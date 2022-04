Dersimiz Din Kültürü

Çocuklar için oldukça eğlenceli, bilgilendirici bir o kadar da düşündürücü kitaplar yazan Özkan Öze'nin Uğurböceği Yayınları'ndan çıkan Dersimiz serisi şimdilik üç kitaptan oluşuyor; Dersimiz Namaz, Dersimiz Amentü ve Dersimiz Güzel Ahlak. Şimdilik diyorum çünkü devamının geleceğini yazar kitabın sonunda dile getiriyor. Üstelik devamının gelmesini yürekten istiyorum.

Ümmüş Pörtlek Ortaokuluna yeni gelen bir Din Kültürü öğretmeninin 5-A sınıfı ile işlediği dersleri anlatan seri de çocuklara dini bilgileri sevdirerek öğretmek amaçlanıyor.Yeni öğretmenin ders işleme tarzı diğer öğretmenlerden biraz farklı. Mesela derse geldiğinde çocukların ayağa kalkıp kendisini karşılamasını istemiyor. Çocukların sıkıcı bulduğu konuları onlara dersin sıkıcı olmayacağını garanti ederek anlatacağını dile getiriyor. Çocukların konuşmamasından değil çok konuşmasından yana. Sadece dersini işlemekten değil, dersini sevdirmekten yana. "Eğer bir öğrenci matematik öğretmenini sevmezse, matematiği de sevmeyebilir. Eğer bir öğrenci tarih öğretmenini sevmezse tarihi de sevmeyebilir. Ve eğer bir öğrenci, kendisine, Allah'ı, Peygamberi ve Kur'an'ı anlatıp tanıttıracak öğretmenini sevmezse..." (sy:73-Dersimiz Amentü)

Kitapların isimlerinden de anlaşılacağı üzere her kitap isminde geçen konuyu anlatıyor. Dersimiz Amentü kitabında imanın şartları, Dersimiz Namaz kitabında namaz konusu ele alınıyor. Namazın sadece nasıl kılınacağı, hangi surelerin okunacağı değil namazın önemi, kul kavramı, Miraç konusu, ibadet ve temizlik konuları ele alınıyor. Dersimiz Güzel Ahlak ise ahlak kavramı, güzellik çirkinlik kavramı, hoşgörü, Peygamber Efendimiz'in ahlakı konuları üzerinden ilerliyor.

Kitaplarda geçen konular çocukların anlayabileceği seviyede anlatılıyor. Sadece konuların onların yaşlarına göre bilmesi gereken kısımları ele alınıyor. Mizahi ve yalın bir dil kullanan yazar, çocuklara sıkılmadan okuyabilecekleri bir deneyim sunuyor. İdris Takacı, Tacettin Taci, Safinur Tazenane, Mahpeyker Çıtırak, Cemile Mürdüm ve adını buraya sığdıramayacağım karakterlerin her birinde çocuklar kendilerinden bir parça bulabilir. Okulda yaşadıkları bir anı, arkadaşlarının ya da öğretmenlerinin söylediği bir söz akıllarına gelecek bu durum da metni içselleştirmelerini kolaylaştıracaktır.

5-A sınıfının her biri şahsına münhasır öğrencileri ve şahsına münhasır Din Kültürü öğretmenlerinin hikayelerini okumak gerçekten eğlenceli. Ayrıca kitaplarda, benim yazarın kendisi olduğunu düşündüğüm, gizemli bir karakterimiz de var. Arka sıralarda oturan, pek fazla, hatta neredeyse hiç söz almayan ancak derslerde olup biten her şeyi ayrıntılarıyla not eden saklanan bir öğrenci. Gelişen olayların içine böyle bir gizem katmak da metni çekici kılıyor ve çözülmesi gereken bir problem varmışçasına sayfaları art arda çevirmenize vesile oluyor.

Dersimiz serisi din gibi hasass bir konuyu çocuklarımıza öğretmenin en güzel yollarından birisi. Çocukları sıkmadan, yaşlarına uygun ögeleri öğrenmelerini sağlayacaktır. Ayrıca biz yetişkinlerin de kitaplar vesilesiyle çocuklarımızla bu konuları konuşabilmemize, akıllarına takılan noktaları açıklığa kavuşturabilmemize yardımcı olacaktır. Sadece ebeveynlerin ya da çocukların değil öğretmenlerin de okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Branş ayırmaksızın tüm öğretmenlerin hem de. Bu kitaptaki öğretmen profili hem eğitim sistemimiz üzerine hem de kendi öğretmenlik profilimiz üzerine düşünmemize vesile olacaktır. Hiçbir şeyin mükemmelinin peşinde olmadığımız ancak kendimizi geliştirmenin, farklı bakış açıları kazanmamızın şart olduğu gerçeğini kabul etmek zorundayız. Bu bakış açısını kazanmakta akademik kitapların yanısıra hayata çocukların gözüyle bakmamıza vesile olabilecek Dersimiz serisi gibi çocuk edebiyatı eserlerinin de çok faydası olacaktır. Metinler arka kapakta 9+ olarak ele alınmış ancak bazı konuların tam netleşebilmesi açısından 10+ olarak düşünülmesi daha iyi olabilir. Çocuğunuzun okuma deneyimlerine göre yaş aralığını sizin belirlemeniz daha sağlıklı olacaktır. Kitapla kalın.

Dersimiz Namaz, Dersimiz Amentü, Dersimiz Güzel Ahlak

Özkan Öze

Uğurböceği Yayınları

2016