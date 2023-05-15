Daima Edebiyat Dergisinin 16. Sayısı Yayımlandı

Kültür, sanat, edebiyat platformu edebiyatdaima.com ekibi tarafından yayına hazırlanan Daima Edebiyat dergisinin Mayıs-Haziran 2023 tarihli 16. sayısı matbu olarak okurlarıyla buluştu. Genel yayın yönetmenliğini öykücü Muhammet Erdevir'in yaptığı dergi, edebiyatdaima.com üzerinden temin edilebiliyor.

Daima Edebiyat'ın 16. sayısında okuru "Özeldir Çünkü…" köşesi karşılıyor. Bu sayıda şair Bâki Ayhan T. kendisi için özel olan bir şairi, Edip Cansever'i anlatırken öykücü Sema Bayar ise Sait Faik'in kendisi için neden özel bir öykücü olduğunu anlatıyor.

Daima Edebiyat'ın bu sayısında "Sözaltında" adıyla yeni bir bölüm de bulunmakta. Bu bölümde kitabı yeni çıkmış edebiyatçılar farklı yönleriyle değerlendirilecek. Bölümün ilk konuğu geçtiğimiz günlerde Uzakların Kokusu adlı öykü kitabı okurla buluşan öykücü Zeynep Sayman. Daima Edebiyat'ın öykü editörü Zübeyde Andıç, Zeynep Sayman'la kitabı ve öykücülüğü üzerine bir söyleşi yaparken Şükran Varol Kır, Uzakların Kokusu üzerine bir yazısıyla bölüme katkı sunuyor. Sözaltında bölümü Zeynep Sayman'ın "En İyi Seçim" öyküsüyle kapanıyor.

Sinema yazılarına da yer veren Daima Edebiyat'ın bu sayısında iki film incelemesi bulunuyor. Hacer Yeğin, Lukas Dhont'un "Close" filmini incelerken İsmail Çakmak ise Azerbaycan sinemasının önemli örneklerinden olan ve 2011 yılında Asya Pasifik Film Ödüllerinde En İyi Çocuk Filmi Ödülü'ne layık görülen "Buta"yı inceliyor.

Ülker Gündoğdu, Daima Edebiyat'ın 16. sayısından itibaren şehir mektupları serisine başlıyor. Serinin ilk konuğu James Joyce'la özdeşleşen Dublin.

Dergide öykü, yazı ve şiirleriyle yer alan isimler ve eserleri ise şöyle: