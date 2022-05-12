Daima Edebiyat’ın 5. Sayısı Köşe Konusuyla Yayınlandı

Daima Edebiyat'ın her sayısında tema dışında da birçok öykü, yazı ve şiire yer veriliyor. Mayıs sayısında tema dışında eserleriyle yer alan yazar ve şairler ise şöyle:

"Barış Çiviroğlu, Korkut Kabapalamut, Seda Şaffak, Ayfer Karakaş, Muhammed Münzevi, Koray Feyiz, Veli Ay, Arzu Özdemir, Filiz Kalkışım Çolak, Sibel Çelikel, Münür Karagöz, Hilâl Fırat, Jale Önder Darıcı, İbrahim Hulusi Kaya, Reşit Güngör Kalkan, Hümeyra Yargıcı, Emine Selcen Akkuş, Fatma Nuran Avcı, Muhammet Çavdar ve Yaşar Ercan."

Kitap inceleme yazılarında Çağlar Sarıtaş, Yıldırım Türk'ün Kapıdaki Yüzler adlı öykü kitabını yazdı. Gülnaz Eliaçık Yıldız, Salah Birsel'in Dört Köşeli Üçgen adlı tek romanınmuhammwt ı incelerken Sibel Yılmaz, Ethem Baran'ınn Güzelliğini Gördükçe Ağlayasım Geliyor adlı son öykü kitabını değerlendirdi. Mustafa Bostan ise Oğuz Ertürk'ün Deyiş yahut Bekleyiş adlı şiir kitabı üzerine değerlendirmeleriyle bu sayıda yerini aldı.

Daima Edebiyat'ın bu sayısında Nasrin Zabeti Miandoab, Rüya Şahhüseyinzade'nin bir şiirini Türkçeye çevirdi. Derginin gelenek haline getirdiği Son Söz Yerine Arka Kapak Şiiri bölümünde ise konuk şair Oğuz Ertürk.

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