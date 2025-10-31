Dataizm, insanın karanlık ve aydınlık yönlerinin teknoloji dünyasında hesaplaşmasıdır. İnsanı insana karşı savunma mücadelesidir. Nefsine yenilip hırslarının esiri olan insan, gücü ele geçirip dünyaya hükmetmek ister. Tabi, gücü ele geçirmek isterken, güç tarafından ele geçirildiğini görmek ve kabul etmek istemez. Uğur Cumaoğlu "Dijital Çağın Yeni Tekno-dini: Dataizm" kitabında güç tarafından ele geçirilen insanın, kendine ve dünyaya yaptığı/yapacağı kötülüğü göstermektedir. Tekniğin ekosunda sadece karanlığın sesi yankılanır. Bunu duyarız, görürüz.

Bir bakıma ruhunu şeytana satmaktadır insan. Mefisto, Data'dır. Bütün veriler, güç zehirlenmesi yaşayanlar tarafından ele geçirilmiştir. Big Data hepimizi gözetlemektedir. Daha doğrusu, biz içimizin bütün mahrem odalarının giriş kodlarını Big Data'ya kaptırdık. Ne karşılığında? Kısa bir süreliğine güç sahibi olmak ve hükmetmek için.

İçimiz bize ait değil. İçimizdeki mahrem odaların kodlarını bilmiyoruz. Big Data ne derse, o olur. Sahneyi dizayn edip oyuncuları uygun rollerle sahneye çıkaran Big Data. Biz neyiz? Esir bile değiliz. Esirin bir gün kurtulma umudu var; çünkü o birilerinin eline düştüğünü bilir. Ama biz içindeki mahpus olduğumuz hapishaneyi kendi ellerimizle inşa ettik ve kendi hırslarımızın kurbanı olduk. En vahimi; başımıza neyin geldiğinin farkında değiliz.

Artık kimse bizi kurtarmaya gelmeyecek. Çünkü biz kendimizin esiriyiz. Kendi kendimizi mahpus ettik. Sadece biz kendimizi kurtarabiliriz ama bu bilinci ortaya çıkaracak imkanlardan mahrumuz.

Gözlerimizin önünde hep aynı sahneler geçiyor: Düşüyoruz ama kalkamıyoruz, ölüyoruz ama acı çekemiyoruz, gidiyoruz ama geri dönemiyoruz, seviyoruz ama hissedemiyoruz, temas ediyoruz ama duymuyoruz, bakıyoruz ama göremiyoruz.

Algının merkezini ve kaynağını yitirdik. Eskiden içimizde sabitelerimiz vardı. Mahrem odalarımızda cenneti arzulardık, cehennemden korkardık. Yaratıcının tayin ettiği sınırları görürdük. Şimdi ise algılarımızın ne belli bir merkezi var ne de sabit bir kaynağı. İki nokta arasındaki mesafeyi ölçemiyoruz.

Gecelerimiz dünlerin başında paramparça oluyor, sabahlarımız yarınların avuçlarında tuzla buz oluyor. Zaman ile mekân arasında uzun ve derin yolculuklar yapamıyoruz. Hep bir tarafımız eksik; çünkü arada Big Data'ya kaptırdığımız "kişisel verilerimiz" var. Big Data; kişisel verilerimizden hususi kodlarımızı meydana getirmiş, istediği zaman içimizdeki mahrem odalara göz atıyor, bize istediği gibi ayar veriyor.

Kurtuluş umudu hiç mi yok? Olmaz olur mu hiç! İnsan nefes alıp verdiği müddetçe gök bizimdir ve özgürlüğe açılan kapılar sonuna kadar açıktır. Aklımızı başımıza alırsak Big Data'nın elinden hususi kodlarımızı alıp iç dünyamızdaki mahrem odalara güvenli biçimde dönebiliriz, yeniden hayatımızda söz sahibi oluruz. Güç sahibi değil, söz sahibi olmak…

Big Data'nın ve insanın karanlık tarafının gücü karşısında eşrefi mahluk olan insanın aydınlık tarafının sözü olmalı. Eskiden de söz vardı. Hep söz vardı. Hep de söz var olacak. Bidayetinde ve nihayetinde insan kutsi bir sözdür Yaratıcının suskunluğunda.

Yarın çok geç olmadan -kıyamet kopmadan- Yaratıcının suskunluğuna dönmek gerekir. Belki de asıl kıyamet insanın söze kavuşmaktan umudunu kesmesidir.

20 Maddede Dataizm

1-Dataizm kendini dijital kavramlarla tanımlar. Var olan kutsal değerleri hedef alıp onları dijitalleştirmenin dönüştürücü etkisi karşısında önemsizleştirir. Tanrı'yı tarihsel süreç içerisinde insanlığın ortaya çıkardığı bir kurgu olarak görür. Ona göre tüm kutsal değerler gelişen teknoloji ve dijitalleşme ile birlikte sürece adapte edilip ortadan kalkar.

2-İnsani hiçbir değer ve inancı umursamayan Dataizmin nihai amacı; küresel çapta bir diktatörlük kurup her şeyi dijital teknolojilerinin kontrolü altına alarak veriye dönüştürmektir. Bu yüzden dataizmin parolası "veri güçtür."

3-Enformasyon Toplumu'nda yığılan veriler hem üretim aracı hem de ürünün kendisi olarak kullanılır. Enformasyon Toplumu'nun stratejik kaynağı bilgidir.

4-Teknoloji Toplumu, yaşamı standartlaşmaya ve her şeyi aynı teknolojik şablona sığmaya mecbur eden, her varlığı teknolojik ürüne dönüşebilecek bir hammadde olarak gören, mekanik kabiliyeti yüksek ve gün geçtikçe teknolojik kabiliyetin kurgusal bir zekâ örneği olan yapay zekâ ile birleştiği ve insanı oyun dışı kalmaya zorlayan bir toplumdur.

5-Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Telegram, TikTok gibi uygulamalarda alınıp aktarılan mesaj, video, fotoğraf gibi içeriklerle taşınan asıl dönüştürücü teknolojinin kendisidir. Çünkü toplumsal ilişkilerimiz, bilincimiz, iletişim biçimlerimiz ve en önemlisi bedenimiz bu etkiye bağlı olarak şekillenmekte ve dijital teknolojilerin doğası bu akışkanlık içerisinde gözden kaçan asıl sorun olmaktadır.

6-Dijitalleşme; yaşamı her yönüyle veri kaynağına dönüştürme, bunu etkin kılarak toplumları iyileştirme ve dönüştürme süreci veya iddiasıdır. Dijital ağ; bireyin bütünsel değerlendirmesini sağlayarak onu dijital ağa bağlar ve bunu sürekli hale getirir. Dijitalleşmenin artması, bugüne dek ticari müdahalenin erişemediği yaşam alanlarını iktisadi bir sömürüye tabi kılmakta ve insan hayatının ticari sömürüsünü kolaylaştırıp hızlandırmaktadır. Dijital kültür; enformasyon teknolojileri ile birlikte ortaya çıkan ve 21. yüzyılın başlarından itibaren daha gelişmiş teknolojilerle görüntüsü netleşen toplumsal bir seviye olarak kabul edilmektedir.

7-Big Data, dijital denetim toplumunda enformasyon/veri toplamayı sınırsız iletişim özgürlüğüyle sağlamaktadır.

8-Enformatik dijital teknolojiler üzerine kurulu ekonomik sistemde, bu teknolojileri üretme gücünü elinde tutan otoriteler, kurdukları teknopolide iktisadi açıdan giderek güçlenirken öte yandan bu teknolojilerin hakimiyeti altındaki dünyada kurdukları gözetim sistemleri ile herkesi ve her şeyi gözlemlemektedirler.

9-Bugün tüm ekranlar, zihni kuşatan pencere halini almıştır ve bu pencereden veri alırken, sanallaşmaya dönüşen küreselleşmenin sanal mekanlarını izleyebilmekteyiz. Dünyanın her yanında, her an internete bağlı, otomatik bir göz olarak konumlandırılmış kameralar, ekranlara ilettiği kesintisiz görüntülerle dünyayı ve gerçekliği tamamen sanallaştırmaktadır. Başta mahremiyet olmak üzere, her şeyin webe bağlı kameralar aracılığıyla paylaşıldığı ve "evrensel gözetlemeciliğin" kolektif davranış örüntülerine dönüştüğü sanallığa hapsolmaktayız.

10-Dijital platform ve uygulamalar, her kullanıcı için algoritmalar oluştururken, gerçek kimliğin sanal yansıması olan dijital ikiz ile de kullanıcı hakkında veri toplamaktadır.

11-Dijital teknolojiler, bize aralıksız gönderdiği veriler ve çevremizi saran akıllı nesnelerle bizi her an gözetleyip takip altına almakta ve dijital gözetim toplumunu güçlendirmektedir. Böylece Orwell'in Big Brother'inin yerini Big Data almaktadır. Big Brother, Benthamcı panoptikonda mahkumların yalnızca dışarıdan gözlemlenmesini sağlarken, dijital panoptikonda algoritmalar sayesinde kişilerin iç dünyaları ve düşünceleri de okunabilmektedir.

12-Teknolojilerin özgürleştiren nitelikleri aynı zamanda köleleştiren nitelikleridir ve umutlanmaya ya da umutsuzluğa kapılmaya değil, kendimizi savunmak için yeni silahlara ihtiyacımız var. (Deleuze).

13-Herkesin yaşamında yer edinmiş dijital teknolojilerin ortaya çıkardığı sanal gerçekliğin, insanı gerçeklikten koparmasıyla onu yalnızlığa iteceği ve bunu pekiştirebileceği dile getirilmektedir. Gerçeklik olan "özne" taklit olan "görüntü"yü veya yapaylığı gerçeklik zannetmektedir ve bu da gözetim teknikleri ile dayatılan sanal gerçekliğin tolere edilemeyen yan etkisidir. Özellikle gittikçe gelişen sanal gerçeklik teknolojilerin gerçeklik algısını dönüştürmesi, gerçek dünyadaki hazların sanal gerçeklik algısını dönüştürmesi, gerçek dünyadaki hazların sanal gerçeklik ortamlarında aranmasına neden olacaktır. (Baudrillard).

14-Yeni petrol, veridir. (Clive Humby).

15-İnsanlar kendini hep başkalarına karşı savundu. Sürekli doğaya karşı güç kullandı. Sonuç: Güce, şiddete, korkuya ve bağımlılığa dayanan bir uygarlıktan başka bir şey değil. Teknik ilerleme dediğimiz şeyin bize getirdiği tek şey konfor oldu. Bir tür hayat standardı ve bir de gücü korumak için gereken şiddet araçları. Vahşiler gibiyiz, mikroskopu cop gibi kullanıyoruz. Hayır, yanlış. Vahşiler maneviyata daha çok önem veriyorlar. Önemli bilimsel bir buluş mu yaptık, onu hemen kötülüğe alet ederiz ve eğer bu doğruysa, uygarlığımız baştan aşağıya günah üzerine kurulmuş demektir. Korkunç bir uyumsuzluk edindik. (Offret/Kurban filmi; Kasım Küçükalp).

16-Dünyanın nerdeyse her noktasının dijital akıllı sistemler ve donanımlarla kontrol edildiği ve akıllı sistemlerin bu haber alma örgütleri ve teknolojileri için dijital ajan olarak çalıştığı dijital çağda, özgürlük ve demokrasi gibi söylemlerin sürekli yüksek sesle ifade edilmesi de tüm bu olan biteni gizlemek içindir.

17-Herkesin algoritmalarla her an izlenip kayıt altına alındığı, toplanan veriler analiz edildikten sonra ilgimize göre tercih veya önerilerin sunulması herkesi izleyen "göz"ü de görünmez kılmaktadır.

18-Veri, en başta tüketiciye dönüşen bireyin tüm tüketim alışkanlıklarını yapay zeka desteğiyle analiz etmeyi sağlar ve ona görünürde sınırsız tüketim alanı açar. Onun sürekli tüketici olması için davranış oluşturmaya yönelik bütün çalışmalarının tek kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital evrende dijital ikiz olan her birey, bu evrende var olan ikizi aracılığıyla anlık ve kesintisiz olarak veri akışı sağlamaktadır. Dijital evren, hızı ve boyutu her gün katlanarak büyüyen "kişisel veriler"in de bir hammadde olarak alınıp satıldığı bir pazara dönüşmektedir. Veri, çağımızda en değerli maden olarak alınıp satılan ve buna bağlı olarak da rezervi her geçen gün büyüdüğünden "veri madenciliği" kavramıyla tanımlanan yeni bir meslek ortaya çıkarmış ve yerini gün geçtikçe daha da sağlamlaştırmaktadır. (Burhan Başarslan).

19-Dataizm, insanı verilere yönelterek insanın onlara teslim olunmasını ister. İnsan özne konumu yitirdiği için insanın kendisi bir veri haline gelmektedir. Dataizm kendini hümanizm karşıtı olarak tanımlamaz, sadece insani deneyimlerin içsel bir değeri veya anlamı olmadığını iddia etmektedir. Dataizme göre insani tüm tecrübeler bir veri örüntüsünden ibarettir ve herhangi bir anlamı ve değeri de yoktur. (Yuval Noah Harari).

20-Dataizm, bugün veri toplama çılgınlığı olarak nitelense de, dijital çağın dini ve totaliter özellikler kazanmış yeni bir inancı olarak kendini göstermektedir. Bedenin tüm parametrelerini sensorlarla donatarak aralıksız ve otomatik olarak kayıt altına almaktadır. İnsanın vücut ısısından attığı her adıma, kalori ve uyku döngüsünden kalp atışına ve beyin dalgalarına kadar her şeyi kaydetmektedir. Durdurulamaz bir hiper iletiminin içinde sayısı her gün artan sensorlarla her şey veriye dönüştürülmektedir. Byung-Chul Han

Dijital Çağın Yeni Tekno-dini: Dataizm

Uğur Cumaoğlu

Ahenk Kitap

Sayfa; 136

İstanbul, 2023