gidiyordum ve her defasında yüzümü kaybettiğim yere dönüyordum. Sen yoktun. Soluk Soluğa yaşıyordum hayatı ve ölümü. Gözüm geride kalmasın istiyordum, yüzüm ve sözüm aslını bulsun. Çok şey mi istiyordum.

Geyik seslerini duyuyorum ve bir an için kuşkuya düşüyorum. Yanlış yolda mıyım? Yanılıyor muyum? Hesapsız mı yeniliyorum?

Soğuk bir buz parçasına dönüştüğü zaman ay, bu demektir ki yolun öbür tarafındayım, görünmeyeninde, kanlı ve izsiz olanında. Unutur muyum gelincik yalnızlığı zamanları. Döner miyim yollara verdiğim sözümden.

Serüvenciyim ben, her nefes alışında ölüm kusan bir yılkı atı. Büyük aşka inandım ve büyük yolculuktan geri kalmadım. Büyük aşk, toprağın bağrını çatlatmak bir başına. Büyük yolculuk, ayrılmayı bilmek kendinden.

Anılarımı yollara çiziktiriyorum ve aşklarımı kırık dökük kollarımla kucaklıyorum. Şehrim yok, dağlarım öksüz, yollarım toz duman, halim yaman.

Sivas kışlarını özlüyorum olur olmaz zamanlarda. Bir masal çocuğuydum. Lambanın sarı ışığının altında üşüyordum Ulu Cami'nin ölüleriyle bir, ürperiyordum sonsuzluğun parmak uçlarında. Yandım ve yanıldım, sevdim bir başıma yürümeyi. Kalbimde ölü şairlerim ve adresine gönderilmemiş mektuplarım. Kalbimde sabah kuşlarım ve uykusuz gecelerim.

Yeni bir yola duruyordum. Yüzüm yoktu ve bir anlamı olmuyordu yüzsüz kimliklerin. Yüzümü arıyordum hiç çıkamadığım yolculuklarda. Hep gençtim, on sekizinde. Mezar taşıma kar kristaliyle son sözümü yazıyordum. Bir uyudum, bin uyandım. Hepsi bu. Bu yüzden hep gitmek ve unutmak istiyordum dişli ve çıplak kabuslarımı. Kim vardı ki yanımda. Sen hiç olmamıştın. Kimliğim kayıptı ve annem yaşlı bir çınar ağacıydı.

Kavaklar hiç güven vermedi bana. Yalnızlığıma şehadet eden kavaklar. Her kavak ağacı yalnızlığıma çizilmiş bir işaret taşı. Bütün bir hayatım kavak ağaçlarından görünmez hücreler yapmakla geçti.

Bütün mekanlardan yüz çevirdim ve her gün yeni bir güneşin peşinden koştum. Kimdim ben? Soluk Soluğa koşan bu çocuk-adam kimdi? Neden cenneti düşünürken cehenneme düşmekten korkardı ya da umutsuzluk denizinde yüzerken cennet düşleri görürdü? Rahman ve Rahim olan Allah'a inanırdı yalnızlığının tutanakçısı olan kavaklara inat.

Dilimin ucunda kesik bir ıslık çocukluktan kalma. Şeytanı çağırmıyordum ama melekleri dansa kaldırıyordum. İç cebimde yüce dağlar, dişli uçurumlar, deli fırtınalar, yarılan gökler, yırtılan yerler taşıyordum. Kimseler yoktu. Sen yoktun. Annem yaşlı bir çınar ağacıydı. Keklik gibi sekerdim közlerin üzerinden. Kaçardım hem kendimden hem de onlardan. Bilirdim bir yangın bitecek yenisi başlayacak ve kalbim yangınları tutamayacak. Soluk Soluğa kalacağım. İyi ki yaşadım bütün acılarımı ve sevinçlerimi, diyeceğim. Acım gecenin kollarına tutunmak, sevincim gündüzün kirpiklerinden sarkmak.

Bilgi ağacının altında kimseler yok. Bir akşamüstü düşürüleceğim gezegenden ve bir başıma uzanacağım ebediyetin kucağına. Bilgi ağacına bakıp bakıp ağlayacağım. Çürüyen bir gezegende ve kokuşan insanlar arasında ölümlü olduğunu bilmek güzel bir şey.

Kayıp düşen bir yıldızdım gök yüzünden, yerdeyse acılı bir kum tanesi. Tek bir suçum vardı: Kendi kafamla düşünmek, kendi kelimelerimi şarjöre yerleştirmek, isyankar duruşlarımı namluya sürmek. Basar fermanımı kalıpçı tutanakçılar. Tanımam hakkımda verilen hükümleri. Soluk Soluğa koşuyordum sonuma. Görmüştüm o sonsuz hakikati ve teslim olmuştum içimdeki savaşçıya.

Yüzüm yoktu, bütün aşklarımı ve yolculuklarımı yüzüme benzetirdim. Yasaktı dilim, kayıptı kimliğim. Yenilmeye mahkum bir yolcuydum bütün aşk şehirlerinden sürülmüş, gizli geçitlerini yitirmiş.

Küserdi sesime bulutlar. Daha da ağlamaklı olurdum. Yırtılırdı olmayan yüzümün eti, çatlardı kafatasım düşmekten, düşünmekten. Her yerde görülürdüm ve unutulurdum. Bütün sıraları bozardım, çıkardım düzenin dışına. Ne de olsa bütün yerleşik yargıların düşmanıydım ve bilinen dünyanın yabancısıydım. Geleceğe dair sıcak ve güzel düşlerimi terk edeli asırlar olmuştu. Her yangında ilk yanan benim yüreğim oluyordu, her tehlikeye ilkin ben atılıyordum. Rahatım yoktu, Soluk Soluğa yaşamak boynumun borcuydu.

Özgürlük kuşuna aldanmadım hiçbir zaman. İçimdeki bütün parmaklıkları kırdım, kafese dönüşse de bütün gerçekliklerim, yarıda kalsa da bütün gece yürüyüşlerim. Kırmıştım anılar sarnıcımı güvercin kanatlarımla.

Milenyum yağmurlarına yazıldım bir başıma. Alışkanlıklarım yoktu. Savurdum küllerimi Doğu rüzgarlarına. Böylesi demlerde yaşamak çıban ağrısıdır yüz boşluğunda, ölmekse tutunmaktır bir başına kayıt dışı zamanlara.

Harlamalı hayatı bir kısrağın göğüs çatalında. Yıkmalı zamana tutunmuş bütün köprüleri. Yoktu kimliğim. Unutulmaktı dileğim. Sen yoktun. Annem yaşlı bir çınar ağacıydı.

Kendi ellerimle kırdım ben kazığını. Hiçbir yere bağlanmayacaktım. Kimi zaman göğe meydan okuyan bir şahandım, kimi zaman da yeri toynaklarıyla yaran bir küheylan.

Ateşe sürdüm yürüdüğüm bütün yolları. Küllerini sonsuzluğa savurdum. Acıya Alışmazsa da tarihin bütün çelişkilerini yaşıyorum bir başıma. Ne çığlığımı kayıt altına alacak bir tarihim var ne de inceleyecek bir bilim dalım.

Bedreddin'in boynunu taşıyorum heybemde. Yeri geldiğince çıkarılıp gösterilecektir despotlara. Geceyle ağlamak için doğmuşum, bilmezler bunu despotlar.

Kirli suyla yıkıyorum yüzümün boşluklarını. Tanımıyorum hiç kimseyi. Kimin bu düşüp kalkan tenhasız gövdeler. Şehrimin varoşlarında yarınlardan umudunu kesenler kim? Her sokak duvarına bir isyan afişi asıyorum. Kalk ve isyan et bu hayasız akışa. Kalk ve insan gibi öl hiç olmazsa, Savrulup Dururken Hayat. Kalk ve kıyam et hakikatine. Geçit verme çağımızın yüzkarası haramilere. Kalk ve tükür yüzlerine. Sfenks'i unutma. Sonra Kül Olan Kentini ve kahrolan kendini.

Bu Kent Öldürüldü Diyorlar, belki. Soluk Soluğa yaşamaya bak. Yeniden yaşanacaktır bütün bir tarih nevi şahsında. Karşılık bulacaktır yankın. Sıyrılıp Gelen ve Beklerken, aynı kişi olacaktır yüzünün boşluğunda. Karanlık Su'lar çekilecektir elbet bir gün ömrünün bütün kıyılarından. Buz Renginde olsa da gidemediğin yollar ve Su Çürüse de kalbinde, Soluk Soluğa yaşayacaksın son anına kadar.

Su Çürüdü

Ahmet Telli

Everest Yayınları

Sayfa; 100

İstanbul, 2014