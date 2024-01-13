Daima Edebiyat Dergisiʼnin 20. Sayısı Çıktı
Daima Edebiyat Kültür, Sanat. Edebiyat Dergisi'nin 20. Sayısı Ocak-Şubat 2024 sayısında aşağıdaki yazılar yer aldı.
- Mehmet Sabri Genç Thomas Bernhard Özeldir Çünkü...
- Sıddık Akbayır Ece Ayhan Özeldir Çünkü...
- Muhammet Erdevir Şehirlerin Kitapları, Kitapların Şehirleri
- Mehmet Can Şaşmaz Yaz Evi-Kadıköy Vapur İskelesi
- Ebru Özden Güroğulları Bıktım Cehennemin İçimdeki Yerinden
- Esma Polat Kusursuz Rüya
- Sibel Yılmaz Handan Acar Yıldız'la Kurmaca ve Yazarlık Üzerine
- Merve Yurtsever İlklerin Kadını Enheduanna'yı Ölümsüzleştiren Roman: Rölyefteki Aslan
- Emin Gürdamur Handan Acar Yıldız Öykücülüğüne Yakından Bakmak: "Ayten'e Benzemek"
- Handan Acar Yıldız Antikahraman Yaratmak
- Hayrettin Durmuş Ocaktan Şubata Edebiyat
- Merve Koçak Kurt Bir Düş, Bir Unutuş...
- Fatma Yavuz Mikrop
- İsmail Uluöz Allah'ın İpi
- Perihan Pancaroğlu Taşın'ma
- Suat Savur Soykanın Gözleri
- Ahmet Menteş Uzak Tuzak
- Adnan Semih Dumlupınar Hanidir Sana Baktığım Bahçelerden
- Oğuz Ertürk Uzun Bir Sessizlik Üzerine
- Büşra Badeci Talan
- Ahmet Doğru Ağır Pilaki
- Fatih Çatma Meryem'in Mihrabı
- Gazi Balcı Baharda Kıyamet Muştusu
- Hakan Uslu Kuğu
- Nurhan Ceylan Yürekle Zaman Arasında
- Yusuf Dürmüş Pazar Ziyareti
- Semanur Bozok Sabuncu Gece
- Sibel Oğuz Haydi
- İ. Usame Yördem İçine Dönmüş Kıvrım
- Serap Kılınçoğlu Avuçlarımda Bir Kuş Ölüsü
- Faik Öcal Dağ Kırlangıçları
- Emame Akman Harmancı Ölümle Yaşam Arasındaki Durağan Çizgi
- Yasemin Coşkun Neyi Kaybettik
- Aydan Algül Toprak Risalesi
- Hilâl Türk Kurban
- Kazım Gök Gülüşün İcat Etti
- Lâmia Mizaç İlham Buketi
- Murat Emir Çuvaş Hatırası
- Burhan Sakallı Direniş Türküsü
- Münür Karagöz İnsan Bazen Bilmez, Hisseder
- Ülker Gündoğdu Müzik Başkenti Olarak Viyana'ya Bir Mektup
- Fatma Türk Sekizinci Kuşak
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 13.01.2024 08:00 - Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 03:44