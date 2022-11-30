Değersizlik Duygusuna Hapsolmuş Bir Kadının Hikâyesi

"Her şey ben böyle olduğum için böyle…"

Zihnimizde kendimize dair bazı düşünce kalıpları oluştururuz. Başkalarının ne dediğini ve ne düşündüğünü çok önemseriz. Eğer dışardan gelenlere bakıyor ve kim olduğumuzu diğerlerine bırakıyorsak, zihnimizde kendimizle ilgili oluşturduğumuz şemalara bakmamız önemli olacaktır.

Bu şemalar içinde eksiklik, değersizlik, yaşamın bize karşı bir tavır aldığı gibi zihin çarpıtmalarının olduğunu görürüz. Kişi, odağını sorunların kaynağına, kendi zihin dünyasına çevirdiğinde o dapdaracık alandan özgürleşerek gerçek bir insana, kendisini gerçekleştirebilmeye başlayabilecek. Kişi kendini gerçekleştirebilmeye başladıkça öz sevgi katlanarak dışarı akar. Kendini seven bir insanın da ne kendine ne de bir başkasına kötü davranması da mümkün değil.

Piraye, Seyir romanı ile bir dönüşümü anlatıyor okuyucularına. Diyor ki "Bu bir dönüşümün romanı"… Seyir 'in içinde aşkı, ayrılığı, kendini ve sevgiyi bulmaya dair bir kadının çabasını bulacaksınız.

Çok okunanlar ve "okudum, hayatım değişti" diyenlerin romanı olduğunu duyunca kitaba yakınlık duydum ve okuma listeme aldım.

Kitabın kahramanı Mina, hep değerini erkeklerde arayan, değerini erkeklerde bulmak isteyen ve gerçekten zihni bunun için çabalayan bir karakter. Mina, kitaptaki erkek karakter olan Celal ile evlenmeyi başarırsa daha değerli, daha özgür, daha mutlu, daha başarılı, daha kendi olacağına inanıyor.

Mina, üniversitedeyken anne babasını trafik kazasında kaybediyor ve bu durumu kabullenemiyor ve sürekli " beni terk edip gittiler" hissiyle yaşıyor. Hayatın gerçeği olan anne babasının ölümünün Mina'yı terk etme maksadıyla yapmadıklarını, ölümü kucaklamayı bilemiyor ve anne babası terk ettiyse "diğerleri neden terk etmesin" düşüncesi tüm hayatına sirayet ediyor. Mina büyük bir depresyon ve eksikliğin içinde bulduğu, dibe vurduğu noktada Ma ile tanışır.

Güçlü enerjisiyle Mina'yı bulur ve birlikte bir dönüşüm yoluna girmeye ikna eder ve yolculuk başlar. Mina karar verir ve dönüşümünü tamamlayacaktır. Bazı uygulamalarda zorlu yollardan geçer, nefes dersleri alır ve nefesin önemini anlar, olumlu düşünür ve güçlü bir bilince ulaşır. Mükemmel bir dönüşüm geçiren Mina, gerek kariyer gerekse aşk anlamında hayat ona kapılarını açar.

Kitabı bitirdikten sonra çok etkilendim mi? Ne yazık ki, hayır demekte zorlanmayacağım. Yazarın bu kitapta, bazı kişisel gelişim kitapları okuduktan sonra bir aydınlanma yaşadığını ve sonra kendine uyguladığı bazı formülleri, diğer insanlara vermek istediği tavsiyeleri, roman ve kişisel gelişim arası bir kitapla okuyuculara sunduğunu görüyorsunuz.

Kitapta, özgürleşmeyi, hikâyeleri bırakıp gerçeğe yürümeyi ve var olmayı seçen birinin dönüşeceğinden bahsediyor. Bu ifadelere katılmakla birlikte dönüşümün, geçmişteki kalıplaşmış yargıların yıkılıp yenisini inşa etmenin kısa zamanda oluşmayacağını düşünüyorum.

Evet, kitap bir gerçekliği anlatıyor, değersizlik duygusuna hapsolarak özgürleşememiş insanlara tanık oluyoruz; zira erken çocukluk dönemlerinde, insanlar bir şeyler yaşamış oluyorlar ve onu hatırlamayabiliyorlar. Bunları hatırlamak için de uzmanlar, psikanaliz gibi çeşitli yöntemlerle derinliğini öğrenmeye çalışıyorlar ya da bunu açığa çıkarmaya çalışıyorlar. Kitapta bu çok kısa zamanda bazı teknik ve uygulamalarla birdenbire olduğu hissiyatını veriyor.

Kendini iyi hissetmeyen, kronik bir mutsuzluğu ya da depresyonu olan, kendini özgüvensiz ve dipte görenler bu kitapta kendini bulabilir; ama size bir reçete sunar mı, bundan emin değilim.

Piraye

Seyir

Mona Yayınları

408 sayfa