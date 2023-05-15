Daima Edebiyat Dergisinin 16. Sayısı Yayımlandı
Kültür, sanat, edebiyat platformu edebiyatdaima.com ekibi tarafından yayına hazırlanan Daima Edebiyat dergisinin Mayıs-Haziran 2023 tarihli 16. sayısı matbu olarak okurlarıyla buluştu. Genel yayın yönetmenliğini öykücü Muhammet Erdevir'in yaptığı dergi, edebiyatdaima.com üzerinden temin edilebiliyor.
Daima Edebiyat'ın 16. sayısında okuru "Özeldir Çünkü…" köşesi karşılıyor. Bu sayıda şair Bâki Ayhan T. kendisi için özel olan bir şairi, Edip Cansever'i anlatırken öykücü Sema Bayar ise Sait Faik'in kendisi için neden özel bir öykücü olduğunu anlatıyor.
Daima Edebiyat'ın bu sayısında "Sözaltında" adıyla yeni bir bölüm de bulunmakta. Bu bölümde kitabı yeni çıkmış edebiyatçılar farklı yönleriyle değerlendirilecek. Bölümün ilk konuğu geçtiğimiz günlerde Uzakların Kokusu adlı öykü kitabı okurla buluşan öykücü Zeynep Sayman. Daima Edebiyat'ın öykü editörü Zübeyde Andıç, Zeynep Sayman'la kitabı ve öykücülüğü üzerine bir söyleşi yaparken Şükran Varol Kır, Uzakların Kokusu üzerine bir yazısıyla bölüme katkı sunuyor. Sözaltında bölümü Zeynep Sayman'ın "En İyi Seçim" öyküsüyle kapanıyor.
Sinema yazılarına da yer veren Daima Edebiyat'ın bu sayısında iki film incelemesi bulunuyor. Hacer Yeğin, Lukas Dhont'un "Close" filmini incelerken İsmail Çakmak ise Azerbaycan sinemasının önemli örneklerinden olan ve 2011 yılında Asya Pasifik Film Ödüllerinde En İyi Çocuk Filmi Ödülü'ne layık görülen "Buta"yı inceliyor.
Ülker Gündoğdu, Daima Edebiyat'ın 16. sayısından itibaren şehir mektupları serisine başlıyor. Serinin ilk konuğu James Joyce'la özdeşleşen Dublin.
Dergide öykü, yazı ve şiirleriyle yer alan isimler ve eserleri ise şöyle:
- Muhammet Erdevir Görünce Görününce
- Baki Ayhan T. Edip Cansever Özeldir Çünkü..
- Sema Bayar Sait Faik Özeldir Çünkü...
- Zübeyde Andıç Zeynep Sayman'la Uzakların Kokusu'nun Peşine Düşmek
- Şükran Varol Kır Uzakların Kokusu Üzerine
- Zeynep Sayman En İyi Seçim
- Fatih Selvi Ecinniler
- Hüseyin Hakan İnce Hesap
- Buket Uçar Kurmacanın Sınırı
- İsmail Uluöz Müphem
- Umut Kaygısız Oğlum
- Beyhan Keçeli Küçürek Öyküler
- Merve Yurtsever Kayıp İnsanların Kayıt Dışı Sözcükleri
- Ali Aytar Yalın Ayak Akşamlar
- Gürkan Gürarı Beşir Bey'in Son Günleri
- Uğurcan Ayvaz Taş Duvar
- Esma Safalı Fincandaki Mezar
- Yasemin Coşkun Veresiye
- Ömer Çiftçi Edebi Yaratıcılık
- Hayrettin Durmuş Yolumuz Yunus'a Doğru
- Semih Samyürek Bir Doğruda Buluşan Dört Nokta: Duvar İmgesi Üzerine
- Jale Önder Darıcı Ruh Dökümü
- Hande İkbal Sen Diğer Ben, Tanrılara Göre Sen Sanrı
- Ahmet Menteş Rüzgâr da Yok ki Savrulasın
- Ömer Keser Mortel Afami
- İ. Usame Yördem Hiçbir Şeyin Yıl Dönümü
- Adnan Semih Dumlupınar İhtimaldir ki Yaz
- Zeynep Karaca Burada Her Şey Bir Anlık Ve Sonsuz Bir Döngü
- Ferhat Bezci Yüzleşmek Büsbütün Âdem
- Büşra Badeci Ustaya Dikkat
- Eren Koçdemir Bu Esrik Yerde Aklımdaki Yafta
- Sevda Altınkaya Falso
- Emine Gündüz Menteş Şairin Pastoral Yürüyüşü: "Yokluğun Eksilmeden"
- İbrahim Halil Çelik Kafka'nın "Akademi İçin Bir Rapor" ve "Dönüşüm" Öykülerinde...
- Hacer Yeğin Close: Yakın Olmak İçin Uzak Dur Benden!
- Ülker Gündoğdu "Siyah Göl" Olarak Anılan Kent: Dublin'e Bir Mektup
- Nurhan Ceylan Ey Natamam Düş!
- Sıtkı Eker Fırtına Öncesi Uzatmalar
- Fatih Çatma Gölgeteyn
- Ecrin Adanalı Kayıp
- Hasan Ulaş Mezar Taşı: Kimsesiz Kız Çocuğu
- Kaan Mert Başkesen Renkler Baladı
- Şener Beyter Tanrım
- Altun Çiçek Vaveyla
- İsmail Çakmak Erken Gelen Kış ve Sonrası Gökkuşağı
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 15.05.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 15.05.2023 14:57