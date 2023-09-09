Daima Edebiyat Dergisinin 18. Sayısı Yayında

Daima Edebiyat'ın 18. Sayısı Okurla Buluştu

Kültür, sanat, edebiyat dergisi Daima Edebiyat'ın Eylül-Ekim 2023 tarihli 18. sayısı okurla buluştu. Öykücü Muhammet Erdevir'in yayın yönetmenliğinde Gaziantep merkezli çıkan dergi özel bölüm ve köşeleriyle okurlarına kapsamlı bir edebiyat içeriği sunuyor.

Daima Edebiyat'ın özel bölümlerinden ilki "Özeldir Çünkü…" adlı bölüm. Özeldir Çünkü'de Türk edebiyatının deneyimli kalemleri, kendi yazma yolculuklarına ışık tutmuş "özel" ve usta isimleri yazıyor. Derginin 18. sayısında Necati Tonga romancı Refik Halit Karay'ı yazarken Yıldırım Türk de edebiyatımızın özgün imzalarından Mitat Enç'i anlattı.

Daima Edebiyat'ın kapsamlı bölümlerinden "Sözaltında"da çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri mercek altına alınıyor. Bu sayıda Emin Gürdamur ve son kitabı "Önce Biraz Ağladılar" derinlikli bir biçimde ele alınıyor. Sözaltında'da Zübeyde Andıç'ın Emin Gürdamur'la söyleşisi, Hande İkbal'in Önce Biraz Ağladılar' dair detaylı bir inceleme yazısı; Muhammet Erdevir, Jale Önder Darıcı ve İbrahim Halil Çelik'in Emin Gürdamur 'un öykücülüğüne dair değerlendirmeleri yer alıyor. Bu bölümün kapanışı ise Emin Gürdamur'un ilk kez yayımlanan bir öyküsüyle yapılıyor: Aziz'in Yazamadığı Öykü.

Derginin dikkat çekici köşelerinden biri de Şiirülke. Şiirülke'de şairler şiirlerinin yazılış ve yayımlanış öykülerini okurla paylaşıyor. Daima Edebiyat'ın bu sayısında Süreyya Altunkara ve Ömer Korkmaz şiirlerinin öyküleriyle okurlarıyla buluşuyor.

Daima Edebiyat'ın özel bölümlerinin sonuncusu ise Kitap-Mekân bölümü. Bu bölümde yazar ve şairler okudukları bir kitapla özdeşleştirdikleri özel bir mekânı, kitap ve mekân arasındaki ilişkiyi irdeliyor. Böylece okur, yazarların okuma maceralarına yakından şahitlik etmiş oluyor. Bu sayıda öykücü M. Fatih Kutlubay, Marquez'in Latin Amerika'ya dair düşündürdüklerini dile getirirken romancı Mustafa Orman, Orhan Pamuk'un Kar romanı bağlamında Kars'a dair izlenimlerini yazdı.

Derginin bu sayısında Hayrettin Durmuş "Edebiyatın Güzü Eylül" başlıklı yazısıyla edebiyat tarihinde eylül ayında olup biten olaylar üzerinden bir denemeyle okurunun karşısına çıkıyor. Ülker Gündoğdu şehir mektuplarına devam ediyor ve Daima Edebiyat okurları için Milano'yu yazıyor. Derginin sinema yazılarını kaleme alan İsmail Çakmak, Leyla'nın Kardeşleri filmini incelediği yazısıyla 18. sayıda yer alıyor.

Daima Edebiyat'ın 18. sayısında küçürek öykü türünün önemli isimlerinden Fatma Nur Uysal Pınar küçürek öyküleriyle yer almakta. Bu sayıda Arif Teymur Demirci Robert Bly, Ayşe Altıntaş ve Münteha Özdoğan ise Victor Hugo çevirileriyle dergiye katkı sunuyor. Daima Edebiyat'ın arka kapak şiiri ise son yılların dikkat çeken şairlerinden Büşra Yalçınkaya'ya ait: Bir Rüyaya İnanmanın Ardından.

Dergiye öykü, yazı ve şiirleriyle katkı sunan diğer edebiyatçılar ise şöyle: Ahmet Menteş, Esma Polat, Hatice Nisan, Onur Sokullu, Mücahide Orak, Oğuz Ertürk, Ömer Keser, Emel Koşar, Şura Aykan, Adnan Semih Dumlupınar, Mücahit Ocakden, Fatih Çatma, Hüseyin Kılıç, Müzeyyen Çelik K., Rümeysa Oğuz, Yavuz Yavuzer, Fatma Yavuz, Cem Alan, Gizem Nas Diriöz, Ela Özcan, Deniz Schwarzwald, Habib Erdem, Merve Yurtsever, Nurhan Ceylan, Yasemin Coşkun.

Daima Edebiyat, Gaziantep'te Tüten Çayevi'nden internet ortamında ise edebiyatdaima.com'dan temin edilebiliyor.