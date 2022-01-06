Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisinden Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Özel Sayısı

Uluslararası Hakemli Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisi "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Özel Sayısı" yayımlandı. Akademik çevrelerden büyük takdir gören dergide on beş makale yer aldı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli beşeri-sosyal bilimler dergisi Dil ve Edebiyat Araştırmaları "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Özel Sayısı" yayımladı. 2021'in İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. Yılı olması dolayısıyla bir saygı duruşu niteliği taşıyan sayıda 15 makale yer aldı. 2010 yılında yayın hayatına başlayan derginin editörü İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Koçak.

Yayın dili Türkçe olan, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinin yanı sıra Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar Türkçelerinden makaleler de kabul eden Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisine hem basılı hem de TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemi üzerinden elektronik ortamdan ulaşılabildiği gibi sayıların tamamı dergipark.org.tr sitesinden, Türkcell Dergilik ve Türk Telekom E-Dergi uygulamalarından, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin resmî sitesi tded.org.tr'den ücretsiz okunabiliyor.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları'nın "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Özel Sayısı"ndaki makaleler şöyle sıralandı:

Millî Mücadele Sürecinde Mehmed Âkif ve İstiklâl Marşı / Abdullah UÇMAN

Safahat'tan Türkçe Sözlük'e Katkılar / Mustafa S. KAÇALİN

"İstiklâl Marşı": O Benim Milletimin Yıldızıdır, Parlayacak! / İlk Dizeyi Temsil ve Tevfik Kavramları Bağlamında Okumak / Hasan AKAY

Mehmet Âkif Ersoy'un Şiirlerinde Telkin, Tenkit, Telmih Unsuru Olarak Mekân ve Tasvirler / Özlem FEDAİ

Hayata Tutulan Ayna: Yansıtmacı Tekniğin Mehmet Akif Ersoy'un Şiirlerindeki Görünümü / Bâki ASİLTÜRK

Mehmet Âkif Ersoy'un Mektuplarında Mizah / Ali KURT

Büyük Ruhun Romanını Yazan Adam: Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşının Kültürel Kaynakları / Ahmet KOÇAK

Balkanlar'ın Kaybedilişi Karşısında Mehmet Akif / Muhittin DOĞAN

Bostan ve Gülistan'ın Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Safahat'a Yansımaları / Yunus Emre ÖZSARAY

Edebî ve Kolektif Bellekte Mehmet Âkif İhtifalleri / İbrahim ÖZTÜRKÇÜ

Mehmet Akif Ersoy'un Poetikası / Aykut Nasip KELEBEK

Mehmed Âkif'in Kendi Resimlerinde Gördüğü: Sûretten Sîrete / Mustafa Sefa ÇAKIR

Safahât' ta Kısa Öykü Örnekleri / Gülsemin HAZER

ta Kısa Öykü Örnekleri Necmettin Turinay ile Mehmet Akif Külliyatı Üzerine / Söyleşen: Nuray ALPER

Mehmet Âkif Altmış Üç Yıllık Bir Ömür / Âlim KAHRAMAN