Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi’nin 31. Sayısı , Dergi, Kitaphaber

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Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi’nin 31. Sayısı Yayımlandı (Bahar, 2025)

01.04.2025 09:00 - Kitaphaber
Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi’nin 31. Sayısı Yayımlandı (Bahar, 2025)

Dil ve Edebiyat Araştırmaları'nın Bahar 2025 (31) sayısında 26 makale, 1 kitap değerlendirmesi yer aldı.

MAKALELER

  • Sayfalar Arasında Unutulmuş Bir Edip ve Muharrir: Münir Süleyman Çapanoğlu Hayatı ve Eserleri / Şaban BIYIKLI
  • 20. Yüzyılda Yazılmış Bir Sâkînâme Örneği: Mehmed Bahâeddîn ve Sâkînâme'si / Büşra KAPLAN
  • Arapça Hamd Kelimesi ve Elhamdülillah Cümlesinin Türkçe Çevrilerinde Anlam ve Yapı / Sevsen ABUHANNOUD BÜYÜK, Mustafa BALCI
  • W.B. Yeats'in Seçme Eserlerinde Metaşiir / Ayşegül AZAKLI
  • Eski Uygurcada Merhamet Kavramı: y(a)rlıkançuçı köŋül Üzerine Çevrebilimsel Bir İnceleme / Burak Can DEVECİ
  • Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara'sı: Sosyo-ekonomik Bir Analiz / Engin ÇAĞMAN
  • Öksüz Turgut Romanını Yeniden Yazmak: Değişen Müslümanlık, Türklük ve Hristiyanlık Algısı Üzerine Bir Mukayese / Eren YAVUZ
  • İstiklal Marşı'na İnanç Temelli Bir Perspektiften Bakış / Esra KÜRÜM
  • İkinci Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Servet-i Fünûn Edebiyatının Alımlanışı / Gökçe ÖZDER
  • Çeviri Sürecinde Kültürel Manipülasyon: Sinekli Bakkal Eseri Üzerine Bir Analiz / Gülfidan AYTAŞ
  • Duyguların Sarmalında Bir Eleji: İgor Severyanin'in "Klasik Güller" Şiirine Îcâzi Yaklaşım / Gülhanım Bihter GÜLER
  • Müberrid'in Sîbeveyhi'nin "el-Kitâb" Adlı Eserinde Hatalı Bulduğu Meselelere Genel Bir Bakış / Zeki TURGUT, Halis DEDE
  • Türkçenin Yol Ayrımları: Sevük ve Levend'in Dil Sorunsalına Yönelik Yaklaşımları / Hasan CUŞA
  • Ünlemli Soru İşareti (İnterrobang) Üzerine / Kadir YILMAZ
  • Kültürel Değişimin Dekoratif Unsurları Dönüştürmesi: Kuru Kız Romanı Örneği / Mahir KARACAR
  • Türk Halk Kültürü Modern Şehirlerde Gelecek Nesle Nasıl Aktarılabilir? / Mahmut DELEN
  • Oti-Biyografi: Kişisel Anlatı ve Toplumsal Algı / Özge ALTUNLU, Mukadder ERKAN
  • Eski Oğuz Türkçesinde Büyütme Kategorisi: Risâletü'n-Nushiyye Örneği / Şahin YILDIZ
  • Bir On Yedinci Yüzyıl Osmanlı Eserinden Hareketle Maji/Büyü Sanatına Dair / Serdal KARA
  • Kuzey Makedonya Türk Ağızlarında Saklantı Bir Kelime: ügürtle- / Sinan KAZANCI
  • Âşık Talibî Coşkun'un Deprem Konulu Şiirlerinde Yasın Beş Aşaması: Kübler-Ross Modeli / Zehra BAYIR
  • Geçmişin Bir Metaforu Olarak Deniz: Iris Murdoch'un Retrospektif Romanında Charles Arrowby'in Ahlaki ve Duygusal Yüzleşmesi / Zafer ŞAFAK
  • Kazakistan/Kızılorda Su Adları Üzerine / Yakup TÜRKDİL
  • Zeynep Cemali Öykülerinin Deyimler Bakımından İncelenmesi / Sevgen ÖZBAŞI
  • Kültürel Miras Olarak Tokat'ta Bakırcılık ve Gelenekte Bir Kadın Usta: Halime Küçük / Muhammed AVŞAR
  • Roberta Rich'in The Harem Midwife adlı eseri ve Türkçe çevirisinde yer alan kültüre özgü öğelerin özde çeviri ve aslına çeviri kavramları odağında incelenmesi / Kübra ÇELİK

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ

  • Türk Edebiyatında Milenyum Kuşağı Öykücülüğü / Beyza ALTUN
Yazar: Kitaphaber - Yayın Tarihi: 01.04.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 20:39
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