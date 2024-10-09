Davet Yolunda Bir Öncü Mustafa Meşhur

Müslümanlar için değişmeyen gündem maddelerinden biri de İslam'a davet ve tebliğ sorumluluğudur. Gerek ülke gündemi gerekse dünya gündemi sosyal, siyasal ve iktisadi anlamda sürekli gelişmelere bağlı olarak sürekli değişmektedir. Müslümanlar bu değişen gündemleri takip etmeli ve analizler yapmalıdır fakat bu gündemler içinde boğulup sabit gündemlerini unutmamalıdır. Sabit gündemlerimizden olan davet ve tebliğ sorumluluğu da yoğun ve sıcak gelişmelerin arttığı bugünlerde hatırlatılması gereken bir gündem maddesidir.

İslam'a davet ve tebliğ sorumluluğu söz konusu olduğunda ilk akla gelen bazı üstadlar ve eserleri vardır. Bunlardan biri de 2002 yılında Rahmeti Rahman'a kavuşan üstad Mustafa Meşhur'dur. İlk gençlik yıllarında İhvanul Müslimin hareketi ile tanışan Üstad, 1996 yılında İhvanul Müslimin hareketinin genel mürşidi olmuştur.

Davet ve tebliğ ile ilgili eserleri Türkçeye de tercüme edilen Üstad'ın roman boy eserleri genel olarak Ravza yayınları tarafından neşredilirken, bütün eserlerinin toplandığı dört ciltlik şekli ise Hikmet neşriyat tarafından neşredilmiştir. Dört ciltlik baskı içinde yer alan bölümler şunlardır: Davet yolu, Sapmalara karşı islama davet yolu, Davet yolu üzerinde sorular, Ferdi davet ve cemaat olmak, Davet yolunda temel meseleler, Kur'an ve sünnette zulüm kavramı, Üyelik ve liderlik açısından davet yolu, İslami harekette vahdet, Davet yolunda azığa muhtacız, Namazla dirilme, İman etmek neyi gerektirir, Davet yolunda dualar, Rabbanilik ve maddecilik arasında Müslüman, Tek yol cihad, Davetçinin ölçüleri, Davet yolunda örneklik, İslami hareketin toplumsal işlevi, İslami hareketten halkımıza.

Bu bölümler içinde İhvanul Müslimin hareketinin fikri ve teorik anlamda ayrıntıları ile anlatan, Şehid imam Hasan El Benna'nın fikir ve düşünce dünyasını tanıtan bölüm Davet yolu üzerine sorular bölümüdür. İhvan hareketi metodunun bütün Müslümanlar tarafından takip edilmesi gerekir mi? Gibi bir soruya verilen cevap günümüzde Müslümanlar arasındaki ayrım ve ayrışmaların ortadan kalkmasına vesile olabilecek bir anlayış ile cevap buluyor. Şehid imam Hasan El Benna'nın bir konferansta konu ile ilgili bir cümlesi ile soru cevaplandırılıyor. Şehid İmam şöyle diyor: "İslami cemaatlere karşı tavrımıza gelince; metodlarımız farklı olsa bile, sevgi, muhabbet, uhuvvet, karşılıklı yardımlaşma ve sadakat esasına dayanır. Hepsine karşı muhabbet eder, yardımlarımızı esirgemeyiz. Sevgi ve karşılıklı yardımlaşmanın gölgesi altında hakkın muzaffer olması için görüş birliği yapmaya ve ihtilaflı fikirlerin arasını bulmaya çalışırız. Fıkhı bir görüş yahut mezhebi bir ihtilaf, onlarla bizim aramızda uzaklaşma nedeni olamaz. Zira Allah'ın dini bizatihi kolaydır."

Hemen her sorulan soruya Şehid imam Hasan El Benna'nın konu ile görüşleri verilerek cevap veriliyor. Üstad Mustafa Meşhur'un davet fıkhı kitap serisine Şehid İmam Hasan el Benna'nın görüşlerinin şerh edilmiş şekli olarak bakabiliriz. Bu durum İhvan hareketinin alimlerinden olan merhum Said Havva'nın eserlerinde de özellikle göze çarpmaktadır.

Davet yolu üzerine sorular 'ı okumak günümüz İhvanı Müslimin hareketinin anlaşılması için önemli bir kaynak. Hareket ve hareketin metodu ile ilgili akla gelebilecek hemen her soru sorulmuş. Hareketin şiddete olan mesafesinin gerekçeleri bütün ayrıntıları ile anlatılmakta. İhvan hareketinin bugüne kadar neden bir devlet kuramadığı ile ilgili soruya verilen cevap gerçek anlamda ufuk açan ve ideal İslam devleti anlayışını ortaya koyan bir cevaptır. İhvanın amacının bir devletçik kurmak olmadığını evrensel bir İslam birliği kurmak olduğunu ifade ediyor Üstad Mustafa Meşhur.

İhvan ve tasavvuf konusu ile ilgili kısım günümüze ilaç olacak şekilde cevaplandırılmaktadır. Şehid İmam Hasan El Benna'nın "Bizim davetimiz selefi bir davet, sufî bir hakikattir." Sözüne getirilen eleştirilere net bir şekilde şöyle cevap verilmektedir. Kesinlikle şirk ve bidatlere karşı olan İhvan hareketi bununla birlikte tasavvufun manevi donanım ile ilgili olan ayet ve sahih hadislere dayanan görüş ve uygulamalarını kabul edip uygulamaktadır. Bugün tasavvuf konusunda Müslümanların durması gereken yeri en yalın ve güzel şekilde ortaya koyan bu yaklaşım hem tasavvuf yanlılarının hem de tasavvuf karşıtlarının üzerinde derinlemesine durması gereken bir perspektif. İhvan hareketinin tasavvuf ile ilgili görüşlerini ayrıntılı bir şekilde öğrenmek isteyenler Üstad Said Havva'nın Ruh terbiyemiz ve Nefis tezkiyesi adlı eserlerine bakabilirler.

Değişmeyen gündemimiz İslam'a davet ve tebliğ sorumluluğu ile ilgili onlarca eser ortaya koyan Üstad Mustafa Meşhur eserlerinin cennetlerine vesile olması duası ile.

Davet Yolu Üzerine Sorular

Mustafa Meşhur

Ravza Yayınları