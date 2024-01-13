Daima Edebiyat Dergisiʼnin 20. Sayısı Çıktı, Dergi, Dergihaber

Daima Edebiyat Dergisiʼnin 20. Sayısı Çıktı yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Daima Edebiyat Dergisiʼnin 20. Sayısı Çıktı

13.01.2024 08:00 - Dergihaber
Daima Edebiyat Dergisiʼnin 20. Sayısı Çıktı

Daima Edebiyat Kültür, Sanat. Edebiyat Dergisi'nin 20. Sayısı Ocak-Şubat 2024 sayısında aşağıdaki yazılar yer aldı.

  • Mehmet Sabri Genç Thomas Bernhard Özeldir Çünkü...
  • Sıddık Akbayır Ece Ayhan Özeldir Çünkü...
  • Muhammet Erdevir Şehirlerin Kitapları, Kitapların Şehirleri
  • Mehmet Can Şaşmaz Yaz Evi-Kadıköy Vapur İskelesi
  • Ebru Özden Güroğulları Bıktım Cehennemin İçimdeki Yerinden
  • Esma Polat Kusursuz Rüya
  • Sibel Yılmaz Handan Acar Yıldız'la Kurmaca ve Yazarlık Üzerine
  • Merve Yurtsever İlklerin Kadını Enheduanna'yı Ölümsüzleştiren Roman: Rölyefteki Aslan
  • Emin Gürdamur Handan Acar Yıldız Öykücülüğüne Yakından Bakmak: "Ayten'e Benzemek"
  • Handan Acar Yıldız Antikahraman Yaratmak
  • Hayrettin Durmuş Ocaktan Şubata Edebiyat
  • Merve Koçak Kurt Bir Düş, Bir Unutuş...
  • Fatma Yavuz Mikrop
  • İsmail Uluöz Allah'ın İpi
  • Perihan Pancaroğlu Taşın'ma
  • Suat Savur Soykanın Gözleri
  • Ahmet Menteş Uzak Tuzak
  • Adnan Semih Dumlupınar Hanidir Sana Baktığım Bahçelerden
  • Oğuz Ertürk Uzun Bir Sessizlik Üzerine
  • Büşra Badeci Talan
  • Ahmet Doğru Ağır Pilaki
  • Fatih Çatma Meryem'in Mihrabı
  • Gazi Balcı Baharda Kıyamet Muştusu
  • Hakan Uslu Kuğu
  • Nurhan Ceylan Yürekle Zaman Arasında
  • Yusuf Dürmüş Pazar Ziyareti
  • Semanur Bozok Sabuncu Gece
  • Sibel Oğuz Haydi
  • İ. Usame Yördem İçine Dönmüş Kıvrım
  • Serap Kılınçoğlu Avuçlarımda Bir Kuş Ölüsü
  • Faik Öcal Dağ Kırlangıçları
  • Emame Akman Harmancı Ölümle Yaşam Arasındaki Durağan Çizgi
  • Yasemin Coşkun Neyi Kaybettik
  • Aydan Algül Toprak Risalesi
  • Hilâl Türk Kurban
  • Kazım Gök Gülüşün İcat Etti
  • Lâmia Mizaç İlham Buketi
  • Murat Emir Çuvaş Hatırası
  • Burhan Sakallı Direniş Türküsü
  • Münür Karagöz İnsan Bazen Bilmez, Hisseder
  • Ülker Gündoğdu Müzik Başkenti Olarak Viyana'ya Bir Mektup
  • Fatma Türk Sekizinci Kuşak
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 13.01.2024 08:00 - Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 03:44
Etiketler : Dergihaber Dergi ahmet menteş dergihaber faik öcal hayrettin durmuş merve yurtsever muhammet erdevir suzan yörük çağlar sarıtaş ülker gündoğdu
← Buzdokuz Şiir Teori Eleştiri Dergisi 21. Sayısı Çıktı
Şiraze Dergisiʼnin 21. Sayısı Yayımlandı (Ocak-Şubat 2024) →

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini dergi@kitaphaber.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 898 yazı bulunmaktadır.

Dergihaber Yazarının Son Yazıları
Dergi Kategorisinden Son Yazılar
Ayın Çok Okunanları