Daima Edebiyat Dergisinin 13. Sayısı “Yollar ve Kayboluşlar” Temasıyla Yayımlandı

Kültür, sanat ve edebiyat sitesi edebiyatdaima.com'un yayına hazırladığı ve 2023 itibarıyla yayınını hem matbu hem dijital olarak sürdürme kararı alan Daima Edebiyat dergisinin Ocak 2023 tarihli 13. sayısı "Yollar ve Kayboluşlar" temasıyla yayımlandı. Genel yayın yönetmenliğini öykücü ve şair Muhammet Erdevir'in yürüttüğü Daima Edebiyat 2022'de yayımladığı 12 sayıda 222 yazar ve şairin özgün metinlerine yer vermişti.

Daima Edebiyat'ın "Yollar ve Kayboluşlar" temasına katkı sunan edebiyatçılar şöyle: Muhammet Erdevir, Ahmet Menteş, Zübeyde Andıç, Emine Gündüz Menteş, Hande İkbal, İbrahim Halil Çelik, Adnan Semih Dumlupınar, Jale Önder Darıcı, Meryem Genel Çilingir, Nurhan Ceylan, Yasemin Coşkun, Şeyda Başer Eroğlu, Uğur Demircan, Hüseyin Kılıç, Semanur Bozok Sabuncu, Büşra Yalçınkaya, Benül Merve Kubanç, Aysel Ertan, Ahsen Dalca Korkutan, Buket Uçar, Zuhal Kara Başaran, Merve Yurtsever, Rümeysa Oğuz, Aykut Akgül, Gazel Yiğit, Büşra Badeci, Münür Karagöz ve Sündüs Arslan Akça.

Derginin yayın yönetmeni Muhammet Erdevir "Yollar Kaçışlara, Kaçışlar Yollara" başlıklı yazısında "Steinbeck 'Biz seyahate gitmeyiz, seyahat bize gelir.' diyordu. Onun ifade ettiği gibi önceden açılmış, haliyle başkalarının açtığı yollar bizi istediğimiz yere götüremez. Başkalarının yolları, onların deneyimlerinin meyvesidir. Herkes kendi korkusundan sakınarak; sevincinden, ümidinden, beklentisinden güç alarak açar yolunu." diyerek insan ruhundaki seyahat etme, kaçma, kaybolma arzusuna değiniyor. Derginin editörlerinden Ahmet Menteş "Kayıp Aranmıyor" başlıklı yazısında "Sona dokunmak için ne kadar çok kuşku gerekiyor bize? Sonu tadabilmek için ne kadar yaşamak, ne derece sömürülüp köleleşmek... İşte kırbaç, zincir, emir ve sükûn... Ey köle o esrik şehre ulaştın mı? Tasarlanmış hayatlarla gerçek hayatların durmadan çarpıştığı, durmadan tuzla buz olduğu, durmadan iki ölü bir yaralı varoluş kazaları..." diyor ve bazı kayıpların göründüğünden daha derin çelişkiler barındırdığını anlatıyor.

Dergi, her sayıda olduğu gibi bu sayısında da tema dışında birçok isme sayfalarını açıyor. Deneyimli yazar ve şairler kadar henüz yolun başındaki edebiyatçılara yer vermeyi ilke olarak benimseyen Daima Edebiyat'ın Ocak 2022 sayısında "Tema Dışı" bölümüne Ömer Keser, Işık Sungurlar, Fatma Aksu, Fatih Selvi, Hasan Ulaş, Oğuz Ertürk, Hatice Kübra Öktem, Sevda Altınkaya, Yasin Gedik, Erhan İksamuk ve Suzan Yörük; öykü, yazı ve şiirleriyle katkı sundu. Derginin Tema Dışı bölümü Ömer Keser'in Butimar adlı şiiriyle açılmakta:

"Bir kadının elleriyle soğur demir, ısınırken pas çiçeği

Kapı tıkırtısında uyanan dilemma şiirlerinde hüzün

Geceliğiyle dans eden periyle büyür gözleri masalların

Lambada titrek soluk, griye dönen ay ışığında mavi

Issızca sokulur gövdene, ruhunu kemirir zamanın

Gelip parçalar parmak uçlarını süt dişleri çakalların"

Daima Edebiyat'ın "Yollar ve Kayboluşlar" temasıyla yayımladığı 13. Sayısının kapak çizimi ve iç sayfalardaki birçok çizim derginin şiir editörü Emine Gündüz Menteş imzasını taşıyor. Dergide ayrıca Mustafa Burak Çilingir de bir çizimiyle yer almakta. Daima Edebiyat'ın artık gelenek haline getirdiği "Son Söz Yerine Arka Kapak Şiiri" bölümünde ise derginin şiir editörlerinden Murat Serdar Çakıroğlu "Yollar ve Kayboluşlar" adlı şiiriyle yer aldı:

"Sen bilmezsin nasıl düğümlendiğimi

bir gizin dehlizinde.

bir neyin dem sesinde,

ağzı köpüklü, çatlayan atın türküsü."

Daima Edebiyat dergisinin tüm sayıları edebiyatdaima.com'dan PDF formatında ücretsiz olarak indirilip okunabiliyor. Ayrıca okurlar matbu nüshaları web sitesindeki sipariş formunu doldurarak temin edebilmekte.

Derginin indirme linki: https://www.edebiyatdaima.com/daima-edebiyatin-13-sayisi-yollar-ve-kayboluslar-temasiyla-yola-cikti/

Dergiyi indirmeden okumak için: https://www.edebiyatdaima.com/3d-flip-book/daima-edebiyat-dergisi-yil2-sayi13-ocak-2023/