Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi’nin 31. Sayısı Yayımlandı (Bahar, 2025)
Dil ve Edebiyat Araştırmaları'nın Bahar 2025 (31) sayısında 26 makale, 1 kitap değerlendirmesi yer aldı.
MAKALELER
- Sayfalar Arasında Unutulmuş Bir Edip ve Muharrir: Münir Süleyman Çapanoğlu Hayatı ve Eserleri / Şaban BIYIKLI
- 20. Yüzyılda Yazılmış Bir Sâkînâme Örneği: Mehmed Bahâeddîn ve Sâkînâme'si / Büşra KAPLAN
- Arapça Hamd Kelimesi ve Elhamdülillah Cümlesinin Türkçe Çevrilerinde Anlam ve Yapı / Sevsen ABUHANNOUD BÜYÜK, Mustafa BALCI
- W.B. Yeats'in Seçme Eserlerinde Metaşiir / Ayşegül AZAKLI
- Eski Uygurcada Merhamet Kavramı: y(a)rlıkançuçı köŋül Üzerine Çevrebilimsel Bir İnceleme / Burak Can DEVECİ
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara'sı: Sosyo-ekonomik Bir Analiz / Engin ÇAĞMAN
- Öksüz Turgut Romanını Yeniden Yazmak: Değişen Müslümanlık, Türklük ve Hristiyanlık Algısı Üzerine Bir Mukayese / Eren YAVUZ
- İstiklal Marşı'na İnanç Temelli Bir Perspektiften Bakış / Esra KÜRÜM
- İkinci Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Servet-i Fünûn Edebiyatının Alımlanışı / Gökçe ÖZDER
- Çeviri Sürecinde Kültürel Manipülasyon: Sinekli Bakkal Eseri Üzerine Bir Analiz / Gülfidan AYTAŞ
- Duyguların Sarmalında Bir Eleji: İgor Severyanin'in "Klasik Güller" Şiirine Îcâzi Yaklaşım / Gülhanım Bihter GÜLER
- Müberrid'in Sîbeveyhi'nin "el-Kitâb" Adlı Eserinde Hatalı Bulduğu Meselelere Genel Bir Bakış / Zeki TURGUT, Halis DEDE
- Türkçenin Yol Ayrımları: Sevük ve Levend'in Dil Sorunsalına Yönelik Yaklaşımları / Hasan CUŞA
- Ünlemli Soru İşareti (İnterrobang) Üzerine / Kadir YILMAZ
- Kültürel Değişimin Dekoratif Unsurları Dönüştürmesi: Kuru Kız Romanı Örneği / Mahir KARACAR
- Türk Halk Kültürü Modern Şehirlerde Gelecek Nesle Nasıl Aktarılabilir? / Mahmut DELEN
- Oti-Biyografi: Kişisel Anlatı ve Toplumsal Algı / Özge ALTUNLU, Mukadder ERKAN
- Eski Oğuz Türkçesinde Büyütme Kategorisi: Risâletü'n-Nushiyye Örneği / Şahin YILDIZ
- Bir On Yedinci Yüzyıl Osmanlı Eserinden Hareketle Maji/Büyü Sanatına Dair / Serdal KARA
- Kuzey Makedonya Türk Ağızlarında Saklantı Bir Kelime: ügürtle- / Sinan KAZANCI
- Âşık Talibî Coşkun'un Deprem Konulu Şiirlerinde Yasın Beş Aşaması: Kübler-Ross Modeli / Zehra BAYIR
- Geçmişin Bir Metaforu Olarak Deniz: Iris Murdoch'un Retrospektif Romanında Charles Arrowby'in Ahlaki ve Duygusal Yüzleşmesi / Zafer ŞAFAK
- Kazakistan/Kızılorda Su Adları Üzerine / Yakup TÜRKDİL
- Zeynep Cemali Öykülerinin Deyimler Bakımından İncelenmesi / Sevgen ÖZBAŞI
- Kültürel Miras Olarak Tokat'ta Bakırcılık ve Gelenekte Bir Kadın Usta: Halime Küçük / Muhammed AVŞAR
- Roberta Rich'in The Harem Midwife adlı eseri ve Türkçe çevirisinde yer alan kültüre özgü öğelerin özde çeviri ve aslına çeviri kavramları odağında incelenmesi / Kübra ÇELİK
KİTAP DEĞERLENDİRMESİ
- Türk Edebiyatında Milenyum Kuşağı Öykücülüğü / Beyza ALTUN
Yazar: Kitaphaber - Yayın Tarihi: 01.04.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 20:39