Deliliğin Kıyısından Kurtuluş: Satranç

Savaş denince akla ne gelir?

Yaşanan acılar… Doruklara ulaşan vahşet… Kana bulanmış bir dünya…

Savaş sadece kaba kuvvetin değil, aynı zamanda psikolojik şiddetin de alanıdır. Özellikle savaş dönemlerinde, bu psikolojik şiddetin mahkûmlar üzerinde sinsice kullanıldığını görürüz.

Mesela "soyutlama yöntemi"…

"Bize hiçbir şey yapmadılar, sadece bizi tümüyle hiçliğin içine yerleştirdiler."

Çünkü bilinir ki, yeryüzünde insan ruhuna "hiçlik" kadar baskı yapan başka bir şey yoktur. İşte "hiçlik" bu şekilde tarif ediliyor kitapta… Bugün sizlerle, dünya çapında milyonlarca okuyucuya ulaşan, Stefan Zweig'ın en ünlü eseri sayılabilecek Satranç kitabını konuşacağız.

1942 yılında sadece 250 adet basılan bu uzun öykü – kısa roman – hacim olarak küçük olsa da içerik açısından oldukça derin ve dolu bir metin. Dili sade ve anlaşılır olduğu için farklı dillere kolayca çevrilmiş, bu sayede orijinal etkisini büyük ölçüde koruyabilmiş bir eser.

Kitabın önemli bir diğer özelliği ise, yazar Stefan Zweig'ın intihar etmeden önce kaleme aldığı son eser olmasıdır. Avusturyalı bir Yahudi olan Zweig, Nazi rejimi boyunca vatanından ayrı kalmış, çeşitli ülkelerde sürgün hayatı yaşamış ve son olarak Brezilya'ya yerleşmiştir. Eşiyle birlikte burada hayatına son vermiştir.

Yazarın diğer eserlerinde olduğu gibi bu kitapta da psikolojik çözümlemeler ön planda.

Elinize aldığınızda bir solukta okuyabileceğiniz bir anlatıma sahip.

Gelelim hikâyeye...

Olaylar, New York'tan Buenos Aires'e gitmek üzere limandan ayrılan bir yolcu gemisinde geçiyor. Kitabın ilk kısmında karşımıza çıkan karakter, yalnızca satranç oynamaktan başka bir becerisi olmayan, kaba saba ve iletişim yoksunu dünya satranç şampiyonu Mirko Czentovic.

Bir diğer karakterimiz ise zengin, hırslı ve yenilgi kabul etmeyen bir milyoner olan McConner. McConner, bir dünya şampiyonuyla aynı gemide olduğunu öğrenince heyecanına engel olamaz ve Czentovic'e ücret karşılığında satranç oynamayı teklif eder. Ancak ilk oyun yenilgiyle sonuçlanır. Bu yenilgiyi kabullenemeyen milyoner, tekrar tekrar maç yapmayı teklif eder.

Birkaç parti sonra, yine kaybetmek üzereyken bir anda arkalardan gelen yabancı bir ses doğru hamleyi söyler. Herkes şaşkınlık içindedir. Milyoner, bu adamın söylediklerinin profesyonel hamleler olduğunu fark eder ve hiçbir tereddüt göstermeden söylediklerini uygular.

Centovic ilk defa dişine göre bir rakip bulduğunu anlar ve oyuna ciddi şekilde konsantre olmaya başlar. Kalabalık, bu gizemli adam sayesinde Czentovic'i yenebileceklerine inanır. Fakat adam, yıllardır satranç oynamadığını söyleyip bir anda ortamdan uzaklaşır.

Bu gizemli adamın kim olduğunu merak eden anlatıcımız, onun peşine düşer.

Ve asıl hikâye tam da burada başlar.

Yabancının adı: Doktor B.

Asıl mesleği: Avukatlık.

Eskiden imparatorluk üyeleri gibi üst düzey kişilerin davalarını yürütürken en önemli görevi sır saklamaktır. Fakat bir gün, elindeki bilgileri almak isteyen Gestapo tarafından tutuklanır. Gestapo nedir derseniz, Hitler Almanyası'nın gizli siyasal polis örgütü.

Doktor B., toplama kampına gönderilmek yerine daha farklı, psikolojik bir işkenceye maruz kalır. Bir otel odasına kapatılır. İlk başta bu durum konforlu gibi görünse de, aslında tam anlamıyla bir hiçliğe gömülmüştür. Zamandan, günlerden, geceden soyutlanır. İnsan yüzü görmeden, bir kalem bile verilmeden tek başına bırakılır. Zihinsel olarak yavaş yavaş parçalanmaya başlar.

Bir gün odasından çıkarıldığında sorgu odasında beklerken bir subayın paltosundan kitap çalar. Bu kitap, 150 ustanın oyunlarını içeren bir satranç albümüdür. İlk başta bu kitap saçma ve ilgisiz gelse de, kısa süre içinde tutunabileceği tek şey hâline gelir. Albümdeki tüm oyunları tek tek ezberlemeye başlar. Artık hayatı, siyah ve beyaz taşlar üzerine kuruludur.

Korkunç hiçliğe geri dönmemek için sürekli zihninde satranç oynar. Zamanla, hamleleri hızlı yapamadığında kendine kızar, sabırsızlanır, panikler. Ve sonunda, aklını yitirmemek için sarıldığı bu oyun, onu deliliğin sınırına getirir. Bir sabah gözlerini hastanede açar. Doktorlardan "sinir rahatsızlığı" geçirdiğini öğrenir. Ve ülkeyi terk etmesi şartıyla serbest bırakılır.

İşte bu adam, yani Doktor B., dünya şampiyonu Czentovic'in karşısına yeniden oturur.

Ama sonrasında neler yaşandığını burada söylemeyelim okumak isteyenlerin hevesini kaçırmamak adına.

Zweig, bu eserinde tam anlamıyla olmasa da, betimlemeler ve semboller yoluyla Nazi Almanyası'nın insan ruhu üzerindeki sosyal ve psikolojik etkilerini çok başarılı bir biçimde yansıtmaya çalışıyor.

Okumayanlar için şiddetle tavsiye edebileceğimiz bir eser. Ayrıca, kitapların sinemaya uyarlanmasını sevenler için 2021 yılında yayımlanan "The Royal Game" filmini de hatırlatmış olalım.

Bir sonraki kitapta görüşmek üzere.